Ceny wakacji w Grecji, Turcji i Bułgarii wspięły się na nowe szczyty

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu proponowały biura Joint UP! (7) i Anex Tour (6), na kierunkach greckich przodowały Itaka (9), Exim Tours (7) i Grecos (6), na Wyspy Kanaryjskie kanaryjskich biura TUI Poland (12) i Itaka (9), do Turcji Anex Tour (7) i Coral Travel (6), w Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały Anex Tour (5) i Coral Travel (4), a w Bułgarii Anex Tour (3) i TUI Poland (2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawił pozycję w Grecji, Tunezji i Turcji, Itaka na Wyspach Kanaryjskich, a Coral Travel w Egipcie, Grecji i Turcji.

Dwie tabele zamykają raport. W pierwszej autorzy umieścili biura podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po cenach przekrojowo najkorzystniejszych. W zestawieniu z ostatniego tygodnia pozostawały te same biura podróży, co tydzień wcześniej. Na czele tabeli już dziewiąty raz z rzędu prowadził Grecos.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W drugiej tabeli znalazły się biura podróży, które wyróżniały niskie ceny w oferowaniu tego samego standard hotelu w tych samych kierunkach. Do porównania autorzy wzięli wyjazdy w pierwszym tygodniu sierpnia z wylotem z Warszawy i z all inclusive, charakteryzujące się najniższymi cenami względem „ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.