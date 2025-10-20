Tunezja w turystycznej ofensywie: silne odbicie i ambitne cele na 2025 rok

Z danych Ministerstwa Turystyki Tunezji wynika, że od 1 stycznia do 20 lipca kraj odwiedziło około 5,3 miliona turystów, co oznacza wzrost o 9,8 procent w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Jednocześnie przychody z turystyki wzrosły o 8,2 procent, osiągając niemal 1,2 miliarda euro, a liczba noclegów w hotelach zwiększyła się do 12,36 miliona (plus 7,1 procent), podaje portal Agenzia Nova.

Tak dobre wyniki wskazują nie tylko na powrót turystów z rynków europejskich i rosnące znaczenie podróżnych z krajów Maghrebu, ale także na wydłużenie średniej długości pobytu i większe wykorzystanie oficjalnych obiektów noclegowych.

Tunezyjski rząd i Narodowe Biuro Turystyki (ONTT) utrzymują ambitny cel: osiągnięcie do końca 2025 roku wyniku 11 milionów turystów. Przy obecnym tempie wzrostu i coraz silniejszym nacisku na poprawę jakości usług i infrastruktury turystycznej cel ten wydaje się jak najbardziej realny.

Festiwal balonów i paralotni – powietrzne święto nad Dżerbą i pustynią

Szczególnym punktem tegorocznego kalendarza wydarzeń będzie Festiwal Balonów na Gorące Powietrze i Paralotni, który odbędzie się od 24 października do 1 listopada. Organizatorzy spodziewają się, że wydarzenie przyciągnie na Dżerbę i do południowej Tunezji około 2 tysiące turystów z zagranicy, a także mieszkańców, którzy wezmą udział w różnorodnych atrakcjach festiwalowych.