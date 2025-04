Niewielka podwyżka ceny wakacji zapewniła Turcji nowy rekord. Grecja też nie odpuszcza

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu znalazło się biuro podróży TUI Poland z liczbą 63 takich ofert, na drugim Itaka z liczbą 54 ofert, a na trzecim Coral Travel z liczbą 42 ofert.

Najwięcej najtańszych ofert wyjazdu w szczycie sezonu letniego do Egiptu miały Join UP! (8) i Anex Tour (7), do Grecji Itaka, Rainbow (po 10), Grecos (6) i TUI Poland (5), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (12) i Itaka (8), do Turcji Anex Tour (9) i Itaka (3), do Tunezji Coral Travel (5) i Anex Tour (4), a do Bułgarii Anex Tour i Join UP! (po 2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, biuro Itaka na Wyspach Kanaryjskich, a biuro Coral Travel w Tunezji – konkludują eksperci z Traveldaty.

Wakacje pięciogwiazdkowe – przeceny największe w Itace i TUI Poland

I przechodzą do zaprezentowania dwóch tabel. W pierwszej pokazują biura podróży, które w ostatnim tygodniu sprzedawały wyjazdy po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Ich zawartość i kolejność były identyczne, jak tydzień wcześniej. Na czele już jedenasty raz z rzędu pozostawało biuro podróży Grecos.