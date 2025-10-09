W Tajlandii wraca podatek turystyczny. Najwięcej zapłacą przylatujący

Aktualizacja: 09.10.2025 07:47 Publikacja: 09.10.2025 07:00
Wkrótce przyjeżdżający do Tajlandii turyści zapłacą równowartość 8 lub 4 euro
Foto: PAP/EPA, RUNGROJ YONGRIT
Opłata ma wynieść 300 bahtów, czyli około 8 euro od każdego podróżnego przylatującego do kraju. Minister turystyki Artthakorn Sirilatthayakorn zamierza uruchomić jej pobieranie w trakcie swojej zaledwie czteromiesięcznej kadencji.
Według doniesień dziennika „Bangkok Post”, pieniądze z opłaty turystycznej zasilą fundusz ubezpieczeniowy dla turystów, częściowo zostaną przeznaczone też na rozwój infrastruktury turystycznej. Choć pomysł wydaje się prosty, jego realizacja od lat napotyka przeszkody polityczne i społeczne, pisze niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9.
Temat podatku turystycznego w Tajlandii pojawia się regularnie od 2020 roku. W 2023 roku. rząd nawet zatwierdził jego wprowadzenie, jednak mimo oficjalnej decyzji, żaden z kolejnych ministrów turystyki nie zdołał jej zrealizować. Przez ostatnie lata na przeszkodzie stawały obawy o negatywne reakcje podróżnych i ewentualny spadek liczby przyjazdów.
Według „Bangkok Post” gotowe są nawet analizy i badania pokazujące potencjalne korzyści z wprowadzenia takiej opłaty. Obecny minister deklaruje, że chce to zmienić i zamknąć temat raz na zawsze.
Sirilatthayakorn przyznaje, że każda dodatkowa opłata może mieć wpływ na decyzje turystów. W przeszłości pomysł wprowadzenia podatku spotykał się w mediach społecznościowych z falą krytyki, a wielu komentatorów wskazywało, że w dobie rosnących kosztów podróży może on zniechęcić część odwiedzających.
Minister zapewnia jednak, że kluczowe będzie klarowne informowanie turystów, na co przeznaczane będą środki z podatku. – Jeśli chcemy wprowadzić tę opłatę, musimy jasno pokazać, jakie korzyści będą z niej mieli – mówi Sirilatthayakorn, cytowany przez „Bangkok Post”.
Zgodnie z decyzją z 2023 roku. podatek ma być pobierany od osób przylatujących samolotem. Dla tych, którzy przyjeżdżają do Tajlandii drogą lądową lub morską, stawka ma wynosić 150 bahtów (około 4 euro).
Poprzedni minister turystyki, Sorawong Thienthong, zapowiadał na początku 2025 roku, że opłata zacznie obowiązywać jeszcze przed końcem roku, jednak później wycofał się z tej deklaracji. Nowy szef resortu ma zamiar doprowadzić do realizacji planu i zakończyć kilkuletni impas.
Oprócz planu wprowadzenia podatku, ministerstwo pracuje nad kampaniami mającymi pobudzić popyt i zwiększyć wydatki turystów. Jak podaje „Bangkok Post”, pierwsze akcje mają wystartować w czwartym kwartale bieżącego roku.
Do końca października rząd zamierza także ponownie rozdysponować środki z wartego 46 milionów euro programu wsparcia dla turystyki krajowej. Celem jest ożywienie wewnętrznego rynku podróży i przygotowanie branży na sezon zimowy.
Nowe władze Tajlandii deklarują, że kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo i jakość usług turystycznych. Długofalowym celem jest przywrócenie liczby zagranicznych odwiedzających do poziomu sprzed pandemii, czyli około 40 milionów turystów rocznie (dane z 2019 roku.). Na razie w związku z mniejszą liczbą przyjazdów, Ministerstwo Finansów obniżyło tegoroczny cel turystyki z wcześniejszych 38,5 miliona gości do 36,5miliona.
Choć decyzja o wprowadzeniu podatku turystycznego wciąż może budzić kontrowersje, rząd przekonuje, że dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu wpływów i skutecznej komunikacji z podróżnymi, nowa opłata może stać się elementem wspierającym zrównoważony rozwój turystyki w Tajlandii.
