Oto najbogatsi ludzie w turystyce. Zarabiają na niej setki milionów euro

Według czasopisma „Manager Magazin” Gerald Kassner, właściciel i dyrektor zarządzający Schauinsland-Reisen oraz udziałowiec linii lotniczej Sundair, może pochwalić się majątkiem szacowanym na 800 milionów euro. Daje mu to 303. miejsce w zestawieniu. Niewiele dalej, na 340. pozycji, znalazł się Willi Verhuven, założyciel i właściciel Alltours, którego fortuna wynosi około 700 milionów euro, donosi niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9.

Reklama Reklama

Znacznie wyżej uplasowali się założyciele Check24 – Henrich Blase, Eckhard Juls i Georg Heusgen. Ich wspólny majątek szacowany jest na 5,4 miliarda euro, co daje im 40. miejsce. Co prawda tylko część ich fortuny pochodzi z działalności turystycznej, jednak to właśnie segment rezerwacji podróży online stanowił istotny filar wzrostu firmy.

Rodzina Ericha Sixta, właściciela znanej wypożyczalni samochodów Sixt, zajmuje 125. miejsce z majątkiem rzędu 2,1 miliarda euro. Tymczasem założyciele Flixbusa, Daniel Krauss i André Schwämmlein, z majątkiem wynoszącym 700 milionów euro, dzielą 340. pozycję razem z Verhuvenem i kilkoma innymi przedsiębiorcami.

W ścisłej czołówce najbogatszych Niemców znajduje się natomiast Klaus-Michael Kühne, główny akcjonariusz Lufthansy, którego fortuna sięga 23,5 miliarda euro. Niekwestionowanym liderem zestawienia pozostaje jednak od lat Dieter Schwarz, założyciel sieci Lidl, z majątkiem 46,5 miliarda euro. Choć Lidl prowadzi także działalność w zakresie pośrednictwa turystycznego, źródło fortuny Schwarza leży w handlu detalicznym.