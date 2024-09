Japońska linia lotnicza funduje turystom loty. Zachęca do poznawania kraju

Przewoźnik ma nadzieję, że bezpłatne loty zachęcą pasażerów do podróży do tych regionów Japonii, do których normalnie by się nie udali. Promocja ma zapewnić im „bezproblemową podróż” po całym archipelagu. Może też pomóc w bardziej równomiernym rozłożeniu ruchu turystycznego i odciążeniu najpopularniejszych miejsc – wyjaśnia w komunikacie Japan Airlines.

Reklama

Aby skorzystać z oferty, trzeba w ramach jednej rezerwacji wykupić lot liniami Japan Airlines do Tokio, a stamtąd do innego miasta w Japonii - ten drugi lot będzie wówczas darmowy.

Oferta obejmuje również darmowe nadanie dwóch sztuk bagażu o wadze do 23 kilogramów (w klasie ekonomicznej).

Czytaj więcej Transport Holendrzy wprowadzają zakaz reklam podróży lotniczych i rejsów morskich Stolica Holandii, Haga jest pierwszym miastem na świecie, w którym nie będzie można reklamować żadnego środka transportu korzystającego z paliw kopalnych.

Darmowe bilety nie dla wszystkich

Przewoźnik udostępnił możliwość skorzystania z darmowego lotu podróżnym ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Tajlandii, Singapuru, Australii, Nowej Zelandii, Wietnamu, Filipin, Indonezji, Indii, Chin i Tajwanu. Jak zapewnia, wydłuży jeszcze tę listę.