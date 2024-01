Ranking. Rainbow z najpopularniejszym blogiem o podróżach

- Nasz blog jest jednym z najważniejszych bezpłatnych kanałów wspierających sprzedaż na platformie r.pl. Oczywiście nie spoczywamy na laurach. Mamy plany rozwoju tej części witryny i świeże pomysły, by uczynić ją jeszcze lepszą i bardziej angażującą dla odwiedzających - komentuje starszy menedżer ds. e-commerce w r.pl Piotr Wilk, cytowany w komunikacie.

Na podium stanęły również witryny fly.pl (130,8 tysiąca odwiedzin) i travelist.pl (86,7 tysiąca odwiedzin). Pierwszą dziesiątkę uzupełniają travelplanet.pl (77,1 tysiąca), triverna.pl (71,9 tysiąca), wakacje.pl (65 tysięcy), esky.pl (33,5 tysiąca), itaka.pl (16,8 tysiąca), która została także wyróżniona jako witryna z najmniejszym udziałem artykułów z zerowym ruchem organicznym, fru.pl (9,4 tysiąca) i skyscanner.pl (7,4 tysiąca).



- Publikując raport, chcieliśmy umożliwić wszystkim prowadzącym blogi w sklepach internetowych porównanie osiąganych wyników do konkurencji i zaczerpnięcie inspiracji od liderów w swojej branży, co pozwoli im udoskonalić własną strategię. Co istotne, do naszych rankingów nie dostało się wiele popularnych marek. To dowodzi, że internet jest demokratycznym miejscem, w którym jest przestrzeń dla każdej firmy pragnącej budować swoją rozpoznawalność poprzez przemyślane działania z zakresu content marketingu i SEO - mówi prezes Elephate Wojciech Mazur.