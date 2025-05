Zmiana kierunków cen wakacji - tym razem Turcja w dół, a Grecja w górę

Najwięcej najtańszych wakacji w Egipcie oferowały Coral Travel i Join UP! (po 8), do Grecji Itaka (12), Rainbow i Grecos (po 5), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (10) i Itaka (7), w Turcji Anex Tour (7), Itaka i Coral Travel (po 4), w Tunezji Anex Tour (5), Rainbow i Coral Travel (po 3), a w Bułgarii Itaka i Join UP! (po 2 oferty).

„W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, biuro Itaka również w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, a biuro Coral Travel w Egipcie, Tunezji i Turcji” - podsumowują autorzy raportu.

Trzygwiazdkowe hotele – w którym biurze taniej?

A kolejną część analizy poświęcają dwóm zestawieniom ujętym w tabelach. W pierwszym umieszczają biura podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne „po przekrojowo najkorzystniejszych cenach”. Tu nastąpiła w ostatnim tygodniu jedna zmiana - na pozycję piątą weszła Itaka, a tabelę opuścił TUI Poland. Na czele znalazł się już czternasty raz z rzędu Grecos.

Ostatnia tabela zawiera nazwy biur podróży, które w minionym tygodniu wyróżniały się niskimi cenami w oferowaniu tego samego standardu hotelu w tych samych kierunkach. Do porównania eksperci z Traveldaty wzięli imprezy turystyczne na pierwszy tydzień sierpnia z wylotem z Warszawy do hoteli all inclusive z najniższymi cenami względem „ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”. Skupili się na hotelach o standardzie trzech gwiazdek i trzech i pół gwiazdki.