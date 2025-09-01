Berlin: Protesty przeciw turystom? To nie u nas. Dajemy gościom zabawę, zieleń i historię

Aktualizacja: 01.09.2025 11:47 Publikacja: 01.09.2025 10:51
Berlin ma wiele otwartych terenów z zielenią i wodą, z czego chętnie korzystają latem mieszkańcy i turyści
Foto: Filip Frydrykiewicz
Stolica Niemiec promuje swoją awangardową scenę artystyczną, pruskie pałace i słynne kluby techno, aby wzmocnić sektor turystyczny, który pozostaje w tyle za boomem obserwowanym po pandemii w innych częściach Europy.
– Naprawdę nie mamy problemu z nadmiarem turystów – mówi rzecznik VisitBerlin Christian Taenzler. – Miasto jest duże, a ludzie się rozpraszają. Zwłaszcza latem, kiedy berlińczycy wyjeżdżają, jest tu całkiem sporo przestrzeni – dodaje.
Berlin, zamieszkany przez około 4 miliony ludzi, przyciągnął w pierwszej połowie roku 5,9 miliona odwiedzających, co przełożyło się na 13,9 miliona noclegów – wynika z danych urzędu statystycznego regionu Berlin-Brandenburg. Oznacza to spadek odpowiednio o 1,8 i 2,9 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Średnie obłożenie hoteli w tym samym okresie wyniosło 52,8 procent, pozostając w tyle za Madrytem (65 procent) i Paryżem (79 procent), gdzie turystyka odbudowała się szybciej po pandemii COVID-19. W 2019 roku, przed pandemią, Berlin odwiedziło niemal 14 milionów turystów, którzy zrealizowali 34 miliony noclegów. Według szacunków badania DIW Econ turystyka w 2023 roku wygenerowała 4,6 procent produktu regionalnego brutto, uwzględniając efekty pośrednie.
Dla porównania, w Paryżu i Rzymie udział turystyki w lokalnej gospodarce wynosi około 14 procent, w Madrycie 8 procent, podczas gdy Berlin w większym stopniu opiera się na oszczędnych podróżnych z Niemiec, a liczba przyjazdów zagranicznych spadła w pierwszej połowie roku o 4,7 procent.
Niektóre organizacje branży turystycznej mają nadzieję, że zmiany klimatyczne w kolejnych latach przesuną ruch turystów na północ. Badanie Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej wykazało, że fale upałów czynią południowe kierunki mniej atrakcyjnymi w szczycie lata.
– Choć w kolejnych latach ten temat może zyskać na znaczeniu, jak dotąd trudno znaleźć potwierdzenie tej tezy – informuje ekonomista ds. Europy w Capital Economics Adrian Prettejohn, zauważając jednocześnie, że do tej pory doszło jedynie do przesunięcia w stronę sezonu poza szczytem.
Taenzler podkreślił, że Berlin – gdzie maksymalne temperatury latem wynoszą zwykle około 25 stopni Celsjusza – powinien przyciągać turystów poszukujących chłodniejszego klimatu.
– Jesteśmy bardzo zielonym miastem, z dużą ilością wody i możliwości kąpieli, a także wieloma miejscami dającymi cień. Uważam, że w przyszłości będzie to miało coraz większe znaczenie – zauważa.
Przedstawiciele branży turystycznej za słabszy wzrost liczby gości zagranicznych obwiniają częściowo lotnisko Berlin Brandeburg (BER), otwarte w 2020 roku. W 2024 roku liczba pasażerów na BER wzrosła o 10,4 procent, do 25,5 miliona, co pozostaje wyraźnie poniżej 35,7 miliona obsłużonych przez dawne lotniska Tegel i Schoenefeld łącznie w 2019 roku.
– Odbudowa ruchu pasażerskiego w Niemczech wynosi niespełna 85 procent – podkreśla szef stowarzyszenia lotnisk ADV Ralph Beisel.
Ryanair ogłosił w sierpniu ubiegłego roku, że ograniczy liczbę lotów z BER o 20 procent. Prezes Ryanair DAC Eddie Wilson wielokrotnie skarżył się na podatki, zauważając jednocześnie, że berlińskie lotnisko ma przepustowość sięgającą 50 milionów pasażerów.
Mimo wyższych cen biletów lotniczych, restauracje, hotele i atrakcje w Berlinie mają stosunkowo przystępne ceny. – Ceny w Berlinie są absolutnie umiarkowane – przekonuje Jan Philipp Bubinger, wspólnik zarządzający restauracji Staendige Vertretung w rozmowie z Reutersem.
Niektórzy tłumaczą, że słabsze wyniki turystyki przyjazdowej do Berlina to pokłosie wielu doniesień mediowych o cięciach w sektorze kultury, który tradycyjnie stanowił jedną z głównych atrakcji miasta. Władze chcą zmniejszyć budżet kultury na 2025 rok o około 130 milionów euro.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Stolica Niemiec promuje swoją awangardową scenę artystyczną, pruskie pałace i słynne kluby techno, aby wzmocnić sektor turystyczny, który pozostaje w tyle za boomem obserwowanym po pandemii w innych częściach Europy.
– Naprawdę nie mamy problemu z nadmiarem turystów – mówi rzecznik VisitBerlin Christian Taenzler. – Miasto jest duże, a ludzie się rozpraszają. Zwłaszcza latem, kiedy berlińczycy wyjeżdżają, jest tu całkiem sporo przestrzeni – dodaje.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
1 września będzie można starać się o elektroniczne kody uprawniające do tańszych noclegów w województwie podlaskim.
Kaplica Sykstyńska, arcydzieło renesansu i serce Watykanu, przyciąga rocznie prawie 7 milionów turystów, średnio...
Rosja lansuje okupowane tereny Ukrainy jako miejsca do spędzenia wakacji. Influencerzy w sieci pokazują plaże i...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Majorka przygotowuje się na wielkie wydarzenie astronomiczne i turystyczne. Całkowite zaćmienie Słońca, przewid...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas