Reklama

Greckie wyspy nie wytrzymują naporu turystów. Chcą wprowadzić bilety wstępu

34 greckie wyspy, w tym Santoryn, Mikonos, Rodos i Kos, domagają się od rządu w Atenach prawa do ustanowienia opłaty za wstęp dla jednodniowych turystów.

Publikacja: 23.10.2025 07:45

Greckie wyspy nie wytrzymują naporu turystów. Chcą wprowadzić bilety wstępu

Foto: PAP/Alamy

Nelly Kamińska

Regionalne Stowarzyszenie Gmin Regionu Wyspy Egejskie Południowe w „pilnym liście” do greckiego rządu domaga się prawa do wprowadzenia jednodniowego „biletu wyspiarskiego”, wzorowanego na bilecie wstępu do Wenecji – donosi niemiecki dziennik „Bild” za greckimi mediami.

Pod listem podpisały się 34 wyspy (19 na Cykladach i 15 na Dodekanezie): Agatonisi, Amorgos, Anafi, Andros, Antiparos, Arki, Astypalea, Folegandros, Ios, Kalimnos, Karpatos, Kasos, Kastelorizo, Kea, Kimolos, Kos, Kitnos, Lipsi, Leros, Milos, Mikonos, Naksos, Nisiros, Paros, Patmos, Rodos, Santoryn, Serifos, Sifnos, Sikinos, Simi, Siros, Tilos i Tinos.

Stowarzyszenie zleciło też prawnikowi z Uniwersytetu Narodowego w Atenach przygotowanie szczegółowych ram prawnych wspierających ten postulat.

Góry śmieci, tłok, niedobory wody, coraz droższy prąd – wyspy mają dość

Wiele małych wysp cierpi pod naporem turystów. Codziennie przypływają tysiące wycieczkowiczów – korzystają z dróg, wody i systemu utylizacji odpadów, ale nie wpłacają nic do miejskiej kasy – argumentują swoje żądania sygnatariusze listu.

Czytaj więcej

Nielegalne leżaki, blokowanie dostępu do plaż, brak ratowników – tysiące skarg w Grecji
Nowe Trendy
Nielegalne leżaki, blokowanie dostępu do plaż, brak ratowników – tysiące skarg w Grecji
Reklama
Reklama

Na przykład na Simi schodzi codziennie ze statków nawet 5 tysięcy turystów – wielu z nich przybywa w ramach krótkich wycieczek z Rodos, pobliskich wysp lub Turcji.

Burmistrz Simi Lefteris Papakalodoukas, pomysłodawca wprowadzenia opłat, domaga się zatem „trzech euro od osoby za wstęp – żebyśmy mogli zapłacić za śmieci, wodę i energię”. Wyspa co roku przyjmuje ponad 300 tysięcy turystów jednodniowych, ale nie ma z tego żadnych dochodów, ponieważ nie płacą oni podatku od noclegów, który finansuje lokalne usługi.

– Nie możemy obciążać mieszkańców dodatkowymi kosztami utrzymania ponad 300 tysięcy turystów jednodniowych rocznie – mówi Papakalodoukas dziennikowi „Kathimerini”.

– Obecnie wszyscy nasi pracownicy miejscy i flota śmieciarek skupiają się na usuwaniu odpadów z portu, przez co dzielnice są niedostatecznie obsługiwane. Potrzebujemy nowych śmieciarek i paliwa – wszystko z powodu dodatkowego obciążenia turystami jednodniowymi. Oczywiście witamy tych turystów, ale nie możemy dłużej sami ponosić kosztów i ciągle podnosić lokalnych podatków – mówi burmistrz.

Santoryn domaga się ustanowienia limitu turystów jednodniowych

Pasażerowie rejsów na Santoryn płacą już 20 euro, ale nie ma obecnie przepisów nakładających taki obowiązek na turystów jednodniowych przybywających z innych wysp.

Burmistrz Santorynu Nikos Zorzos apeluje także o ograniczenie liczby turystów jednodniowych do maksymalnie 8 tysięcy dziennie (obecnie, w szczycie sezonu, przybywa ich nawet dwa razy więcej).

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Burmistrz Santorynu: Z radością powitałbym opłatę za wstęp dla turystów
Popularne Trendy
Burmistrz Santorynu: Z radością powitałbym opłatę za wstęp dla turystów

Rząd analizuje te postulaty, pisze „Bild”. Branża turystyczna jest jednak podzielona – niektórzy jej przedstawiciele obawiają się, że wprowadzenie biletów wstępu odstraszy turystów, co grozi zmniejszeniem ich przychodów.

Pomysł ten znalazł poparcie także poza Morzem Egejskim, na przykład na wyspach Paksos i Itaka na Morzu Jońskim.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Grecja opłata turystyczna Morze Egejskie

Regionalne Stowarzyszenie Gmin Regionu Wyspy Egejskie Południowe w „pilnym liście” do greckiego rządu domaga się prawa do wprowadzenia jednodniowego „biletu wyspiarskiego”, wzorowanego na bilecie wstępu do Wenecji – donosi niemiecki dziennik „Bild” za greckimi mediami.

Pod listem podpisały się 34 wyspy (19 na Cykladach i 15 na Dodekanezie): Agatonisi, Amorgos, Anafi, Andros, Antiparos, Arki, Astypalea, Folegandros, Ios, Kalimnos, Karpatos, Kasos, Kastelorizo, Kea, Kimolos, Kos, Kitnos, Lipsi, Leros, Milos, Mikonos, Naksos, Nisiros, Paros, Patmos, Rodos, Santoryn, Serifos, Sifnos, Sikinos, Simi, Siros, Tilos i Tinos.

Pozostało jeszcze 84% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Turysto, jesteś zmęczony i zestresowany? Podróż do Szwecji postawi cię na nogi
Zanim Wyjedziesz
Turysto, jesteś zmęczony i zestresowany? Podróż do Szwecji postawi cię na nogi
Tunezja w turystycznej ofensywie: silne odbicie i ambitne cele na 2025 rok
Zanim Wyjedziesz
Tunezja w turystycznej ofensywie: silne odbicie i ambitne cele na 2025 rok
Mieszkańcy Sycylii nie zapłacą za wstęp do krateru, inni goście muszą uiścić 5 euro
Zanim Wyjedziesz
Na Etnę tylko z biletem. Nawet burmistrz oburzony
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
W pobiżu parku Fustat Hills znajduje się Narodowe Muzeum Cywilizacji Egipskiej
Zanim Wyjedziesz
Nowa atrakcja Egiptu za 800 milionów złotych. Wcześniej stały tu slumsy
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Reklama
Reklama
e-Wydanie