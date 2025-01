Coral Travel wchodzi mocniej na rynki europejskie. Widzi szansę w luce po bankrucie

Program wyjazdowy skupia się na Turcji i Egipcie, stopniowo będzie poszerzany o kolejne kierunki, głównie dalekie kraje: Emiraty Arabskie, Malediwy, Tajlandię, Wietnam, Mauritius i Karaiby.

Biuro wyda w tym roku pierwszy raz cztery katalogi poświęcone Turcji, Europie Południowej, krajom Orientu i dalekim kierunkom. Nie będzie w nich cen, cały program będzie też szerszy niż tylko to, co zostanie przedstawione w broszurach.

Niemieckojęzyczne kraje też w kręgu zainteresowania Corala Travel

Coral Travel chce na niemieckojęzycznym rynku wypełnić lukę, która powstała pół roku temu po ogłoszeniu upadłości przez FTI. Cel dla Austrii to osiągnąć sprzedaż na poziomie jednej dziesiątej tego, co generują Niemcy. Ma to się wydarzyć w ciągu dwóch lat.

W 2024 roku Coral Travel obsłużył 680 tysięcy klientów z rynków niemieckojęzycznych, czyli prawie czterokrotnie więcej niż w 2019 roku, kiedy było ich 180 tysięcy.

Firma ma 23 własne hotele, z czego trzy są własnością grupy. Pozostałych 20 współpracuje na podstawie umów o zarządzanie lub franczyzę. Znajdują się one w Turcji, Egipcie, Tunezji i Grecji. Ten segment działalności ma być dalej rozwijany.