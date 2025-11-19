Prezes LOT-u Michał Fijoł: Na targach ITTF pokażemy naszą gościnność

Aktualizacja: 19.11.2025 16:05 Publikacja: 19.11.2025 14:59
LOT jest obecny na targach ITTF od początku. Zawsze wystawia stoisko w bawrach linii lotniczej.
Foto: Filip Frydrykiewicz
20-22 listopada w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się największe w Polsce targi turystyczne z udziałem setek wystawców z dziesiątków krajów. Wystawią się tam kraje, regiony, miasta, biura podróży, atrakcje turystyczne, obiekty noclegowe, linie lotnicze i firmy związane z całą polską turystyką. Trzy dni imprezy wypełnią konferencje, debaty, prezentacje i spotkania z podróżnikami. Serwis Turystyka.rp.pl jest partnerem medialnym tego wydarzenia. Publikujemy wypowiedzi wystawców, informacje o wydarzeniach, zapowiedzi i relacje. Dzisiaj o obecności na targach opowiada prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Michał Fijoł.
– W samą ideę turystyki wpisane są bezpośrednie kontakty ludzi. Właśnie podczas rozmów na targach konfrontujemy nasze założenia z punktem widzenia biur podróży, mamy okazję śledzić trendy, bezpośrednio nawiązywać kontakty. ITTF traktujemy jednocześnie jako platformę budowania naszej marki – pokazujemy kierunek zmian w Locie i wzmacniamy relacje za otoczeniem. Targi to miejsce, w którym wizerunek idzie w parze z wynikiem – mówi prezes LOT-u Michał Fijoł.
– Nasze stoisko odzwierciedla zmiany zachodzące dziś w PLL LOT – odświeżony design, nacisk, jaki kładziemy na nasze 90-letnie doświadczenie i naturalna gościnność, którą się odznaczamy. Zapraszamy więc odwiedzających na dobrą kawę i rozmowę. Na miejscu będą nasi eksperci z biur siatki połączeń i sprzedaży, którzy opowiedzą o planach rozwoju, nowych połączeniach i możliwościach naszej linii lotniczej. Zaprosimy również do zapoznania się z programem „Stopover” stanowiącym promocję Warszawy i Polski poprzez turystykę tranzytową. To przykład synergii między lotnictwem, turystyką miejską i gospodarką lokalną: zwiększa liczbę noclegów, wydatków turystów i rozpoznawalność kraju - dodaje Fijoł.
– Listopad to dla nas z jednej strony czas podsumowań, a z drugiej intensywna praca nad dalszym rozwojem. Tylko w tym roku uruchomiliśmy i ogłosiliśmy szereg połączeń z myślą o turystyce: Reykjavik-Keflavik, Malta, Saloniki, Lizbona, a także Marrakesz, czy sezonowe Rovaniemi.
– Skoro mowa o intensywnej pracy – jesteśmy w przededniu odebrania pierwszego z 13 nowych samolotów Boeing 737 MAX 8, które pozwolą nam rozwijać siatkę połączeń: ogłaszać nowe trasy i zwiększać częstotliwości z Warszawy i z lotniczych portów regionalnych.
Udany sezon nie jest dla nas metą, lecz trampoliną – nowe kierunki i nowe samoloty przełożymy na jeszcze lepszą, przyszłoroczną ofertę turystyczną – zapewnia Michał Fijoł.
