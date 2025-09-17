Reklama

Jesień w Polsce pod znakiem city breaków. Kraków wyprzedza Zakopane

Kraków, Zakopane, Karpacz, Szczawnica i Warszawa to najpopularniejsze kierunki jesiennych podróży Polaków – wynika z najnowszej analizy portalu rezerwacyjnego Nocowanie.pl. Jesienią królować będą city breaki i krótkie pobyty w kraju.

Publikacja: 17.09.2025 15:54

Foto: PAP, Jerzy Ochoński

Nelly Kamińska

Dane rezerwacyjne serwisu Nocowanie.pl pokazują, że średnia długość jesiennych wyjazdów wynosi 3,45 nocy, podczas gdy w 2024 roku było to 2,39 nocy. Oznacza to, że turyści coraz chętniej przedłużają wyjazdy o dodatkowy dzień – pisze Nocowanie.pl w komunikacie. Pobyty dwu- i trzydniowe stanowią ponad połowę wszystkich jesiennych rezerwacji w serwisie.

Średnia liczba osób w rezerwacji to 2,8 (częściej są to pary lub małe grupy znajomych niż rodziny z dziećmi), a to nieznacznie więcej niż w 2024 roku (2,6).

– Wrzesień i kolejne miesiące jesienne to czas bardziej kameralnych wyjazdów. Turyści chętnie odwiedzają górskie kurorty, uzdrowiska i miasta, które pozwalają połączyć wypoczynek z odkrywaniem kultury. Dla branży noclegowej jest to wciąż istotny okres, mimo że sezon wakacyjny już się zakończył – mówi ekspert Nocowanie.pl Agnieszka Rzeszutek, cytowana w komunikacie.

Dokąd Polacy wyjeżdżają jesienią?

W rankingu najpopularniejszych regionów przodują Małopolska (38 procent ) i Dolny Śląsk (18 procent).

W zestawieniu miast liderem jest Kraków (9 procent), za którym plasują się Zakopane (8,9 procent) i Karpacz (6 procent). W czołówce znalazły się też Szczawnica, Warszawa i Kołobrzeg.

Widać jednak różnicę w trendach – w 2024 roku bezkonkurencyjnie wygrywało Zakopane (11 procent), przed Krakowem i Wrocławiem. Obecnie Kraków przejął pozycję lidera, co pokazuje rosnącą popularność city breaków jesienią.

Warto zauważyć, że Kraków, który w tym roku wyprzedził Zakopane pod względem liczby rezerwacji, znacząco potaniał. Średnia cena noclegu od osoby za dobę spadła o prawie 15 procent, licząc rok do roku – z 103 złotych w 2024 roku do 88 złotych w 2025 roku. To może tłumaczyć rosnącą popularność city breaków w stolicy Małopolski. Dla porównania w Zakopanem średnia cena wzrosła o ponad 14 procent i wynosi 111 złotych.

Jakie obiekty wybierają polscy turyści?

Użytkownicy Nocowanie.pl najchętniej rezerwują apartamenty (33 procent) oraz pensjonaty i domy gościnne (24 procent). Przedkładają obiekty trzygwiazdkowe (68 procent rezerwacji) nad cztero- i pięciogwiazdkowe (kilka procent).

Podobnie jak rok temu dominują rezerwacje bez wyżywienia (90,5 procent).

Ile kosztuje jesienny weekend?

Średnia wartość rezerwacji jesienią 2025 roku wynosi około 920 złotych i jest większa niż w 2024 roku (650 złotych). Wiąże się to z dłuższymi pobytami i większą liczbą osób w rezerwacjach.

Najwięcej rezerwacji mieści się w przedziale 801–1350 złotych (20,6 procent w 2025 roku vs 14 procent w 2024 roku). Jesień jest więc wciąż relatywnie przystępna cenowo, a jednocześnie turyści są skłonni wydać nieco więcej niż przed rokiem.

W górach średnia cena noclegu to 100 złotych od osoby za noc (najtańsze oferty w Tatrach, na przykład w Poroninie od 62 złotych).

Nad morzem ceny kwater prywatnych zaczynają się od 80 złotych (średnio 100 złotych; domek dla trzech osób 400 złotych).

City break w polskich miastach to wydatek rzędu 130–160 złotych od osoby za dobę.

– Jesień przynosi nie tylko spokojniejszą atmosferę i mniejszy tłok, ale także realne oszczędności dla turystów. To dobry moment na podróże – ceny noclegów w wielu lokalizacjach są nawet o 20 procent niższe niż latem, a dostępność miejsc wciąż bardzo duża – podkreśla Agnieszka Rzeszutek.

W 2025 roku Polacy rezerwują jesienne wyjazdy ze średnio ponad 53-dniowym wyprzedzeniem, podczas gdy w 2024 roku było to niecałe 19 dni. Może to być efekt większej świadomości cenowej i chęci wyboru najlepszych ofert – uważa Nocowanie.pl.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska małopolskie Kraków Zakopane Turystyka Noclegi hotel Nocowanie.pl city break

