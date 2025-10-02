Reklama

Turystyka jesienią – mniej city breaków w Polsce, więcej wyjazdów za granicę

Tradycyjnie kojarzone z jesiennymi weekendami city breaki tracą na popularności – wynika z danych portalu Travelist.pl. Liczba turystów planujących tego rodzaju podróże spadła względem zeszłego roku o ponad jedną piątą.

Publikacja: 02.10.2025 23:34

Turystyka jesienią – mniej city breaków w Polsce, więcej wyjazdów za granicę

Foto: PAP, Jerzy Ochoński

Nelly Kamińska

Według danych portalu rezerwacyjnego Travelist.pl tej jesieni liczba jego użytkowników planujących wypady do polskich miast zmalała o jedną piątą względem zeszłorocznej jesieni.

Na city break Polacy najchętniej wybierają Kraków i Gdańsk, które łącznie odpowiadają za prawie 60 procent rezerwacji w tej kategorii na Travelist.pl.

W wypadku Krakowa liczba pobytów wzrosła o 3 procent, natomiast Gdańsk – mimo że wciąż plasuje się na podium – odnotował spadek aż o połowę (minus 48 procent). Na trzecim miejscu jest Warszawa z 14-procentowym udziałem (plus 8 procent), jednak największym wygranym zestawienia jest Wrocław odpowiadający za 12 procent rezerwacji – pobyt w tym mieście rezerwuje o ponad połowę więcej turystów w porównaniu z jesienią 2024. Po przeciwnej stronie znalazły się natomiast Poznań i Łódź, które zanotowały spadek odpowiednio o 40 i 37 procent.

Foto: Travelist.pl

– Choć pojedyncze miasta zyskują na popularności, całościowo coraz mniej klientów decyduje się na zaplanowanie jesiennego city breaku w Polsce. W tej chwili liczba rezerwacji między wrześniem a listopadem jest aż o 22 procent mniejsza w stosunku do roku poprzedniego – komentuje Eliza Maćkiewicz z Travelist.pl, cytowana w komunikacie.

– Jednocześnie pozostałe regiony – góry, Bałtyk i jeziora – łącznie odnotowują wzrost odwiedzających o 8 procent. To sygnał, że wielu turystów coraz częściej wybiera wypoczynek bliżej natury, gdzie łatwiej oderwać się od codzienności. Dodatkowo rośnie zainteresowanie wyjazdami zagranicznymi, gdyż Polacy chętnie korzystają z pakietów hotel+lot i planują wypoczynek między innymi na południu Europy – dodaje.

Najtaniej w Białymstoku, najdrożej w Warszawie

Tej jesieni średnia cena noclegu dla dwóch osób ze śniadaniem w hotelu o standardzie minimum trzy gwiazdki na Travelist.pl wynosi 472 złote, czyli o 3 procent mniej niż w 2024 roku.

Najbardziej, bo o 12 procent do 367 złotych, staniały noclegi w Białymstoku, mniej płaci się także w Gdańsku – 417 złotych, czyli o 5 procent mniej.

Jednocześnie w innych miastach koszty poszły w górę – w Łodzi o 68 procent do 519 złotych, w Krakowie o 23 procent do 501 złotych, we Wrocławiu o 13 procent do 469 złotych, a w Warszawie o 12 procent do 551 złotych.

– Warto jednak zwrócić uwagę, że łączna wartość rezerwacji w miastach spadła, licząc rok do roku, o 12 procent, czyli średnio o 137 złotych za noc, jednocześnie skróciła się długość pobytu. Może to świadczyć, że oszczędności coraz częściej szukamy poprzez ograniczenie liczby nocy spędzanych na wyjeździe – tłumaczy Eliza Maćkiewicz.

Foto: Travelist.pl

W tym roku jesienny city break Polaków rezerwujących na Travelist.pl trwa średnio dwie noce. Wyjątkiem są pobyty w Białymstoku i Toruniu, trwające trzy noce.

Co ciekawe, taki wypoczynek turyści planują z coraz większym wyprzedzeniem – od momentu rezerwacji do początku pobytu mija średnio 45 dni, czyli pięć dni więcej niż rok temu.

Największą zmianę widać w Warszawie, gdzie średni okres rezerwacyjny wydłużył się ponad dwukrotnie – z niespełna miesiąca do 71 dni. Wyraźnie wcześniej swoje wyjazdy planują też turyści wybierający się do Łodzi (80 dni) czy Gdańska (42 dni). Natomiast w Krakowie, Wrocławiu czy Poznaniu widoczna jest tendencja odwrotna – rezerwacje pojawiają się bliżej terminu wyjazdu.

Raport obejmuje wszystkie rezerwacje hotelowe w Polsce założone na Travelist.pl do 30 września, dotyczące pobytów w okresie od 1 września do 30 listopada w latach 2024 i 2025. Podane ceny odnoszą się do kosztu jednej doby hotelowej ze śniadaniem dla dwóch osób.

Źródło: rp.pl

