Reklama
Rozwiń
Reklama

Prezes LOT-u Michał Fijoł: Na targach ITTF pokażemy naszą gościnność

– Turystyka to branża spotkań. A targi to miejsce do tych spotkań najlepsze. Właśnie podczas rozmów na targach konfrontujemy nasze założenia z punktem widzenia biur podróży, mamy okazję śledzić trendy, bezpośrednio nawiązywać kontakty – mówi prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Michał Fijoł.

Publikacja: 19.11.2025 14:59

LOT jest obecny na targach ITTF od początku. Zawsze wystawia stoisko w bawrach linii lotniczej.

LOT jest obecny na targach ITTF od początku. Zawsze wystawia stoisko w bawrach linii lotniczej.

Foto: Filip Frydrykiewicz

Redakcja Redakcja

20-22 listopada w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się największe w Polsce targi turystyczne z udziałem setek wystawców z dziesiątków krajów. Wystawią się tam kraje, regiony, miasta, biura podróży, atrakcje turystyczne, obiekty noclegowe, linie lotnicze i firmy związane z całą polską turystyką. Trzy dni imprezy wypełnią konferencje, debaty, prezentacje i spotkania z podróżnikami. Serwis Turystyka.rp.pl jest partnerem medialnym tego wydarzenia. Publikujemy wypowiedzi wystawców, informacje o wydarzeniach, zapowiedzi i relacje. Dzisiaj o obecności na targach opowiada prezes Polskich Linii Lotniczych LOT  Michał Fijoł.

Czytaj więcej

Dimitris Vassiliadis od roku pełni funkcję dyrektora Greckiej Narodowej Organizacji Turystycznej na
Popularne Trendy
Grecja na targach ITTF: Gościmy coraz więcej Polaków, za kilka lat mogą być na podium

–  W samą ideę turystyki wpisane są bezpośrednie kontakty ludzi. Właśnie podczas rozmów na targach konfrontujemy nasze założenia z punktem widzenia biur podróży, mamy okazję śledzić trendy, bezpośrednio nawiązywać kontakty. ITTF traktujemy jednocześnie jako platformę budowania naszej marki – pokazujemy kierunek zmian w Locie i wzmacniamy relacje za otoczeniem. Targi to miejsce, w którym wizerunek idzie w parze z wynikiem – mówi prezes LOT-u Michał Fijoł.

LOT się rozwija – nowe samoloty, nowe kierunki

–  Nasze stoisko odzwierciedla zmiany zachodzące dziś w PLL LOT – odświeżony design, nacisk, jaki kładziemy na nasze 90-letnie doświadczenie i naturalna gościnność, którą się odznaczamy. Zapraszamy więc odwiedzających na dobrą kawę i rozmowę. Na miejscu będą nasi eksperci z biur siatki połączeń i sprzedaży, którzy opowiedzą o planach rozwoju, nowych połączeniach i możliwościach naszej linii lotniczej. Zaprosimy również do zapoznania się z programem „Stopover” stanowiącym promocję Warszawy i Polski poprzez turystykę tranzytową. To przykład synergii między lotnictwem, turystyką miejską i gospodarką lokalną: zwiększa liczbę noclegów, wydatków turystów i rozpoznawalność kraju - dodaje Fijoł.

Czytaj więcej

Grecos wraca na targi turystyczne. Ostatnio można było odwiedzić to biuro przed pandemią na - nieist
Biura Podróży
Grecos o ITTF: Widzimy, że targi turystyczne odżywają i chcemy tam być
Reklama
Reklama

– Listopad to dla nas z jednej strony czas podsumowań, a z drugiej intensywna praca nad dalszym rozwojem. Tylko w tym roku uruchomiliśmy i ogłosiliśmy szereg połączeń z myślą o turystyce: Reykjavik-Keflavik, Malta, Saloniki, Lizbona, a także Marrakesz, czy sezonowe Rovaniemi.

–  Skoro mowa o intensywnej pracy –  jesteśmy w przededniu odebrania pierwszego z 13 nowych samolotów Boeing 737 MAX 8, które pozwolą nam rozwijać siatkę połączeń: ogłaszać nowe trasy i zwiększać częstotliwości z Warszawy i z lotniczych portów regionalnych.

Udany sezon nie jest dla nas metą, lecz trampoliną –  nowe kierunki i nowe samoloty przełożymy na jeszcze lepszą, przyszłoroczną ofertę turystyczną –  zapewnia Michał Fijoł. 

Czytaj więcej

Izabela Stelmańska prezeska Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Zanim Wyjedziesz
Izabela Stelmańska: Mazowsze zaskoczy i zainspiruje na targach ITTF Warsaw

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy PLL LOT Turystyka Promocja turystyczna Targi turystyczne

20-22 listopada w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się największe w Polsce targi turystyczne z udziałem setek wystawców z dziesiątków krajów. Wystawią się tam kraje, regiony, miasta, biura podróży, atrakcje turystyczne, obiekty noclegowe, linie lotnicze i firmy związane z całą polską turystyką. Trzy dni imprezy wypełnią konferencje, debaty, prezentacje i spotkania z podróżnikami. Serwis Turystyka.rp.pl jest partnerem medialnym tego wydarzenia. Publikujemy wypowiedzi wystawców, informacje o wydarzeniach, zapowiedzi i relacje. Dzisiaj o obecności na targach opowiada prezes Polskich Linii Lotniczych LOT  Michał Fijoł.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Geopolityka zmieniła nam ruch turystyczny, przyjechało znacznie mniej turystów - mówi burmistrz Ruci
Zanim Wyjedziesz
Kłopoty Warmii i Mazur. „Turyści nie przyjeżdżają, boją się bliskości konfliktu zbrojnego”
Rząd Tajlandii cofa ograniczenia w sprzedaży alkoholu. Kiedy będzie można wypić drinka?
Zanim Wyjedziesz
Rząd Tajlandii cofa ograniczenia w sprzedaży alkoholu. Kiedy będzie można wypić drinka?
Szybciej przez Chorwację - autostrady z elektronicznymi opłatami. Uwaga na duże mandaty
Zanim Wyjedziesz
Szybciej przez Chorwację - autostrady z elektronicznymi opłatami. Uwaga na duże mandaty
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Revolut i Booking.com ogłaszają współpracę. „Szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze płatności”
Zanim Wyjedziesz
Revolut i Booking.com ogłaszają współpracę. „Szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze płatności”
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama