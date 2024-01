Z turystycznego rynku znika popularna marka. Coral Travel zmienia nazwę sieci hoteli

Coral Travel wiodącą marką

W październiku zeszłego roku OTI Holding, do którego należy 37 firm w 22 krajach, i który zatrudnia łącznie 4300 pracowników i obsługuje rocznie 3 miliony turystów, również przeszedł rebranding. Objął on zmianę nazwy na Coral Travel Group.

Do koncernu należą biura podróży działające pod markami Coral Travel i Ferien Tourisitk (w Niemczech), a także Odeon Tours. Te ostatnie to agencje obsługujące gości w odwiedzanych miejscach. Coral Travel prowadzi też sieci hoteli Seven Seas Hotels, Otium Hotels i Xanadu Resort. W skład holdingu wchodzą też firmy Odeon Software and Technology (IT) i Odeon Security and Consultancy (ochrona).