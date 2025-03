Raport z biur podróży: Widoczna podwyżka wakacji. Cena Grecji przebiła kolejną barierę

W tym samym czasie wycieczki do Egiptu staniały o 18 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach istotniejsze zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano na Majorce, w Tunezji, Maroku -o 284, 190 i 185 złotych, a w mniejszym stopniu w Portugalii, Hiszpanii kontynentalnej i na Cyprze - o 99, 50 i 15 złotych. Obniżyły się natomiast znacząco ceny wyjazdów na Maltę oraz do Włoch i Albanii - o średnio 665,72 i 27 złotych.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek ceny wyjazdów obniżyły biura podróży ETI, Anex Tour i Join UP! - o 510, 240 i 220 złotych. W pozostałych biurach roczne spadki cen były mniejsze w granicach od około 200 złotych (Oasis), aż do zwyżek o ponad 500 złotych – relacjonują autorzy raportu.

Pod względem liczby najatrakcyjniejszych ofert wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli na pierwszych miejscach pozostawały TUI Poland z liczbą 62 ofert, Itaka z liczbą 54 ofert i Coral Travel z liczbą 41 ofert.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert wyjazdów do Egiptu proponowały Join UP! (8) i Anex Tour (5), do Grecji Itaka (9), Grecos (8), Rainbow (5) i TUI Poland (4), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (12) i Itaka (7), do Turcji Anex Tour (6) i Coral Travel (4), do Tunezji Anex Tour (6) i Coral Travel (5), a do Bułgarii TUI Poland i Join UP! (po 3 oferty).