Z pięciu wiodących kierunków średnie ceny wycieczek spadły, porównując rok do roku, w pięciu przypadkach. Grecja była w ostatnim tygodniu tańsza o 143 złote niż rok wcześniej, Wyspy Kanaryjskie o 32 złote, Egipt o 26 złotych, a Turcja - o 19 złotych. Jedynie Bułgaria była droższa - o 51 złotych.

„Na mniej uczęszczanych kierunkach najistotniejsze zwyżki cen w ujęciu rocznym tym razem odnotowano w Portugalii i na Majorce - o 377 i 376 złotych, a w mniejszym stopniu na Cyprze, Malcie, w Albanii i Hiszpanii kontynentalnej - o 172, 171, 103 i 18 złotych. Obniżyły się natomiast znacząco ceny wyjazdów do Maroka, Włoch i Tunezji - o średnio 708, 425 i 52 złote” - czytamy w raporcie.

TUI rządzi cenami hoteli czterogwiazdkowych w Hiszpanii, a Itaka we Włoszech

Licząc rok do roku najbardziej obniżyły ceny wycieczek biura podróży ETI, Anex Tour i Exim Tours - o 780, 320 i 190 złotych. W pozostałych biurach roczne zmiany cen były mniejsze, w granicach od minus 70 złotych (Rainbow), do plus 750 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 61 ofert, na drugim Itaka z liczbą 52 ofert, a na trzecim Coral Travel z liczbą 41 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu proponowały Coral Travel (8) i Joint UP! (7), do Grecji Rainbow (11), Itaka (8), Grecos, TUI Poland i Exim Tours (po 4), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (12) i Itaka (7), do Turcji Anex Tour (8), Itaka i Coral Travel (po 3), do Tunezji Coral Travel (5), Rainbow i Anex Tour (po 3), a do Bułgarii Anex Tour i Join UP! (po 2 oferty).