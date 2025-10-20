Reklama

Tunezja w turystycznej ofensywie: silne odbicie i ambitne cele na 2025 rok

Tunezyjska turystyka przeżywa dynamiczne ożywienie – rok 2025 przynosi dwucyfrowe wzrosty w kluczowych wskaźnikach, a kraj ponownie umacnia swoją pozycję jako jeden z liderów turystyki w regionie Maghrebu.

Publikacja: 20.10.2025 14:44

Foto: Nelly Kamińska

Marzena Buczkowska-German

Z danych Ministerstwa Turystyki Tunezji wynika, że od 1 stycznia do 20 lipca kraj odwiedziło około 5,3 miliona turystów, co oznacza wzrost o 9,8 procent w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Jednocześnie przychody z turystyki wzrosły o 8,2 procent, osiągając niemal 1,2 miliarda euro, a liczba noclegów w hotelach zwiększyła się do 12,36 miliona (plus 7,1 procent), podaje portal Agenzia Nova.

Tak dobre wyniki wskazują nie tylko na powrót turystów z rynków europejskich i rosnące znaczenie podróżnych z krajów Maghrebu, ale także na wydłużenie średniej długości pobytu i większe wykorzystanie oficjalnych obiektów noclegowych.

Tunezyjski rząd i Narodowe Biuro Turystyki (ONTT) utrzymują ambitny cel: osiągnięcie do końca 2025 roku wyniku 11 milionów turystów. Przy obecnym tempie wzrostu i coraz silniejszym nacisku na poprawę jakości usług i infrastruktury turystycznej cel ten wydaje się jak najbardziej realny.

Festiwal balonów i paralotni – powietrzne święto nad Dżerbą i pustynią

Szczególnym punktem tegorocznego kalendarza wydarzeń będzie Festiwal Balonów na Gorące Powietrze i Paralotni, który odbędzie się od 24 października do 1 listopada. Organizatorzy spodziewają się, że wydarzenie przyciągnie na Dżerbę i do południowej Tunezji około 2 tysiące turystów z zagranicy, a także mieszkańców, którzy wezmą udział w różnorodnych atrakcjach festiwalowych.

Podczas tygodnia wydarzeń przez kraj przetoczy się powietrzno-lądowa karawana, łącząca turystykę plażową, pustynną i oazową. W programie pokazy lotnicze, występy muzyczne i nocne prezentacje balonów i dronów, które rozświetlą niebo nad pustynią feerią barw.

Nie zabraknie również wydarzeń kulturalnych, w tym choreograficznego marszu z udziałem 500 uczestników, międzynarodowego koncertu rapu i wystawy naukowej poświęconej historii tunezyjskiego lotnictwa, zorganizowanej z okazji 105-lecia lotniska na Dżerbie.

Część tygodniowego programu poświęcona będzie także tradycyjnemu rzemiosłu wyspy, co ma podkreślić związek między kulturą, turystyką i innowacją. Organizatorzy zapowiadają uczestników z sześciu krajów i zespołu ponad 60 techników i asystentów. Łącznie festiwal może przyciągnąć nawet 4 tysiące ludzi – turystów, widzów i przedstawicieli branży.

Szlak pieszy przez Tunezję – nowa tożsamość turystyki

Tunezja inwestuje też w zrównoważony rozwój turystyki. Jednym z najważniejszych projektów w tej dziedzinie jest „Trans-Tunisia Trekking Trail” – inicjatywa, której celem jest promowanie ekologicznego modelu podróżowania, podnoszenie jakości usług turystycznych, tworzenie nowych miejsc pracy i zwiększanie wartości przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa kraju.

Projekt stanowi część szerszego programu „Tounes Wijhetouna” („Tunezja – nasza destynacja”), mającego wzmocnić konkurencyjność sektora turystycznego i kulturalnego poprzez ściślejszą współpracę między instytucjami publicznymi a lokalnymi społecznościami.

Dzięki uruchomieniu aplikacji mobilnej „Trans-Tunisia Trekking Trail”, kraj inwestuje w nową tożsamość turystyczną – Tunezję, którą należy odkrywać powoli, gdzie każdy szlak opowiada własną historię, a każda napotkana osoba staje się mostem między kulturami, zrównoważonym rozwojem i lokalnym dziedzictwem.

