Urlop.pl z Akademią Urlopu w czterech miastach. „Pomaga budować silne relacje”

Urlop.pl: Dzielimy się doświadczeniami i wspólnie rozwiązujemy problemy

- Akademię Urlopu w 2025 roku oceniamy bardzo pozytywnie - była to kolejna już doskonała okazja do spotkania z naszymi partnerami. Jesteśmy przekonani, że regularne spotkania pomagają w budowaniu silniejszych relacji, sprzyjają lepszej komunikacji i efektywnej współpracy. Wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów i uzgadnianie strategii sprzedażowej mogą przyczynić się do długotrwałego i owocnego partnerstwa - mówi prezes Urlop.pl Przemysław Jackiewicz.

- W tegorocznej edycji Akademii Urlopu swoje prezentacje mieli najwięksi polscy touroperatorzy: Rainbow, Coral Travel, Exim Tours, Anex Tour, Top Touristik, Atlas Tour, Orient Travel i inni. Była to doskonała okazja do zaprezentowania oferty, zwrócenia uwagi na kluczowe aspekty współpracy i bliższego zapoznania się z nowościami w systemach rezerwacyjnych. Jesteśmy bardzo wdzięczni za takie wsparcie ze strony naszych partnerów biznesowych. Mamy nadzieję, że możliwość bezpośredniego spotkania z naszymi salonami sprzedaży była dla nich równie inspirująca i wartościowa - dodaje.

Kilka dni temu, 1 czerwca, na zaproszenie Urlop.pl i Exim Tours przedstawiciele 15 salonów sprzedaży z całej Polski udali się w podróż studyjną do Bułgarii. Podczas sześciodniowego wyjazdu odwiedzą Złote Piaski, Albenę, Obzor i Słoneczny Brzeg.