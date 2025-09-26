Nielegalne leżaki, blokowanie dostępu do plaż, brak ratowników – tysiące skarg w Grecji

Cyfrowa platforma MyCoast, uruchomiona w ubiegłym roku przez grecki rząd w ramach planu ochrony dostępu do wybrzeża, stała się istotnym narzędziem służącym do zgłaszania nieprawidłowości na plażach – pisze portal branży turystycznej Greek Travel Pages.

Jak podało Ministerstwo Gospodarki Narodowej i Finansów, od połowy maja do 17 sierpnia wpłynęło 11 512 skarg. To o 50 procent mniej niż w 2023 roku, ale wciąż wskazuje, że naruszenia przepisów się zdarzają.

Chalkidiki na cenzurowanym

Ponad połowa zgłoszeń została już zweryfikowana, a w co piątym wypadku potwierdzono złamanie przepisów. Większość zgłaszających uwagi robiła to anonimowo, ale ponad 1500 osób zdecydowało się podać swoje dane.

Największe natężenie zgłoszeń dotyczyło regionu Chalkidiki – ponad 2400 sytuacji. Kolejne miejsca zajęły: wschodnia Attyka (1048 zgłoszeń), Cyklady (817) i Dodekanez (793).