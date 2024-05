Nad greckimi plażami pojawiły się drony. Za co władze będą wplepiać kary?

Kontrole za pomocą zdjęć satelitarnych odbędą się też na Rodos i Cykladach, a wkrótce obejmą cały kraj.

Ministerstwo zapowiada, że oprócz lotów dronami będzie wykorzystywać zdjęcia satelitarne, zeznania mieszkańców i organizować kontrole na miejscu we współpracy z służbą odpowiedzialną za nieruchomości, władzami skarbowymi, policją, prokuraturą i samorządem gminnym.

Wysokie kary za blokowanie plaż

W marcu parlament Grecji przyjął ustawę o użytkowaniu własności publicznej na obszarach przybrzeżnych. Za ograniczanie dostępu i nielegalne zajmowanie terenu kary zaczynają się od grzywien i przechodzą w zakaz udziału w przetargach, podczas których przedsiębiorcy mogą się ubiegać o prawo do wynajęcia plaż, a także zawieszenie działalności. Za utrudnianie swobodnego dostępu do wybrzeża i plaż przewidziano kary w wysokości od 2 tysięcy do 60 tysięcy euro. Za zmiany w środowisku nakładane są sankcje karne.

Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska skrytykowały to rozwiązanie, twierdząc, że pozwala na komercyjne wykorzystanie plaż nawet na obszarach chronionych. „Nowe prawo znacznie zmniejsza wspólną przestrzeń publiczną naszych wybrzeży i nie daje gwarancji ochrony wrażliwych ekosystemów i ochrony lokalnych społeczności wobec zagrożenia, jakie niesie kryzys klimatyczny” – stwierdził WWF Grecja.

W zeszłym roku Grecy wyszli na ulice, żądając przywrócenia wolnego dostępu do plaż w kraju zgodnie z prawem. Duże odcinki wybrzeża zajęły bowiem prywatne firmy, które nielegalnie ograniczają dostęp do plaż i często pobierają wygórowane kwoty za wynajęcie leżaków.