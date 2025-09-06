Ministerstwo Turystyki i Sportu Tajlandii przygotowało projekt „Buy international, free Thailand domestic flights” (ang. Kup bilet międzynarodowy, lataj po Tajlandii za darmo) o wartości 700 milionów bahtów (ok. 76 milionów złotych). Każdy turysta, który kupi bilet do Tajlandii, dostanie możliwość skorzystania z darmowego przelotu wewnętrznego z dwudziestokilogramową walizką jako bagażem rejestrowanym.

Ta promocja Tajlandii się opłaci

Do programu mają dołączyć główne linie lotnicze: Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air i Thai Vietjet – podaje dziennik „Bangkok Post”. Wartość biletu wyniesie do 1,75 tysiąca bahtów (190 złotych) w jedną stronę lub 3,5 tysiąca bahtów (ok. 380 złotych) w obie. Oferta obejmie nowe rezerwacje na okres wrzesień–listopad 2025.

Rząd liczy, że inicjatywa przyciągnie co najmniej 200 tys. podróżnych i przyniesie gospodarce kraju co najmniej 21,8 miliarda bahtów. (ok. 2,37 miliarda złotych).

Turyści w Tajlandii powinni odkrywać nowe regiony

Promocja ma również pomóc w popularyzacji takich miejsc jak Krabi, Sukhothai czy północno-wschodnie prowincje, które dotąd pozostawały w cieniu takich turystycznych gigantów jak Bangkok czy Phuket.