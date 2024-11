W Rembertowie stanął pierwszy salon Urlop.pl. "To nie jest nasze ostatnie słowo"

Klienci Urlop.pl (wcześniej Fostertravel.pl) najchętniej wypoczywali w Turcji (27 procent udziału tego kierunku w całej sprzedaży), Egipcie (23 procent), Grecji (15 procent), Hiszpanii (8 procent), Tunezji (5 procent), na Cyprze (2 procent), w Dominikanie (2 procent), Bułgarii (2 procent) i Albanii (2 procent).

Najdynamiczniej rosła sprzedaż Tunezji (plus 103 procent, porównując rok do roku), Cypru (wzrost o 42 procent), Grecji (więcej o 37 procent), Hiszpanii (plus 36 procent), Albanii (plus 24 procent) i Egiptu (plus 20 procent).