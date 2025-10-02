Turystyka jesienią – mniej city breaków w Polsce, więcej wyjazdów za granicę

Według danych portalu rezerwacyjnego Travelist.pl tej jesieni liczba jego użytkowników planujących wypady do polskich miast zmalała o jedną piątą względem zeszłorocznej jesieni.

Na city break Polacy najchętniej wybierają Kraków i Gdańsk, które łącznie odpowiadają za prawie 60 procent rezerwacji w tej kategorii na Travelist.pl.

W wypadku Krakowa liczba pobytów wzrosła o 3 procent, natomiast Gdańsk – mimo że wciąż plasuje się na podium – odnotował spadek aż o połowę (minus 48 procent). Na trzecim miejscu jest Warszawa z 14-procentowym udziałem (plus 8 procent), jednak największym wygranym zestawienia jest Wrocław odpowiadający za 12 procent rezerwacji – pobyt w tym mieście rezerwuje o ponad połowę więcej turystów w porównaniu z jesienią 2024. Po przeciwnej stronie znalazły się natomiast Poznań i Łódź, które zanotowały spadek odpowiednio o 40 i 37 procent.

Foto: Travelist.pl

– Choć pojedyncze miasta zyskują na popularności, całościowo coraz mniej klientów decyduje się na zaplanowanie jesiennego city breaku w Polsce. W tej chwili liczba rezerwacji między wrześniem a listopadem jest aż o 22 procent mniejsza w stosunku do roku poprzedniego – komentuje Eliza Maćkiewicz z Travelist.pl, cytowana w komunikacie.