Raport z cen wakacji w biurach podróży. Egipt zaskoczył dużą podwyżką

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Wśród wiodących kierunków średnie ceny wycieczek spadły w ciągu roku jedynie w wypadku Grecji, i było to 165 złotych. Z kolei największe zwyżki, liczone rok do roku, odnotowano odnośnie do wakacji w Egipcie, o 199 złotych, a nieco mniej okazałe w wypadku wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie, do Bułgarii i do Turcji - o 112, 92 i 75 złotych.

„Na mniej uczęszczanych kierunkach najistotniejsze zwyżki cen w ujęciu rocznym tym razem odnotowano na Cyprze, Majorce i Malcie - o 334, 312 i 229 złotych, a w mniejszym stopniu w Portugalii, Hiszpanii kontynentalnej, Albanii i Tunezji - o 110, 103, 98 i 18 złotych. Obniżyły się natomiast znacząco ceny wyjazdów do Maroka i Włoch - o średnio 308 i 187 złotych” - czytamy w raporcie.

ETI, Anex Tour i Nekera – obniżają rok do roku najbardziej

Najbardziej przez rok ceny na wakacje obniżyły biura ETI, Anex Tour i Nekera - o 280, 250 i 170 złotych. U pozostałych organizatorów wyjazdów zmiany cen były mniejsze - w granicach od około minus 60 złotych (Best Reisen) do plus 650 złotych.