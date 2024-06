UOKiK: Travelist poprawi informację dla klientów i przyzna im po 50 złotych

UOKiK wydał w tej sprawie komunikat. Przypomina w nim, że już od półtora roku unijna dyrektywa Omnibus ochroni konsumentów cyfrowych sklepów. Zmiany, które wprowadziła, rozszerzyły obowiązki informacyjne platform handlowych, a UOKiK sprawdza, czy są one prawidłowo stosowane. „Najnowsze działanie Prezesa UOKiK związane z dyrektywą Omnibus to decyzja zobowiązująca wobec spółki Travelist - serwisu, który umożliwia rezerwację noclegów, atrakcji, transportu oraz innych usług i produktów turystycznych”.

Zdaniem prezesa UOKiK na Travelist.pl brakowało informacji wymaganych przez Omnibus – serwis nie określał bezpośrednio i w widocznym miejscu, że prezentuje oferty pochodzące od przedsiębiorców, ani jak podzielone są obowiązki związane z realizacją umowy między platformą a wystawiającym ofertę. Dostęp do tych informacji był utrudniony i mogły one być niezrozumiałe dla użytkowników. Tymczasem dane te pozwalają konsumentom ustalić przysługujące im prawa i sprawdzić na przykład do kogo powinni się zwrócić w razie chęci złożenia reklamacji czy problemu z rozliczeniami.

- Prawidłowo realizowany obowiązek informacyjny to większa ochrona konsumentów korzystających z e-commerce. Użytkownicy platform handlowych powinni móc znaleźć istotne z punktu widzenia zawieranej umowy informacje bez konieczności przeszukiwania wielu zakładek i domyślania się, o co chodzi w kierowanym do nich komunikacie – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie Urzędu.

Prezes zobowiązał spółkę do zmiany miejsca publikacji i treści komunikatów przekazywanych w serwisie, tak aby użytkownicy mogli do nich trafić intuicyjnie, już z poziomu strony głównej. Teraz spółka bezpośrednio wskazuje, że prezentowane oferty pochodzą od przedsiębiorców, którzy są stroną umowy i są odpowiedzialni za jej wykonanie, a platforma odpowiada za funkcjonalność serwisu Travelist.pl, w tym możliwość dokonywania rezerwacji i płatności i wystawiania opinii w serwisie.

Ponadto Travelist zgodził się przyznać konsumentom, którzy zgłosili reklamację dotyczącą niedopełnienia przez niego obowiązków informacyjnych, po 50 zł do wykorzystania w serwisie. Użytkownicy platformy, którzy jeszcze tego nie zrobili, mogą złożyć reklamację w ciągu 30 dni od momentu, w którym spółka indywidualnie poinformuje ich o decyzji prezesa UOKiK.