Na Santorynie „rzeczywiście bywa tłoczono”. „Ale to można wyregulować limitami”

Według danych statystycznych, w 2023 roku na Mykonos przybyło 750 statków wycieczkowych, co stanowi wzrost o 23 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Sytuacja na Santorini, wyspie liczącej około 15 tysięcy stałych mieszkańców, była jeszcze bardziej gorsza - 800 statków wycieczkowych przywiozło 1,3 miliona turystów. Pagonis uważa, że postój dla statków na wyspie powinien wynosić co najmniej 10 godzin – w tym czasie pasażerowie mogliby spokojnie pozwiedzać najpiękniejsze miejsca.

Szacuje się, że poza turystami podróżującymi wycieczkowcami, na Santorini będzie co roku przyjeżdżać kolejne 700 tysięcy gości, co da łącznie około dwóch milionów odwiedzających. Większość z nich pojawi się od maja do października.