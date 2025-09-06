Reklama

Egzotyczny kraj funduje turystom darmowe loty. Są jednak drobne warunki

Do listopada Tajlandia planuje rozdać zagranicznym podróżnym nawet 200 tysięcy bezpłatnych biletów na loty krajowe. Program ma odciążyć Bangkok, Phuket i Chiang Mai, a jednocześnie przyciągnąć turystów do mniej znanych regionów kraju.

Publikacja: 06.09.2025 11:34

Tajskie władze szukają sposobu na wypromowanie nowych regionów kraju wśród turystów

Foto: Jacek Socha

Andrzej Pawluszek

Ministerstwo Turystyki i Sportu Tajlandii przygotowało projekt „Buy international,  free Thailand domestic flights” (ang. Kup bilet międzynarodowy, lataj po Tajlandii za darmo) o wartości 700 milionów  bahtów (ok. 76 milionów złotych). Każdy turysta, który kupi bilet do Tajlandii, dostanie możliwość skorzystania z darmowego przelotu wewnętrznego z dwudziestokilogramową walizką jako bagażem rejestrowanym.

Tajlandia liczy turystów – nowy rekord dzięki gościom z Azji
Tajlandia liczy turystów – nowy rekord dzięki gościom z Azji

Ta promocja Tajlandii się opłaci

Do programu mają dołączyć główne linie lotnicze: Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air i Thai Vietjet – podaje dziennik „Bangkok Post”. Wartość biletu wyniesie do 1,75 tysiąca bahtów (190 złotych) w jedną stronę lub 3,5 tysiąca  bahtów (ok. 380 złotych) w obie. Oferta obejmie nowe rezerwacje na okres wrzesień–listopad 2025.

Rząd liczy, że inicjatywa przyciągnie co najmniej 200 tys. podróżnych i przyniesie gospodarce kraju co najmniej 21,8 miliarda bahtów. (ok. 2,37 miliarda złotych).

Turyści w Tajlandii powinni odkrywać nowe regiony

Promocja ma również pomóc w popularyzacji takich miejsc jak Krabi, Sukhothai czy północno-wschodnie prowincje, które dotąd pozostawały w cieniu takich turystycznych gigantów jak Bangkok czy Phuket.

 Chcemy, aby odwiedzający Tajlandię nie zatrzymywali się wyłącznie w Bangkoku czy Phuket, ale odkrywali także mniej znane regiony. To sposób, by cała gospodarka turystyczna kraju mogła czerpać zyski z ich obecności – podkreśla prezes Tajlandzkiej Organizacji Turystycznej Thapanee Kiatphaibool, cytowana przez „Bangkok Post”.

Pomysł fundowania turystom biletów lotniczych w ramach promowania kraju nie jest nowy. Podobne rozwiązania stosowały już inne kraje. Japan Airlines wprowadziły program darmowych lotów krajowych dla zagranicznych turystów, by promować mniej znane regiony Japonii.

 Tajlandzka branża turystyczna zauważyła ostatnio spadek zainteresowania swoim krajem zachodnich gości. Jako jedną z przyczyn wskazywała na przekierowanie uwagi na Wietnam. Jak mówiła, ich kraj przegrywa konkurencję z tą modną i rozwijającą się destynacją.

Ostatnie doniesienia mówią jednak o bardzo dobrym ruchu turystycznym w Tajlandii. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku kraj odwiedziło ponad 20 milionów turystów zagranicznych, generując przychody na poziomie 28,9 miliarda dolarów.

 

Źródło: rp.pl

