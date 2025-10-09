W Tajlandii wraca podatek turystyczny. Najwięcej zapłacą przylatujący

Według „Bangkok Post” gotowe są nawet analizy i badania pokazujące potencjalne korzyści z wprowadzenia takiej opłaty. Obecny minister deklaruje, że chce to zmienić i zamknąć temat raz na zawsze.

Sirilatthayakorn przyznaje, że każda dodatkowa opłata może mieć wpływ na decyzje turystów. W przeszłości pomysł wprowadzenia podatku spotykał się w mediach społecznościowych z falą krytyki, a wielu komentatorów wskazywało, że w dobie rosnących kosztów podróży może on zniechęcić część odwiedzających.

Minister zapewnia jednak, że kluczowe będzie klarowne informowanie turystów, na co przeznaczane będą środki z podatku. – Jeśli chcemy wprowadzić tę opłatę, musimy jasno pokazać, jakie korzyści będą z niej mieli – mówi Sirilatthayakorn, cytowany przez „Bangkok Post”.

Kto i ile zapłaci?

Zgodnie z decyzją z 2023 roku. podatek ma być pobierany od osób przylatujących samolotem. Dla tych, którzy przyjeżdżają do Tajlandii drogą lądową lub morską, stawka ma wynosić 150 bahtów (około 4 euro).

Poprzedni minister turystyki, Sorawong Thienthong, zapowiadał na początku 2025 roku, że opłata zacznie obowiązywać jeszcze przed końcem roku, jednak później wycofał się z tej deklaracji. Nowy szef resortu ma zamiar doprowadzić do realizacji planu i zakończyć kilkuletni impas.

Oprócz planu wprowadzenia podatku, ministerstwo pracuje nad kampaniami mającymi pobudzić popyt i zwiększyć wydatki turystów. Jak podaje „Bangkok Post”, pierwsze akcje mają wystartować w czwartym kwartale bieżącego roku.