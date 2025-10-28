Szwajcaria liczy na turystów zainteresowanych zabytkami sakralnymi. „Namacalne spotkanie”

Aktualizacja: 28.10.2025 08:20 Publikacja: 28.10.2025 07:00
Szwajcarzy chcą ułatwić turystom odszukiwanie obiektów sakralnych w internecie
Foto: Filip Frydrykiewicz
Jak wyjaśnia kierownik projektu profesor Christian Cebulj w rozmowie z „Vatican News”, w internecie łatwiej dziś trafić na zamki i muzea niż na kościoły, nawet jeśli użytkownik wpisuje precyzyjne zapytania.
– Goście szukający w sieci sakralnych miejsc w Szwajcarii są szybko kierowani do innych atrakcji. Chcemy to zmienić i stworzyć miejsce, które pozwoli odkrywać religię w jej materialnej formie – poprzez nasze wspaniałe świątynie – wyjaśnia profesor teologii i katechetyki z Wyższej Szkoły Teologicznej w Chur, cytowany przez portal Kathpress.
Projekt ma charakter ekumeniczny – konfesje nie odgrywają tu roli. Platforma obejmie zarówno dziedzictwo Reformacji, jak i katolicyzmu w Szwajcarii – od słynnego Grossmünster w Zurychu po zespół klasztorny w Sankt Gallen, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Choć na początku skupiono się na architekturze chrześcijańskiej, zespół badawczy zapowiada otwartość również na miejsca sakralne innych religii. – To może być nowa szansa, by ponownie spotkać się z religią – w jej namacalnej, architektonicznej postaci – zachęca Cebulj.
Inicjatywa jest prowadzona przez stowarzyszenie Kirchen + Tourismus Schweiz, a jej partnerami są między innymi organizacje turystyczne, Zürich Tourismus, St. Gallen-Bodensee Tourismus, i instytucje kościelne, jak Ewangelicko-Reformowany Kościół Szwajcarii i Kościół Katolicki w kantonie Zurych. Projekt, zaplanowany na dwa lata, jest finansowany przez Sekretariat Stanu ds. Gospodarki (SECO) i wspierające go Kościoły, z łącznym budżetem około 500 tysięcy franków szwajcarskich.
Platforma będzie przeznaczona dla turystów zainteresowanych historią i architekturą sakralną. Ważnym elementem projektu ma być także promowanie pielgrzymowania, które – jak zauważa Cebulj – przeżywa obecnie w Szwajcarii swoisty renesans.
Strona ma prezentować nie tylko same budynki, lecz także szlaki duchowe, takie jak Droga św. Jakuba czy Via Francigena.
Jednym z przykładów nowego podejścia do sakralnego dziedzictwa jest klasztor St. Johann w Müstair (Engadyna), również obiekt UNESCO. Badania nad jego zwiedzającymi pokazały, jak ściśle religia, tożsamość i biografia osobista splatają się w doświadczeniu odwiedzających.
Projekt „Swiss Religious Heritage” ma ruszyć pełną parą w 2026 roku, oferując użytkownikom cyfrową mapę, dzięki której duchowy wymiar podróży stanie się integralną częścią szwajcarskiej oferty turystycznej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak wyjaśnia kierownik projektu profesor Christian Cebulj w rozmowie z „Vatican News”, w internecie łatwiej dziś trafić na zamki i muzea niż na kościoły, nawet jeśli użytkownik wpisuje precyzyjne zapytania.
– Goście szukający w sieci sakralnych miejsc w Szwajcarii są szybko kierowani do innych atrakcji. Chcemy to zmienić i stworzyć miejsce, które pozwoli odkrywać religię w jej materialnej formie – poprzez nasze wspaniałe świątynie – wyjaśnia profesor teologii i katechetyki z Wyższej Szkoły Teologicznej w Chur, cytowany przez portal Kathpress.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Na Balearach doszło do politycznego porozumienia, które znacząco wpłynie na turystykę. Partia Ludowa (PP) i Hisz...
Za wejście do Parku Narodowego Teide na Teneryfie i na leżący w nim wulkan Teide, najwyższy szczyt Wysp Kanaryjs...
34 greckie wyspy, w tym Santoryn, Mikonos, Rodos i Kos, domagają się od rządu w Atenach prawa do ustanowienia op...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Chcesz odpocząć, zregenerować siły i poprawić swoje zdrowie? Przyjedź do Szwecji – radzi organizacja Visit Swede...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas