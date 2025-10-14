Reklama

Na Etnę tylko z biletem. Nawet burmistrz oburzony

Przez dziesięciolecia wstęp do tego miejsca na Sycylii był bezpłatny. Teraz jednak słynny teren w pobliżu Etny, najsłynniejszego wulkanu w Europie, okazuje się prywatną własnością, a jego właściciel postanowił wprowadzić opłaty.

Publikacja: 14.10.2025 06:30

Mieszkańcy Sycylii nie zapłacą za wstęp do krateru, inni goście muszą uiścić 5 euro

Foto: PAP/EPA, ORIETTA SCARDINO

Marzena Buczkowska-German

Etna, sięgająca około 3400 metrów wysokości nad poziom morza, to bez wątpienia najbardziej majestatyczny wulkan Europy. Jego potężne erupcje i widowiskowe fontanny lawy od lat przyciągają miliony turystów.

Od 2 października odwiedzający boczny krater Silvestri na południowych zboczach góry muszą opłacić wstęp. Spółka prowadząca kolejkę linową na Etnę pobiera teraz 5 euro za 15-minutowy spacer wokół krateru. Decyzja ta wywołała burzę – oburzeni są nie tylko turyści, ale i lokalni politycy i sam burmistrz gminy Nicolosi, na terenie której stoi wulkan – pisze niemiecki serwis Merkur.de.

Bilet wstępu na wulkan wywołuje burzę we Włoszech

"Dowiedziałem się o tym dopiero po fakcie i natychmiast zwróciłem się do zarządu Parku Etny o zwołanie rady gminy. Etna jest miejscem wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO – nie można nią zarządzać, jak zwykłą prywatną działką" – napisał w mediach społecznościowych burmistrz Angelo Pulvirenti.

Prezes spółki Etna-Seilbahn i właściciel terenu, Francesco Russo Morosoli, odpiera zarzuty.  Niestety, niezliczone przypadki dzikiego wyrzucania śmieci, tworzenia nielegalnych mini wysypisk i układanie z kamieni napisów i serc zmusiły nas do uregulowania dostępu – tłumaczy w rozmowie z gazetą Corriere della Sera.

Sprawą zajęli się już włoscy parlamentarzyści, którzy domagają się wyjaśnień, czy tak cenne dobro przyrodnicze może być zarządzane przez prywatną firmę.

Opłata na utrzymanie terenu – Sycylijczycy nie zapłacą

Morosoli podkreśla, że obszar kraterów Silvestri, położony na wysokości około 1900 metrów, jest własnością prywatną jego grupy kapitałowej.  – Krater Silvestri kupiliśmy w 1997 roku, po upadku firmy Montenero. Nie jest to teren państwowy ani objęty koncesją – to prywatna własność, którą mamy obowiązek utrzymywać i chronić – wyjaśnia w dzienniku „La Repubblica”.

Według przedsiębiorcy jego firma od lat dba o czystość i infrastrukturę wokół kraterów. Pięcioeurowy bilet ma pokrywać koszty utrzymania, sprzątania, przygotowania materiałów informacyjnych, ławek i wynagrodzeń pracowników. Dla mieszkańców Sycylii wstęp pozostanie darmowy – opłaty dotyczą jedynie turystów z innych regionów Włoch i z zagranicy.

Decyzja o wprowadzeniu biletu wstępu podzieliła opinię publiczną. Dla jednych to konieczny krok w stronę ochrony cennego obszaru, dla innych – symboliczna „opłata za naturę”, która kłóci się z ideą powszechnego dostępu do dziedzictwa przyrodniczego. Jedno jest pewne  Etna, niegdyś dostępna dla wszystkich, właśnie stała się nieco bardziej ekskluzywna  komentuje  Merkur.de.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Włochy Turystyka wulkan

