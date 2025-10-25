Baleary wprowadzają nowe podatki dla turystów

W ramach porozumienia, które zostało przypieczętowane podczas specjalnej sesji parlamentarnej, oba ugrupowania zobowiązały się do dwóch kluczowych działań.

Po pierwsze, podatek od pobytu turystycznego (Impuesto de Turismo Sostenible, ITS) zostanie zwiększony o 2 euro za noc w miesiącach największego ruchu turystycznego – czerwcu, lipcu i sierpniu.

Po drugie, wprowadzony będzie nowy podatek dla pojazdów wynajmowanych na Balearach, które nie są zarejestrowane w tej wspólnocie autonomicznej, relacjonuje portal Tourinews.

Nowe podatki pójdą na „działania proekologiczne”

Obie propozycje zostaną teraz szczegółowo omówione w ramach Rady ds. Paktu Politycznego i Społecznego na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego, Społecznego i Środowiskowego Balearów, w której zasiadają przedstawiciele najważniejszych środowisk ekonomicznych i społecznych archipelagu.