Coral Travel Group chwali się wynikami i nagradza najlepsze hotele

Liczba klientów Corala Travel wzrosła w 2023 roku o 19 procent, najbardziej w Europie, gdzie touroperator wszedł na nowe rynki Filip Frydrykiewicz

Strategia Corala Travel zakłada, że należące do niego firmy powinny na danym rynku uzyskać przynajmniej 10-procentowy udział – mówił Etke. W krajach, w których firma działa od długiego czasu, udało się uzyskać wyższą pozycję. Tak jest na przykład w Polsce, gdzie touroperator szacuje swój udział na ponad 20 procent.

W 2023 roku wszystkie spółki Corala Travel obsłużyły 2,72 miliona turystów. Firma ma nadzieję na zwiększenie tej liczby w tym roku do 3,24 miliona. Szacuje, że w tej liczbie znajdzie się ponad dwa miliony klientów z pięciu krajów postsowieckiej Wspólnoty Niepodległych Państw (Rosja i jej dawne republiki azjatyckie).



Jeśli chodzi o liczbę turystów według tego, jakie wybierali kierunki podróży, to sześć największych rynków stanowiły Turcja, Egipt, Grecja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Hiszpania i Tunezja. W 2024 roku touroperator przewiduje, że do Turcji wyśle 1,68 miliona turystów, do Egiptu 546,8 tysiąca, do Grecji 189,4 tysiąca, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich 172,8 tysiąca, do Hiszpanii 164,9 tysiąca, a do Tunezji 100 tysięcy.