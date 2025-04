Siła złotego i tanie paliwo wyhamowały wzrost cen wakacji. Ale jeden kierunek nie przestaje drożeć

TUI Poland i Anex Tour Poland łeb w łeb w kategorii trzech gwiazdek

Jak zmieniali ceny touroperatorzy, biorąc pod uwagę odstęp jednego roku? Otóż najbardziej obniżyły ceny biura Oasis, ETI i Anex - o 800, 540 i 220 złotych. Pozostali organizatorzy zastosowali inne zmiany - od obniżki o 200 złotych (Join UP!) po zwyżki o prawie 780 złotych.

W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30. kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, na pierwszych trzech miejscach znalazły się w badaniu Traveldaty TUI Poland z liczbą 61 ofert, Itaka z 53 ofertami i Coral Travel z liczbą 39 ofert.

Najwięcej najtańszych ofert wakacyjnych wyjazdów do Egiptu proponowały Join UP! (8) i Anex Tour (6), do Grecji Itaka (10), Rainbow (7) i Grecos (6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (12) i Itaka (8), do Turcji Anex Tour (9) i Itaka (3), do Tunezji Anex Tour i Coral Travel (po 4), a do Bułgarii Anex Tour (3) i Join UP! (2 oferty).

Autorzy raportu zrobili też zestawienie biur podróży, które oferowały w ostatnim tygodniu imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Tym razem w tabeli nie zmieniło się nic względem poprzedniego tygodnia. Na jej czele już dziesiąty raz z rzędu pozostawał Grecos.