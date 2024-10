Coral Travel świętował dobry sezon. Najlepszych sprzedawców nagrodził podczas gali

Na zaproszenie polskiego touroperatora, Coral Travel Poland, przybyło tu ponad 220 osób ze stu najlepszych biur agencyjnych z całej Polski. Goście zakwaterowani byli w hotelach Sirene Belek Hotel i Calista Luxury Resort.

Wypoczynek łączyli z celebrowaniem zakończenia sezonu lato 2024. Towarzyszyli im członkowie zarządu biura podróży Coral Travel Poland, kluczowi menedżerowie tej firmy, tureccy hotelarze współpracujący z touroperatorem i przedstawiciele biura podróży wyspecjalizowanego w obsługiwaniu klientów w Turcji, Odeon Tours.

Podczas Gali Starway’24 Coral Travel uhonorował swoich sprzedawców, wręczając im statuetki i dyplomy „za największe sprzedaże i zaangażowanie w promocję marki Coral Travel w Polsce”. Organizator przyznał nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach: biura niesieciowe, autoryzowany agent, salon franczyzowy oraz portale i biura sieciowe. Statuetki i dyplomy wręczył dyrektor operacyjny Coral Travel Poland Kaan Ergün.

25 lat Coral Travel w Polsce – zawsze z agentami turystycznymi

- Jesteśmy na polskim rynku turystycznym już 25 lat i tyle samo lat współpracujemy z większością naszych partnerów obecnych na gali Starway. Dziękujemy, za współpracę, zaufanie i przyjaźnie. Dostarczamy naszym partnerom bardzo dobry, rozbudowany, sprawdzony przez ostatnie 25 lat produkt. Poznajemy ich z nim, na przykład organizując cykliczne webinary. Ale niemniej cenne są dla nas bezpośrednie spotkania i rozmowy. Na bieżąco możemy wymieniać się komentarzami, uwagami, wzajemnymi oczekiwaniami. To procentuje jakościową sprzedażą. Nasi partnerzy wiedzą, co sprzedają - od kogo pochodzi dany produkt i dla kogo został przygotowany. Przekłada się to na zadowolenie klientów, którzy dzięki temu chętnie wracają do naszych biur. A o to przecież chodzi w branży turystycznej – mówi zastępca dyrektora generalnego Coral Travel Poland Erdem Fidan.