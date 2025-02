Rozrasta się sieć salonów Urlop.pl. Dołączyły kolejne miasta

Cegielski podkreśla, że Urlop.pl równolegle z powiększaniem sieci, rozwija dział szkoleń, żeby nadążyć z przygotowaniem kadr do nowej sytuacji. Do zespołu dołączył Michał Paczkowski "osoba z bogatym doświadczeniem w branży turystycznej". - Jesteśmy przekonani, że Michał wprowadzi dużo innowacyjnych rozwiązań, które wpłyną na rozwój i postrzeganie sieci Urlop.pl. Wprowadzamy szereg szkoleń sprzedażowych i produktowych, które przede wszystkim mają podnieść jakość sprzedaży, co jest dla nas bardzo ważne – podkreśla Cegielski.

- Firma wprowadza programy szkoleniowe, które pomagają salonom szybko odnaleźć się w nowym środowisku, a pracownikom przygotować do nowej roli. Nawiązaliśmy współpracę z czołową firmą, specjalizującą się w prowadzeniu szkoleń sprzedażowych i jakościowych - dodaje.

Szkolenia to podstawa w fachu agenta turystycznego – twierdzi Urlop.pl

- Każdy nowy franczyzobiorca, niezależnie od doświadczeń z jakimi do nas przychodzi, może liczyć na indywidualne wsparcie – deklaruje Cegielski. - Dbamy, żeby osoby zaczynające karierę w branży turystycznej były solidnie przygotowane. Nasze szkolenia pozwalają im od razu obsługiwać klientów profesjonalnie. Nowe salony mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie rozwoju. Szkolenia to nie tylko wiedza, ale także inspiracja do działania i rozwoju.

- W Urlop.pl uważamy, że nieodłącznym elementem rozwoju pracowników salonów jest ich udział w wyjazdach studyjnych i warsztatach branżowych. Dzięki nim partnerzy zdobywają wiedzę o destynacjach, dzięki czemu mogą lepiej doradzać klientom. Inwestujemy w ten sposób w jakość obsługi i wzmacniamy pozycję partnerów Urlop.pl na rynku usług turystycznych – podkreśla Cegielski.