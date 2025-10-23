Regionalne Stowarzyszenie Gmin Regionu Wyspy Egejskie Południowe w „pilnym liście” do greckiego rządu domaga się prawa do wprowadzenia jednodniowego „biletu wyspiarskiego”, wzorowanego na bilecie wstępu do Wenecji – donosi niemiecki dziennik „Bild” za greckimi mediami.

Pod listem podpisały się 34 wyspy (19 na Cykladach i 15 na Dodekanezie): Agatonisi, Amorgos, Anafi, Andros, Antiparos, Arki, Astypalea, Folegandros, Ios, Kalimnos, Karpatos, Kasos, Kastelorizo, Kea, Kimolos, Kos, Kitnos, Lipsi, Leros, Milos, Mikonos, Naksos, Nisiros, Paros, Patmos, Rodos, Santoryn, Serifos, Sifnos, Sikinos, Simi, Siros, Tilos i Tinos.

Stowarzyszenie zleciło też prawnikowi z Uniwersytetu Narodowego w Atenach przygotowanie szczegółowych ram prawnych wspierających ten postulat.

Góry śmieci, tłok, niedobory wody, coraz droższy prąd – wyspy mają dość

Wiele małych wysp cierpi pod naporem turystów. Codziennie przypływają tysiące wycieczkowiczów – korzystają z dróg, wody i systemu utylizacji odpadów, ale nie wpłacają nic do miejskiej kasy – argumentują swoje żądania sygnatariusze listu.