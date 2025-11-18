Reklama
Rozwiń
Reklama

Szwajcarska turystyka rośnie. Pomogły piłka nożna kobiet i Eurowizja

Szwajcarska turystyka wchodzi w sezon zimowy z umiarkowanym wzrostem. Według prognoz instytutu BAK Economics liczba noclegów ma wzrosnąć o 0,9 procent, czyli o 161 tysięcy, osiągając 18,7 miliona. Choć słabnie popyt z USA i Azji, coraz większe znaczenie zyskują nowe rynki – zwłaszcza Australia, Brazylia, Kanada i Meksyk.

Publikacja: 18.11.2025 21:04

Szwajcarska turystyka rośnie. Pomogły piłka nożna kobiet i Eurowizja

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Sezon letni 2025 roku przyniósł Szwajcarii kolejny rekord – 25 milionów noclegów, co oznacza piąty z rzędu rok wzrostów – podaje portal Seilbahn.net. Na świetny wynik wpłynęła nie tylko duża skłonność do podróżowania, ale i szereg wydarzeń specjalnych, które przyciągnęły turystów z całej Europy.

Czytaj więcej

Szwajcarzy chcą ułatwić turystom odszukiwanie obiektów sakralnych w internecie
Zanim Wyjedziesz
Szwajcaria liczy na turystów zainteresowanych zabytkami sakralnymi. „Namacalne spotkanie”

Duże imprezy, takie jak mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet, sprowadziły do Szwajcarii tysiące kibiców. W lipcu liczba noclegów Brytyjczyków wzrosła o 36 procent, szczególnie w miastach, w których rozgrywano mecze turnieju i w sąsiednich kantonach. Również finał Eurowizji w Bazylei przyczynił się do zwiększenia ruchu turystycznego. Europejscy goście stanowili silny filar wzrostu, wspierani stabilnym kursem euro i sprzyjającą pogodą.

Pozytywnie wyróżniała się też turystyka krajowa – po dłuższym okresie stagnacji Szwajcarzy ponownie chętniej podróżowali po własnym kraju.

W przeciwieństwie do tego spadał popyt wśród turystów z rynków dalekich, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych.

Reklama
Reklama

Więcej turystów przyjedzie do Szwajcarii z daleka

Prognozy BAK Economics zakładają, że zimą 2025/2026 tempo wzrostu turystyki wyhamuje. Wpływ mają na to między innymi brak nadzwyczajnych czynników, które napędzały poprzedni sezon i wyjątkowo dobra pogoda.

Popyt krajowy pozostaje wysoki, ale jego dynamika jest zróżnicowana. Gospodarka rozwija się słabo, nieznacznie może wzrosnąć bezrobocie. Jednocześnie niska inflacja łagodzi presję finansową na gospodarstwa domowe, zwiększając możliwości wydawania pieniędzy na podróże. Mimo umiarkowanego nastroju konsumentów Szwajcarzy coraz lepiej oceniają własną sytuację finansową – BAK prognozuje wzrost liczby krajowych noclegów o 0,5 procent (+45 tysięcy).

Turyści z Europy nadal wykazują odporność na trudności gospodarcze. Frank szwajcarski pozostaje dosyć drogi, ale w ostatnich miesiącach nie umocnił się, mimo napięć geopolitycznych. Ponieważ nie przewiduje się znaczących zmian stóp procentowych, kurs euro wobec franka ma pozostać stabilny. W efekcie liczba noclegów gości z Europy wzrośnie o 0,9 procent (+48 tysięcy).

Czytaj więcej

Szwajcarzy chcieliby zatrzymać turystów z innych krajów korzystających z ich dróg na dłużej albo ści
Zanim Wyjedziesz
Jedziesz na wakacje przez Szwajcarię? Przenocuj albo zapłać

Znacznie słabiej wygląda dynamika rynków dalekich. Pierwszy raz od 2021 roku wzrost liczby amerykańskich turystów nie osiągnie już dwucyfrowego poziomu. Powodem jest spadek wartości dolara i negatywny wpływ polityki celnej USA na krajową gospodarkę. Niemniej analitycy podkreślają, że amerykańscy turyści pozostają w miarę odporni na wahania gospodarcze i wciąż stanowią ważny segment dla Szwajcarii.

