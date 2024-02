„Łączna wartość świadczeń wynikających z umowy nie jest możliwa do ustalenia i jej ostateczna wartość może różnić się od podanych szacunków” - czytamy w komunikacie przewoźnika. Rozliczenia między partnerami będą realizowane na bieżąco zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych.

Reklama

– Umowa z Coral Travel to największy w historii naszej linii lotniczej i tego touroperatora kontrakt – mówi cytowany w komunikacie członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Aira Andrzej Kobielski. –Współpracujemy ze sobą od kilku lat i w kolejnym sezonie zwiększymy pojemność floty Enter Air, którą udostępnimy m.in. klientom tego biura podróży. Zaplanowaliśmy intensywne latanie w sezonie lato 2024, w którym większość rejsów rozpoczynie się już w trakcie weekendu majowego i potrwa do końca października. Cały rok będziemy latali z klientami Corala do Egiptu. To biuro podróży jest zdecydowanym liderem tego kierunku w naszym portfolio. Podobnie jak w Turcji, w której touroperator. Wspólnie zaoferujemy pasażerom bardzo atrakcyjny całoroczny produkt.

Najnowsza umowa Enter Aira przebiła wartością kontrakt zawarty przez tego przewoźnika w styczniu z biurem podróży Rainbow. Touroperator zamówił samoloty na te same dwa sezony za szacunkową sumę 90,4 mln dolarów, czyli około 365,6 mln złotych.