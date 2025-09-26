Nielegalne leżaki, blokowanie dostępu do plaż, brak ratowników – tysiące skarg w Grecji

Aktualizacja: 26.09.2025 07:58 Publikacja: 26.09.2025 06:40
Cyfrowa platforma MyCoast, uruchomiona w ubiegłym roku przez grecki rząd w ramach planu ochrony dostępu do wybrzeża, stała się istotnym narzędziem służącym do zgłaszania nieprawidłowości na plażach – pisze portal branży turystycznej Greek Travel Pages.
Jak podało Ministerstwo Gospodarki Narodowej i Finansów, od połowy maja do 17 sierpnia wpłynęło 11 512 skarg. To o 50 procent mniej niż w 2023 roku, ale wciąż wskazuje, że naruszenia przepisów się zdarzają.
Ponad połowa zgłoszeń została już zweryfikowana, a w co piątym wypadku potwierdzono złamanie przepisów. Większość zgłaszających uwagi robiła to anonimowo, ale ponad 1500 osób zdecydowało się podać swoje dane.
Największe natężenie zgłoszeń dotyczyło regionu Chalkidiki – ponad 2400 sytuacji. Kolejne miejsca zajęły: wschodnia Attyka (1048 zgłoszeń), Cyklady (817) i Dodekanez (793).
Najczęstszym problemem były nielegalnie wystawiane leżaki i parasole – ponad 7400 przypadków. Z kolei 1800 zgłoszeń dotyczyło blokowania publicznego dostępu do linii brzegowej. Wśród innych skarg pojawiały się także skargi na ingerencje w krajobraz nadmorski, brak odpowiedniego oznakowania, przeszkody dla osób z niepełnosprawnościami, brud i brak ratowników.
Spektakularne nadużycie inspektorzy odnotowali m.in. w miejscowości Afytos na Chalkidiki, gdzie przedsiębiorca rozstawił leżaki na powierzchni 0,25 hektara, podczas gdy jego pozwolenie opiewało jedynie na 0,05 hektara.
W kwestii braku ratowników najwięcej uwag dotyczyło Magnezji (48 skarg), Pargi (38) i ponownie Chalkidiki (66).
Greckie prawo przewiduje kary za blokowanie dostępu do morza – od 2 tysięcy do 60 tysięcy euro, w zależności od rodzaju naruszenia. Sankcje obejmują nielegalną zabudowę, wysypiska śmieci, blokowanie przejść i inne działania utrudniające korzystanie z plaży.
Rząd podkreśla, że ochrona dostępu publicznego do wybrzeża jest priorytetem, zwłaszcza w szczycie sezonu turystycznego, gdy zapotrzebowanie na plaże jest największe.
Dzięki platformie MyCoast mieszkańcy i turyści zyskali realny wpływ na egzekwowanie przepisów. Władze zapowiadają dalsze kontrole i nakładanie grzywien w miarę rozpatrywania kolejnych zgłoszeń.
