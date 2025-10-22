Reklama

Turysto, jesteś zmęczony i zestresowany? Podróż do Szwecji postawi cię na nogi

Chcesz odpocząć, zregenerować siły i poprawić swoje zdrowie? Przyjedź do Szwecji – radzi organizacja Visit Sweden w najnowszej kampanii promocyjnej pod hasłem „Szwedzka recepta”.

Publikacja: 22.10.2025 07:08

Foto: Visit Sweden

Nelly Kamińska

Jesteś przepracowany i zestresowany? Cierpisz na bezsenność? Masz dość „zatłoczonych turystycznych pułapek”? Idź do lekarza i poproś o przepisanie podróży do Szwecji – podpowiada – w ramach najnowszej kampanii promocyjnej – organizacja Visit Sweden.

– Czy wiecie, że Szwecja jest pierwszym krajem na świecie, który lekarze mogą przepisywać pacjentom? – pyta lekarka, bohaterka spotu promocyjnego, stojąc po pas w przeręblu. – Bo w Szwecji nie brakuje aktywności, które sprawią, że poczujesz się dobrze – dodaje.

Na różnego rodzaju bolączki i utrapienia wynikające ze współczesnego stylu życia zaleca tradycyjne szwedzkie remedia, takie jak spanie pod gwiazdami, wygrzewanie się w saunie, kąpiele w zimnej wodzie, spacery po lesie i zbieranie leśnych owoców, „fikę”, czyli relaksującą przerwę na kawę i ciastko w dobrym towarzystwie czy wizyty w muzeach i obcowanie ze sztuką bez męczących tłumów. Zachwala też chłodny klimat Szwecji, który stwarza doskonałe warunki dla głębokiego, regeneracyjnego snu.

Szwecja liderem w dziedzinie jakości życia

Szwecja jest „światowym liderem w dziedzinie jakości życia” i „jednym z najszczęśliwszych krajów na świecie”, kampania „Szwedzka recepta” ma więc solidne podwaliny – przekonuje Visit Sweden.

Dodatkowo korzystny wpływ szwedzkiego stylu życia na zdrowie fizyczne i psychiczne potwierdzają badania przeprowadzone przez profesor Yvonne Forsell z Instytutu Karolinska – jednego z największych w Szwecji ośrodków badawczych w dziedzinie nauk biomedycznych.

– Szwedzki styl życia – od swobodnego dostępu do pięknych lasów i jezior, przez świeże powietrze i chłodniejsze lata, po zdrowe przerwy na fikę i życie kulturalne – naturalnie sprzyja dobremu samopoczuciu – mówi dyrektor generalna Visit Sweden Susanne Andersson.

Na potrzeby kampanii organizacja przeprowadziła też swoje badanie, z którego wynika, że większość respondentów nie słyszała o zaleceniach lekarzy dotyczących natury, relacji społecznych czy kultury, jednak prawie dwie trzecie byłyby skłonne ich przestrzegać .

Jednocześnie Visit Sweden ostrzega przed skutkami ubocznymi takiej terapii, a zalicza do nich między innymi nadmiar endorfin w efekcie zjedzenia leśnych jagód, przemożną chęć jeżdżenia wszędzie na rowerze (nawet pod górę), przytłaczającą ekspozycję na świeże powietrze, uzależnienie od czystej, smacznej wody z kranu czy zupełny brak chęci powrotu do domu.

Źródło: rp.pl

