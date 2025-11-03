Od 4 listopada goście indywidualni wejdą do Wielkiego Muzeum Egipskiego

Aktualizacja: 03.11.2025 14:30 Publikacja: 03.11.2025 14:01
Zaledwie dwa kilometry od Wielkiej Piramidy Cheopsa wznosi się nowy symbol Egiptu – Wielkie Muzeum Egipskie (GEM). Ta najnowsza instytucja kultury, określana mianem „bramy do starożytności”, ma ambicję stać się jednym z najważniejszych muzeów świata, pisze portal gazety „Daily News Egypt”.
Projekt irlandzkiego biura Heneghan Peng Architects łączy nowoczesną geometrię z symboliką starożytnego Egiptu. Bryła muzeum została zaprojektowana tak, by wpisywała się w oś słońca biegnącą od szczytów piramid, których promienie zbiegają się w samym sercu budynku. Ten przemyślany układ tworzy spektakularny efekt wizualny, łącząc przeszłość z teraźniejszością.
Budowa rozpoczęła się w 2005 roku i została zakończona w 2021 roku. Następnie przez cztery lata prowadzono prace konserwatorskie, instalowano ekspozycję i szkolono personel.
Na powierzchni ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych, z czego aż 120 tysięcy metrów kwadratowych zajmują ogrody, odwiedzający będą mogli odbyć fascynującą podróż przez 5 tysięcy lat historii Egiptu. W dwunastu salach ekspozycyjnych prezentowanych jest ponad 100 tysięcy artefaktów – od epoki predynastycznej po okres rzymski.
Jednym z największych magnesów nowego muzeum będzie z pewnością ekspozycja poświęcona faraonowi Tutanchamonowi, nazywanemu „Złotym Królem”. Po raz pierwszy od odkrycia jego grobowca w 1922 roku w Dolinie Królów, zwiedzający zobaczą pełną kolekcję ponad 5 tysięcy artefaktów związanych z młodym władcą.
Wcześniej tylko nieliczne z tych skarbów – w tym słynna złota maska – były wystawiane w Muzeum Egipskim na placu Tahrir w Kairze. Większość bezcennych przedmiotów spoczywała w magazynach. Teraz, po latach konserwacji, do GEM trafiły m.in. pieczęć Tutanchamona, nieznana wcześniej skórzana tarcza, dwa zmumifikowane płody znalezione w jego grobie oraz sześć rydwanów wojennych, które po raz pierwszy od niemal stu lat zostaną zaprezentowane razem.
Wyjątkiem pozostanie jedynie mumia faraona, która – zgodnie z decyzją egipskich władz – pozostanie w swoim pierwotnym miejscu spoczynku w Dolinie Królów.
Na szczególną uwagę zasługują także cztery złocone, drewniane kaplice Tutanchamona, z których największa – przeniesiona z Muzeum Egipskiego – zajmuje powierzchnię 7,2 tysiąca m². Zostały one umieszczone w specjalnie zaprojektowanych, kontrolowanych środowiskowo gablotach, wyposażonych w nowoczesne ekrany interaktywne i projekcje graficzne, pozwalające zwiedzającym lepiej zrozumieć kontekst i znaczenie poszczególnych eksponatów.
Przed wejściem do muzeum gości wita „Wiszący obelisk” faraona Ramzesa II, przeniesiony z San el-Hagar. Po raz pierwszy od 3 500 lat odwiedzający mogą zobaczyć kartusz z imieniem Ramzesa II, znajdujący się u podstawy monumentu, wcześniej ukryty pod ziemią.
W Wielkim Atrium na zwiedzających czeka kolejny imponujący obiekt – kolosalny posąg Ramzesa II, wykonany z różowego granitu. Statua o wysokości 11,3 metra i wadze ponad 83 ton została odkryta w 1820 roku, a następnie przeniesiona do placu Ramsesa w Kairze w 1955 roku. Ostatecznie, po długiej podróży, znalazła swoje miejsce w GEM w 2006 roku.
