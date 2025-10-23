Aktualizacja: 23.10.2025 10:50 Publikacja: 23.10.2025 07:45
Regionalne Stowarzyszenie Gmin Regionu Wyspy Egejskie Południowe w „pilnym liście” do greckiego rządu domaga się prawa do wprowadzenia jednodniowego „biletu wyspiarskiego”, wzorowanego na bilecie wstępu do Wenecji – donosi niemiecki dziennik „Bild” za greckimi mediami.
Pod listem podpisały się 34 wyspy (19 na Cykladach i 15 na Dodekanezie): Agatonisi, Amorgos, Anafi, Andros, Antiparos, Arki, Astypalea, Folegandros, Ios, Kalimnos, Karpatos, Kasos, Kastelorizo, Kea, Kimolos, Kos, Kitnos, Lipsi, Leros, Milos, Mikonos, Naksos, Nisiros, Paros, Patmos, Rodos, Santoryn, Serifos, Sifnos, Sikinos, Simi, Siros, Tilos i Tinos.
Stowarzyszenie zleciło też prawnikowi z Uniwersytetu Narodowego w Atenach przygotowanie szczegółowych ram prawnych wspierających ten postulat.
Wiele małych wysp cierpi pod naporem turystów. Codziennie przypływają tysiące wycieczkowiczów – korzystają z dróg, wody i systemu utylizacji odpadów, ale nie wpłacają nic do miejskiej kasy – argumentują swoje żądania sygnatariusze listu.
Na przykład na Simi schodzi codziennie ze statków nawet 5 tysięcy turystów – wielu z nich przybywa w ramach krótkich wycieczek z Rodos, pobliskich wysp lub Turcji.
Burmistrz Simi Lefteris Papakalodoukas, pomysłodawca wprowadzenia opłat, domaga się zatem „trzech euro od osoby za wstęp – żebyśmy mogli zapłacić za śmieci, wodę i energię”. Wyspa co roku przyjmuje ponad 300 tysięcy turystów jednodniowych, ale nie ma z tego żadnych dochodów, ponieważ nie płacą oni podatku od noclegów, który finansuje lokalne usługi.
– Nie możemy obciążać mieszkańców dodatkowymi kosztami utrzymania ponad 300 tysięcy turystów jednodniowych rocznie – mówi Papakalodoukas dziennikowi „Kathimerini”.
– Obecnie wszyscy nasi pracownicy miejscy i flota śmieciarek skupiają się na usuwaniu odpadów z portu, przez co dzielnice są niedostatecznie obsługiwane. Potrzebujemy nowych śmieciarek i paliwa – wszystko z powodu dodatkowego obciążenia turystami jednodniowymi. Oczywiście witamy tych turystów, ale nie możemy dłużej sami ponosić kosztów i ciągle podnosić lokalnych podatków – mówi burmistrz.
Pasażerowie rejsów na Santoryn płacą już 20 euro, ale nie ma obecnie przepisów nakładających taki obowiązek na turystów jednodniowych przybywających z innych wysp.
Burmistrz Santorynu Nikos Zorzos apeluje także o ograniczenie liczby turystów jednodniowych do maksymalnie 8 tysięcy dziennie (obecnie, w szczycie sezonu, przybywa ich nawet dwa razy więcej).
Rząd analizuje te postulaty, pisze „Bild”. Branża turystyczna jest jednak podzielona – niektórzy jej przedstawiciele obawiają się, że wprowadzenie biletów wstępu odstraszy turystów, co grozi zmniejszeniem ich przychodów.
Pomysł ten znalazł poparcie także poza Morzem Egejskim, na przykład na wyspach Paksos i Itaka na Morzu Jońskim.
