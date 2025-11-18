Szwajcarska turystyka rośnie. Pomogły piłka nożna kobiet i Eurowizja

Sezon letni 2025 roku przyniósł Szwajcarii kolejny rekord – 25 milionów noclegów, co oznacza piąty z rzędu rok wzrostów – podaje portal Seilbahn.net. Na świetny wynik wpłynęła nie tylko duża skłonność do podróżowania, ale i szereg wydarzeń specjalnych, które przyciągnęły turystów z całej Europy.

Duże imprezy, takie jak mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet, sprowadziły do Szwajcarii tysiące kibiców. W lipcu liczba noclegów Brytyjczyków wzrosła o 36 procent, szczególnie w miastach, w których rozgrywano mecze turnieju i w sąsiednich kantonach. Również finał Eurowizji w Bazylei przyczynił się do zwiększenia ruchu turystycznego. Europejscy goście stanowili silny filar wzrostu, wspierani stabilnym kursem euro i sprzyjającą pogodą.

Pozytywnie wyróżniała się też turystyka krajowa – po dłuższym okresie stagnacji Szwajcarzy ponownie chętniej podróżowali po własnym kraju.

W przeciwieństwie do tego spadał popyt wśród turystów z rynków dalekich, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych.