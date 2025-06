TUI: Wycieczka objazdowa na indywidualne zamówienie? Mamy to

TUI rusza z nową marką – tym razem chodzi o mechanizm, który będzie pakietował dynamicznie wycieczki objazdowe. TUI Tours, bo to o tak się nazywa platforma, ma być wzbogacony o atrakcje z innego serwisu należącego do koncernu, TUI Musement. W tym drugim można się zaopatrzyć w bilety na wydarzenia sportowe i kulturalne, zarezerwować wizytę w restauracji lub wykupić lokalną wycieczkę w miejscu, do którego się jedzie.

W planowaniu pomocne mają być: wizualizacja trasy na mapie, szczegółowe opisy i kompleksowe informacje o odwiedzanych miejscach - wyjaśnia portal Reise vor-9.

TUI – unikatowe programy wycieczek objazdowych

TUI zapowiada dla swojej nowej platformy „ogromny, ekskluzywny wybór unikatowych miejsc noclegowych i atrakcji, wykraczających poza standardową ofertę”. Wycieczki mogą być tworzone w czasie rzeczywistym. Można też dopasowywać do indywidualnych potrzeb gotowe plany podróży.

Agenci turystyczni, którzy dzięki platformie mogą oferować klientom szczególne plany i pakiety za każdą rezerwację dostaną prowizję w wysokości 12 procent.