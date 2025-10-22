Oto najbogatsi ludzie w turystyce. Zarabiają na niej setki milionów euro

Aktualizacja: 22.10.2025 09:45 Publikacja: 22.10.2025 07:19
Foto: Adobe Stock
Według czasopisma „Manager Magazin” Gerald Kassner, właściciel i dyrektor zarządzający Schauinsland-Reisen oraz udziałowiec linii lotniczej Sundair, może pochwalić się majątkiem szacowanym na 800 milionów euro. Daje mu to 303. miejsce w zestawieniu. Niewiele dalej, na 340. pozycji, znalazł się Willi Verhuven, założyciel i właściciel Alltours, którego fortuna wynosi około 700 milionów euro, donosi niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9.
Znacznie wyżej uplasowali się założyciele Check24 – Henrich Blase, Eckhard Juls i Georg Heusgen. Ich wspólny majątek szacowany jest na 5,4 miliarda euro, co daje im 40. miejsce. Co prawda tylko część ich fortuny pochodzi z działalności turystycznej, jednak to właśnie segment rezerwacji podróży online stanowił istotny filar wzrostu firmy.
Rodzina Ericha Sixta, właściciela znanej wypożyczalni samochodów Sixt, zajmuje 125. miejsce z majątkiem rzędu 2,1 miliarda euro. Tymczasem założyciele Flixbusa, Daniel Krauss i André Schwämmlein, z majątkiem wynoszącym 700 milionów euro, dzielą 340. pozycję razem z Verhuvenem i kilkoma innymi przedsiębiorcami.
W ścisłej czołówce najbogatszych Niemców znajduje się natomiast Klaus-Michael Kühne, główny akcjonariusz Lufthansy, którego fortuna sięga 23,5 miliarda euro. Niekwestionowanym liderem zestawienia pozostaje jednak od lat Dieter Schwarz, założyciel sieci Lidl, z majątkiem 46,5 miliarda euro. Choć Lidl prowadzi także działalność w zakresie pośrednictwa turystycznego, źródło fortuny Schwarza leży w handlu detalicznym.
Na liście 500 najbogatszych Niemców uwagę zwraca to, że wielu z nich inwestuje w sektor hotelarski. Wśród nich znajdują się rodziny Liebherr, Oetker i Broermann, które należą do grona miliarderów. Broermann, z majątkiem ocenianym na 3 miliardy euro (miejsce 90.), jest właścicielem między innymi hotelu Atlantic w Hamburgu, Villi Rothschild i Falkenstein Grand w Königstein.
Rodzina Zech, dysponująca fortuną w wysokości 1,4 miliarda euro, posiada cztery Severin-Resorts i ponad tuzin innych hoteli w całych Niemczech. Z kolei rodzina Lindner, z majątkiem 1,3 miliarda euro, nie powinna być mylona z właścicielami sieci Lindner Hotels – ci ostatni prowadzą sieć MK-Hotels, obejmującą dziesięć obiektów w Niemczech.
Rodzina Dohle, której majątek wynosi 1,2 miliarda euro, jest właścicielem takich legendarnych obiektów jak hotel Vier Jahreszeiten w Hamburgu czy hotel Zur Tenne w Kitzbühel. Na 257. miejscu znalazła się natomiast rodzina Viehoff, zaangażowana w sieć Dorint, z majątkiem sięgającym 900 milionów euro.
Ranking „Manager Magazin”, publikowany już od 25 lat, uchodzi za najbardziej wiarygodne zestawienie fortun w Niemczech. Redakcja podkreśla jednak, że wszystkie dane mają charakter szacunkowy. „Podstawą wyceny są badania w archiwach i rejestrach, a także rozmowy z zarządcami majątków, prawnikami, bankierami i samymi zainteresowanymi lub ich przedstawicielami” – wyjaśnia magazyn.
