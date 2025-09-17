Jesień w Polsce pod znakiem city breaków. Kraków wyprzedza Zakopane

Dane rezerwacyjne serwisu Nocowanie.pl pokazują, że średnia długość jesiennych wyjazdów wynosi 3,45 nocy, podczas gdy w 2024 roku było to 2,39 nocy. Oznacza to, że turyści coraz chętniej przedłużają wyjazdy o dodatkowy dzień – pisze Nocowanie.pl w komunikacie. Pobyty dwu- i trzydniowe stanowią ponad połowę wszystkich jesiennych rezerwacji w serwisie.

Średnia liczba osób w rezerwacji to 2,8 (częściej są to pary lub małe grupy znajomych niż rodziny z dziećmi), a to nieznacznie więcej niż w 2024 roku (2,6).

– Wrzesień i kolejne miesiące jesienne to czas bardziej kameralnych wyjazdów. Turyści chętnie odwiedzają górskie kurorty, uzdrowiska i miasta, które pozwalają połączyć wypoczynek z odkrywaniem kultury. Dla branży noclegowej jest to wciąż istotny okres, mimo że sezon wakacyjny już się zakończył – mówi ekspert Nocowanie.pl Agnieszka Rzeszutek, cytowana w komunikacie.

Dokąd Polacy wyjeżdżają jesienią?

W rankingu najpopularniejszych regionów przodują Małopolska (38 procent ) i Dolny Śląsk (18 procent).