Turysto, jesteś zmęczony i zestresowany? Podróż do Szwecji postawi cię na nogi

Jesteś przepracowany i zestresowany? Cierpisz na bezsenność? Masz dość „zatłoczonych turystycznych pułapek”? Idź do lekarza i poproś o przepisanie podróży do Szwecji – podpowiada – w ramach najnowszej kampanii promocyjnej – organizacja Visit Sweden.

– Czy wiecie, że Szwecja jest pierwszym krajem na świecie, który lekarze mogą przepisywać pacjentom? – pyta lekarka, bohaterka spotu promocyjnego, stojąc po pas w przeręblu. – Bo w Szwecji nie brakuje aktywności, które sprawią, że poczujesz się dobrze – dodaje.

Na różnego rodzaju bolączki i utrapienia wynikające ze współczesnego stylu życia zaleca tradycyjne szwedzkie remedia, takie jak spanie pod gwiazdami, wygrzewanie się w saunie, kąpiele w zimnej wodzie, spacery po lesie i zbieranie leśnych owoców, „fikę”, czyli relaksującą przerwę na kawę i ciastko w dobrym towarzystwie czy wizyty w muzeach i obcowanie ze sztuką bez męczących tłumów. Zachwala też chłodny klimat Szwecji, który stwarza doskonałe warunki dla głębokiego, regeneracyjnego snu.

Szwecja liderem w dziedzinie jakości życia

Szwecja jest „światowym liderem w dziedzinie jakości życia” i „jednym z najszczęśliwszych krajów na świecie”, kampania „Szwedzka recepta” ma więc solidne podwaliny – przekonuje Visit Sweden.