Nieopodal znajduje się także granitowa kolumna króla Merneptaha, syna Ramzesa II, odkryta w 1970 roku w starożytnym mieście On (dzisiejsze Ain Szams). Na kolumnie o wysokości 5,6 metra i wadze 13 ton widnieją hieroglify opisujące zwycięską bitwę Merneptaha w piątym roku jego panowania.
Jednym z najbardziej widowiskowych elementów wnętrza GEM są tzw. Wielkie Schody – monumentalna przestrzeń, wzdłuż której ustawiono 59 ogromnych artefaktów, od Starego Państwa po okres grecko-rzymski. Zwiedzający wspinając się po stopniach, mogą podziwiać kolejne epoki historii Egiptu, by na końcu dojść do szklanego tarasu z panoramicznym widokiem na piramidy w Gizie.
W osobnym pawilonie obok głównego gmachu muzeum można zwiedzić niezwykłą ekspozycję „Słonecznych Łodzi Cheopsa” (Khufu Solar Boats). Pierwsza z nich została już w całości zrekonstruowana i umieszczona w przestrzeni, która pozwala oglądać ją z każdej strony.
Druga łódź – wciąż poddawana pracom konserwatorskim i składaniu – zostanie udostępniona zwiedzającym w ramach ekspozycji pokazującej proces rekonstrukcji na żywo, który potrwa jeszcze od pięciu do siedmiu lat. Wykonane z cedru z Libanu łodzie liczą ponad 4 600 lat i należą do najstarszych organicznych artefaktów zachowanych na świecie.
Otwarcie Wielkiego Muzeum Egipskiego to nie tylko symboliczne wydarzenie dla Egiptu, ale i moment przełomowy dla światowego dziedzictwa kultury. Dzięki połączeniu nowoczesnej technologii, spektakularnej architektury i bezprecedensowych zbiorów, GEM ma szansę stać się najważniejszym muzeum starożytności na świecie – miejscem, gdzie przeszłość Egiptu ożywa w nowoczesnej formie.
Od 4 listopada 2025 roku zwiedzający z całego świata będą mogli na własne oczy zobaczyć to, co przez tysiąclecia pozostawało ukryte w piaskach historii. Oficjalna ceremonia inauguracji odbyła się 1 listopada i poprowadził ją prezydent Egiptu Abdel Fattah Al-Sisi. Wydarzenie miało charakter międzynarodowy, w uroczystości wzięło udział 79 oficjalnych delegacji z całego świata, w tym 18 głów państw, 8 premierów oraz 40 ministrów i przewodniczących parlamentów. Obecni byli również liczni przywódcy afrykańscy – m.in. prezydenci Ghany, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Somalii, Dżibuti, Gwinei Równikowej i Libii – oraz przedstawiciele organizacji międzynarodowych i regionalnych.
Podczas ceremonii każdy z przywódców otrzymał miniaturowy model muzeum z nazwą swojego kraju, symbolicznie dokładając własny fragment do wspólnego dziedzictwa ludzkości. Ostatni element, reprezentujący Egipt, umieścił sam prezydent Al-Sisi, ogłaszając w ten sposób oficjalne otwarcie muzeum.
W przemówieniu inauguracyjnym prezydent podkreślił, że Egipt – „najstarsze państwo znane historii” – pozostaje kolebką cywilizacji, sztuki, myśli i wiary. – Dziś otwieramy Wielkie Muzeum Egipskie i piszemy nowy rozdział historii, w którym przeszłość spotyka się z przyszłością – powiedział. Al-Sisi zaznaczył, że muzeum jest żywym świadectwem geniuszu egipskiego narodu, symbolem jego dążenia do pokoju i współpracy między narodami.
Prezydent wyraził także wdzięczność Japonii za wieloletnie wsparcie w realizowaniu projektu, zachęcając uczestników, by uczynili z nowego muzeum „latarnię życia” i centrum promującym pokój i dialog międzykulturowy.
Bezpośrednio po otwarciu GEM było ono dostępne tylko dla specjalnych grup gości. Od 4 listopada obiekt otworzy podwoje już przed wszystkimi zwiedzającymi, w tym przed gośćmi przybywającymi indywidualnie.
