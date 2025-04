W biurach podróży początek sprzedaży wakacji w trybie last minute. Ceny wzrosły

Obniżyły się natomiast znacząco ceny wyjazdów na Maltę i do Włoch - o średnio 402 i 158 złotych, a w niewielkim stopniu na Cypr i do Hiszpanii kontynentalnej - o 18 i o złotówkę.

Liderzy cen w hotelach czterogwiazdkowych – wyrównana stawka

Jak piszą dalej eksperci z Traveldaty, najbardziej ceny obniżyły – porównując rok do roku – biura podróży ETI, Anex Tour i Join UP!, kolejno były to sumy: 630, 370 i 300 złotych. Pozostali organizatorzy wyjazdów zmielili ceny od obniżek o 80 złotych (Oasis) do zwyżek o ponad 660 złotych.

W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli w trzydziestym pierwszym porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland z liczbą 63 ofert, na drugim Itaka z liczbą 54 ofert, ana trzecim Coral Travel z liczbą 38 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu proponowały Join UP! (7) i Anex (6), do Grecji Itaka (10), Rainbow i Grecos (po 7), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (12) i Itaka (8), do Turcji Anex Tour (7) i Coral Travel (4), do Tunezji Anex Tour (6) i Coral Travel (5), a do Bułgarii Anex Tour i Join UP! (po 2 oferty).

W efekcie w porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawił pozycję w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, a Itaka i Coral Travel generalnie utrzymały swoje pozycje – podsumowują autorzy analizy.