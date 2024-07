„Szczerze mówiąc, nie przyjechałbym tu" - przewrotna reklama Oslo robi furorę

Mało turystów? To atut

Poważny, a nawet dość posępny spot, który dezawuuje stolicę Norwegii, szturmem zdobył media społecznościowe i stał się w internecie wiralem. Widz od razu wie, że jego twórcy wykorzystali ironię i mechanizmy odwróconej psychologii, aby podkreślić walory miasta poprzez ich zdeprecjonowanie.

Halfdan, z kwaśną miną punktujący, co jest nie tak ze stolicą, w rzeczywistości pokazuje to, co czyni ją tak pociągającą dla gości - dostępność, egalitaryzm, brak kolejek do atrakcji turystycznych czy łatwość wejścia do najlepszych restauracji.

Reklama sprytnie podważa oczekiwania turystów, przedstawiając Oslo jako miasto, które nie traktuje siebie zbyt poważnie, jednocześnie podkreślając jego wyjątkową atrakcyjność.

Anne-Signe Fagereng, dyrektor ds. marketingu Visit Oslo, powiedziała portalowi Skift.com, że pomysł polegał na zwróceniu uwagi, że Oslo nie boryka się, jak wiele innych miast w Europie, z problemem nadmiernej turystyki.

- To, że Oslo nie jest tak znane i pełne ludzi jak niektóre inne stolice, powinniśmy zacząć podkreślać jako zaletę - mówi Fagereng.