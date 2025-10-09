Powstaje luksusowe „Miami Indonezji”. Rajska wyspa padnie ofiarą turystyki?

Na 149 hektarach nadmorskich terenów w Buwun Mas powstaje luksusowe miasto z willami, apartamentowcami, resortami, mariną, a nawet szkołą międzynarodową. Całość ma kosztować 850 milionów euro, a finansują ją inwestorzy z Australii.

Reklama Reklama

Lombok przez lata był synonimem dziewiczych plaż i spokojnych wiosek, odwiedzanym głównie przez backpackerów szukających alternatywy wobec masowej turystyki Bali. Teraz wyspę czeka los sąsiadki – wyspy Bali, która zmaga się z nadmierną turystyką, problemami ze śmieciami i zanikiem lokalnej kultury.

Albo turyści, praca i pieniądze, albo tożsamość

Mieszkańcy Lomboku spoglądają na inwestycję z mieszaniną nadziei i obaw. – Tym razem naprawdę coś się dzieje. Liczymy, że nasi ludzie znajdą pracę i będą mogli skorzystać – mówi cytowany przez agencję DPA burmistrz Rochidi. Inwestorzy obiecują ekologiczne rozwiązania, jak pojazdy na energię słoneczną i system recyklingu oraz „sprawiedliwe zatrudnienie” dla stałych mieszkańców.