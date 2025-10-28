Reklama

Szwajcaria liczy na turystów zainteresowanych zabytkami sakralnymi. „Namacalne spotkanie”

W Szwajcarii powstaje platforma internetowa „Swiss Religious Heritage” (z ang. „Szwajcarskie dziedzictwo religijne”), której celem jest lepsze udostępnienie sakralnego dziedzictwa kraju. Dzięki temu informacje o katedrach, klasztorach i drogach pielgrzymkowych mają stać się łatwiej dostępne.

Publikacja: 28.10.2025 07:00

Szwajcarzy chcą ułatwić turystom odszukiwanie obiektów sakralnych w internecie

Szwajcarzy chcą ułatwić turystom odszukiwanie obiektów sakralnych w internecie

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Jak wyjaśnia kierownik projektu profesor Christian Cebulj w rozmowie z „Vatican News”, w internecie łatwiej dziś trafić na zamki i muzea niż na kościoły, nawet jeśli użytkownik wpisuje precyzyjne zapytania.

Goście szukający w sieci sakralnych miejsc w Szwajcarii są szybko kierowani do innych atrakcji. Chcemy to zmienić i stworzyć miejsce, które pozwoli odkrywać religię w jej materialnej formie – poprzez nasze wspaniałe świątynie – wyjaśnia profesor teologii i katechetyki z Wyższej Szkoły Teologicznej w Chur, cytowany przez portal Kathpress.

Namacalne spotkanie z religią w Szwajcarii

Projekt ma charakter ekumeniczny – konfesje nie odgrywają tu roli. Platforma obejmie zarówno dziedzictwo Reformacji, jak i katolicyzmu w Szwajcarii – od słynnego Grossmünster w Zurychu po zespół klasztorny w Sankt Gallen, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Choć na początku skupiono się na architekturze chrześcijańskiej, zespół badawczy zapowiada otwartość również na miejsca sakralne innych religii. – To może być nowa szansa, by ponownie spotkać się z religią – w jej namacalnej, architektonicznej postaci – zachęca Cebulj.

Inicjatywa jest prowadzona przez stowarzyszenie Kirchen + Tourismus Schweiz, a jej partnerami są między innymi organizacje turystyczne, Zürich Tourismus, St. Gallen-Bodensee Tourismus, i instytucje kościelne, jak Ewangelicko-Reformowany Kościół Szwajcarii i Kościół Katolicki w kantonie Zurych. Projekt, zaplanowany na dwa lata, jest finansowany przez Sekretariat Stanu ds. Gospodarki (SECO) i wspierające go Kościoły, z łącznym budżetem około 500 tysięcy franków szwajcarskich.

Reklama
Reklama

Szwajcaria przeżywa renesans turystyki pielgrzymkowej

Platforma będzie przeznaczona dla turystów zainteresowanych historią i architekturą sakralną. Ważnym elementem projektu ma być także promowanie pielgrzymowania, które – jak zauważa Cebulj – przeżywa obecnie w Szwajcarii swoisty renesans.

Strona ma prezentować nie tylko same budynki, lecz także szlaki duchowe, takie jak Droga św. Jakuba czy Via Francigena.

Jednym z przykładów nowego podejścia do sakralnego dziedzictwa jest klasztor St. Johann w Müstair (Engadyna), również obiekt UNESCO. Badania nad jego zwiedzającymi pokazały, jak ściśle religia, tożsamość i biografia osobista splatają się w doświadczeniu odwiedzających.

Projekt „Swiss Religious Heritage” ma ruszyć pełną parą w 2026 roku, oferując użytkownikom cyfrową mapę, dzięki której duchowy wymiar podróży stanie się integralną częścią szwajcarskiej oferty turystycznej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Kościół Miejsca Regiony Europa Szwajcaria Turystyka Promocja turystyczna

Jak wyjaśnia kierownik projektu profesor Christian Cebulj w rozmowie z „Vatican News”, w internecie łatwiej dziś trafić na zamki i muzea niż na kościoły, nawet jeśli użytkownik wpisuje precyzyjne zapytania.

Goście szukający w sieci sakralnych miejsc w Szwajcarii są szybko kierowani do innych atrakcji. Chcemy to zmienić i stworzyć miejsce, które pozwoli odkrywać religię w jej materialnej formie – poprzez nasze wspaniałe świątynie – wyjaśnia profesor teologii i katechetyki z Wyższej Szkoły Teologicznej w Chur, cytowany przez portal Kathpress.

Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Szykują się droższe wakacje na Majorce. Turyści zapłacą nowe podatki
Zanim Wyjedziesz
Szykują się droższe wakacje na Majorce. Turyści zapłacą nowe podatki
Przystanek po drodze na Teide z widokiem na Pico Viejo (3134 metrów)
Zanim Wyjedziesz
Największa atrakcja Teneryfy będzie płatna. Nawet 25 euro
Greckie wyspy nie wytrzymują naporu turystów. Chcą wprowadzić bilety wstępu
Zanim Wyjedziesz
Greckie wyspy nie wytrzymują naporu turystów. Chcą wprowadzić bilety wstępu
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Turysto, jesteś zmęczony i zestresowany? Podróż do Szwecji postawi cię na nogi
Zanim Wyjedziesz
Turysto, jesteś zmęczony i zestresowany? Podróż do Szwecji postawi cię na nogi
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie