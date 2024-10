Fostertravel.pl: Touroperatorzy wiedzą, że mogą na nas polegać, to buduje zaufanie

Wspieramy taką politykę, wolimy sprzedawać w first minute, po dobrych cenach.

Bardzo ważne jest więc, żeby na rynku podaż równoważył popyt, a z drugiej strony, żeby oferty były warte swojej ceny, bo jeśli pojawia się dużo tanich, ale słabej jakości wyjazdów, to potem mamy zawiedzionych klientów. A rozczarowany klient zwykle nie ma pretensji do samego organizatora wyjazdu, ale do agenta, u którego kupił wycieczkę.

Podsumowując – mamy za sobą dwa dobre sezony turystyki wyjazdowej, klienci mają pieniądze na podróże, rynek wycieczek zorganizowanych jest stabilny, touroperatorzy odpowiedzialni, a agenci przeszkoleni i przygotowani do swojej roli... Jaki będzie kolejny sezon?

Po pierwszych tygodniach sprzedaży nowego sezonu, lata 2025, widzę, że nie ma już takiej dynamiki, jaką obserwowaliśmy dwa lata temu i rok temu. Trudno na tym etapie ocenić, z czego wynika to, że klienci są ostrożniejsi w podejmowaniu decyzji.

Czy może to być efekt odpływania klientów z biur podróży do portali oferujących wycieczki pakietowane dynamicznie lub do organizowania sobie samemu wakacji?

Myślę, że nie, wcześniej też mieli możliwość samodzielnego pakietowania, a jednak korzystali z usług biur podróży. To raczej sygnały niepewności, co do sytuacji gospodarczej kraju.

Czy pakiety dynamiczne zdominują rynek?

Chociaż są już biura podróży, których oferta w większości opiera się na dynamicznym pakietowaniu, i nasi sprzedawcy nie mają problemu z oferowaniem ich naszym klientom, to jednak zdecydowana większość klientów wybiera pakiety tradycyjne. Cenią sobie wygodę – chcą odpocząć na regularnych wycieczkach organizowanych od a do z przez biuro podróży. Cenią sobie lot samolotem czarterowanym, obecność rezydenta i pilota na miejscu, zaplanowany transfer z lotniska do hotelu. To wszystko, co składa się na ich poczucie bezpieczeństwa. Szczególnie dla tych, którzy lecą na wakacje z dziećmi.

Przemysław Jackiewicz – wiceprezes i współwłaściciel Fostertravel.pl. W turystyce od 2000 roku. , Pierwsze doświadczenia w obsłudze i organizowaniu wyjazdów turystycznych zdobywał w biurze podróży Triada. W 2002 roku dołączył do SIS Foster, gdzie odpowiedzialny był za rozwój sprzedaży agencyjnej, wdrażając innowacyjne rozwiązania, które przyczyniły się do zwiększenia efektywności sprzedaży. W 2005 roku współzałożyciel spółki Fostertravel.pl, w której zajął się działem call center i sprzedaży internetowej, a obecnie odpowiada za rozwój sieci sprzedaży i strategię handlową.