Od 4 listopada goście indywidualni wejdą do Wielkiego Muzeum Egipskiego

Na szczególną uwagę zasługują także cztery złocone, drewniane kaplice Tutanchamona, z których największa – przeniesiona z Muzeum Egipskiego – zajmuje powierzchnię 7,2 tysiąca m². Zostały one umieszczone w specjalnie zaprojektowanych, kontrolowanych środowiskowo gablotach, wyposażonych w nowoczesne ekrany interaktywne i projekcje graficzne, pozwalające zwiedzającym lepiej zrozumieć kontekst i znaczenie poszczególnych eksponatów.

Ramses II i monumentalne artefakty w sercu muzeum

Przed wejściem do muzeum gości wita „Wiszący obelisk” faraona Ramzesa II, przeniesiony z San el-Hagar. Po raz pierwszy od 3 500 lat odwiedzający mogą zobaczyć kartusz z imieniem Ramzesa II, znajdujący się u podstawy monumentu, wcześniej ukryty pod ziemią.

W Wielkim Atrium na zwiedzających czeka kolejny imponujący obiekt – kolosalny posąg Ramzesa II, wykonany z różowego granitu. Statua o wysokości 11,3 metra i wadze ponad 83 ton została odkryta w 1820 roku, a następnie przeniesiona do placu Ramsesa w Kairze w 1955 roku. Ostatecznie, po długiej podróży, znalazła swoje miejsce w GEM w 2006 roku.

Nieopodal znajduje się także granitowa kolumna króla Merneptaha, syna Ramzesa II, odkryta w 1970 roku w starożytnym mieście On (dzisiejsze Ain Szams). Na kolumnie o wysokości 5,6 metra i wadze 13 ton widnieją hieroglify opisujące zwycięską bitwę Merneptaha w piątym roku jego panowania.

Wielkie Schody i widok na piramidy

Jednym z najbardziej widowiskowych elementów wnętrza GEM są tzw. Wielkie Schody – monumentalna przestrzeń, wzdłuż której ustawiono 59 ogromnych artefaktów, od Starego Państwa po okres grecko-rzymski. Zwiedzający wspinając się po stopniach, mogą podziwiać kolejne epoki historii Egiptu, by na końcu dojść do szklanego tarasu z panoramicznym widokiem na piramidy w Gizie.

Słoneczne łodzie Cheopsa – starożytne cuda techniki

W osobnym pawilonie obok głównego gmachu muzeum można zwiedzić niezwykłą ekspozycję „Słonecznych Łodzi Cheopsa” (Khufu Solar Boats). Pierwsza z nich została już w całości zrekonstruowana i umieszczona w przestrzeni, która pozwala oglądać ją z każdej strony.