Z kolei popyt z Azji pozostaje słaby – BAK przewiduje jedynie umiarkowany wzrost. Łącznie liczba noclegów z rynków dalekich ma wzrosnąć o 1,9 procent (+68 tysięcy).

Reklama
Reklama

Lato 2026 – skutki polityki handlowej USA dotkną turystykę

Prognozy na lato 2026 roku wskazują na dalsze spowolnienie tempa wzrostu. Głównym czynnikiem będą skutki amerykańskich ceł, które z pewnym opóźnieniem uderzą w konsumentów i ograniczą skłonność do podróżowania. Osłabienie popytu ma objąć zarówno rynek krajowy, jak i europejski.

Głównym źródłem wzrostu pozostaną więc rynki dalekie, przy czym ich struktura ulegnie dalszej zmianie – wobec spowolnienia w Stanach Zjednoczonych i Azji coraz ważniejszą rolę odgrywać będą nowe kraje: Brazylia, Meksyk, Kanada i Australia.

Więcej rynków, mniejsza sezonowość

Analiza BAK Economics wskazuje na wyraźną zmianę strukturalną w globalnym popycie turystycznym. W drugiej dekadzie XXI wieku głównymi motorami wzrostu były kraje azjatyckie – przede wszystkim Chiny, Indie i państwa Azji Południowo-Wschodniej. Dziś jednak wiele z nich wciąż nie osiągnęło poziomu sprzed pandemii.

Ich miejsce zajmują inne regiony: dynamicznie rozwijające się gospodarki Ameryki Łacińskiej – Brazylia i Meksyk oraz kraje anglosaskie, Kanada i Australia.

Ta dywersyfikacja źródeł przyjazdów sprawia, że struktura gości w Szwajcarii staje się coraz bardziej zróżnicowana.

Dla kierunków turystycznych oznacza to nowe wyzwania, ale i szanse – między innymi równomierniejsze rozłożenie popytu w ciągu roku i zmniejszenie sezonowości.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Szwajcaria Turystyka Noclegi

Sezon letni 2025 roku przyniósł Szwajcarii kolejny rekord – 25 milionów noclegów, co oznacza piąty z rzędu rok wzrostów – podaje portal Seilbahn.net. Na świetny wynik wpłynęła nie tylko duża skłonność do podróżowania, ale i szereg wydarzeń specjalnych, które przyciągnęły turystów z całej Europy.

Duże imprezy, takie jak mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet, sprowadziły do Szwajcarii tysiące kibiców. W lipcu liczba noclegów Brytyjczyków wzrosła o 36 procent, szczególnie w miastach, w których rozgrywano mecze turnieju i w sąsiednich kantonach. Również finał Eurowizji w Bazylei przyczynił się do zwiększenia ruchu turystycznego. Europejscy goście stanowili silny filar wzrostu, wspierani stabilnym kursem euro i sprzyjającą pogodą.

Pozostało jeszcze 82% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Udział w trzeciej edycji ITTF Warsaw zapowiedziało ponad 200 wystawców z 32 krajów
Popularne Trendy
Wkrótce ruszą targi ITTF Warsaw – miejsce spotkań branży turystycznej i miłośników podróży
Dimitris Vassiliadis od roku pełni funkcję dyrektora Greckiej Narodowej Organizacji Turystycznej na
Popularne Trendy
Grecja na targach ITTF: Gościmy coraz więcej Polaków, za kilka lat mogą być na podium
Festiwal Podróżników Zwrotnik - nowość w programie targów turystycznych ITTF Warsaw
Popularne Trendy
Festiwal Podróżników Zwrotnik - nowość w programie targów turystycznych ITTF Warsaw
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Europa jest bezradna wobec nielegalnych migrantów - mówi agencji Newseria poseł Prawa i Sprawiedliwo
Popularne Trendy
Wyspy Kanaryjskie zmagają się z dużym napływem migrantów. Hiszpania i UE szukają rozwiązań
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – praktyczne aspekty dla wykonawców
Materiał Promocyjny
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – praktyczne aspekty dla wykonawców
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama