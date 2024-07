Szwajcarzy dumni ze swojego kraju. Wizyty turystów ich cieszą

Dyrektor Switzerland Tourism Martin Nydegger i prezes Konferencji Regionalnych Dyrektorów Turystyki Szwajcarii Damian Constantin przedstawili wyniki badania przeprowadzonego wśród mieszkańców kraju, które miało pokazać nastawienie społeczeństwa do turystyki. Według raportu „Akceptacja turystyki” Szwajcarzy pozytywnie postrzegają ten sektor i doceniają jego znaczenie dla gospodarki. Dla większości nie jest powodem do zmartwień, negatywnie ocenia go tylko 5 procent ankietowanych.

78 procent twierdzi, że są dumni ze swojego kraju, który postrzegany jest na świecie jako atrakcyjny kierunek turystyczny. Branżę turystyczną szczególnie pozytywnie oceniają osoby z nią związane zawodowo, ale też mieszkańcy regionów i miast turystycznych.

Jakie, zdaniem Szwajcarów, korzyści daje turystyka? Gospodarcze, dla rynku pracy, przyczynia się też do rozwoju infrastruktury, oferty kulturalnej i rekreacyjnej.

Turystyka wiąże się jednak także z problemami. Respondenci najczęściej wskazują na wyższe ceny (10,4 procent), zwiększanie zanieczyszczenia i śmiecenie (9,7 procent), większy ruch w komunikacji publicznej (9,6 procent), ograniczenie przestrzeni życiowej mieszkańców (9,4 procent) oraz szkody w środowisku naturalnym (8,4 procent). Kwestie te są wymieniane głównie wśród respondentów z ośrodków turystycznych.

Mieszkańcom doskwiera też czasem brak szacunku ze strony turystów. Autorzy badania podkreślają jednak, że problemy te nie wynikają stricte z turystyki, ale mają charakter bardziej ogólny.