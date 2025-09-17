Jesień w Polsce pod znakiem city breaków. Kraków wyprzedza Zakopane

Aktualizacja: 18.09.2025 05:25 Publikacja: 17.09.2025 15:54
Foto: PAP, Jerzy Ochoński
Dane rezerwacyjne serwisu Nocowanie.pl pokazują, że średnia długość jesiennych wyjazdów wynosi 3,45 nocy, podczas gdy w 2024 roku było to 2,39 nocy. Oznacza to, że turyści coraz chętniej przedłużają wyjazdy o dodatkowy dzień – pisze Nocowanie.pl w komunikacie. Pobyty dwu- i trzydniowe stanowią ponad połowę wszystkich jesiennych rezerwacji w serwisie.
Średnia liczba osób w rezerwacji to 2,8 (częściej są to pary lub małe grupy znajomych niż rodziny z dziećmi), a to nieznacznie więcej niż w 2024 roku (2,6).
– Wrzesień i kolejne miesiące jesienne to czas bardziej kameralnych wyjazdów. Turyści chętnie odwiedzają górskie kurorty, uzdrowiska i miasta, które pozwalają połączyć wypoczynek z odkrywaniem kultury. Dla branży noclegowej jest to wciąż istotny okres, mimo że sezon wakacyjny już się zakończył – mówi ekspert Nocowanie.pl Agnieszka Rzeszutek, cytowana w komunikacie.
Czytaj więcej
Tegoroczne wakacje 2025 przyniosły wzrost liczby rezerwacji bezpośrednich online o 6,5 procent –...
W rankingu najpopularniejszych regionów przodują Małopolska (38 procent ) i Dolny Śląsk (18 procent).
W zestawieniu miast liderem jest Kraków (9 procent), za którym plasują się Zakopane (8,9 procent) i Karpacz (6 procent). W czołówce znalazły się też Szczawnica, Warszawa i Kołobrzeg.
Widać jednak różnicę w trendach – w 2024 roku bezkonkurencyjnie wygrywało Zakopane (11 procent), przed Krakowem i Wrocławiem. Obecnie Kraków przejął pozycję lidera, co pokazuje rosnącą popularność city breaków jesienią.
Warto zauważyć, że Kraków, który w tym roku wyprzedził Zakopane pod względem liczby rezerwacji, znacząco potaniał. Średnia cena noclegu od osoby za dobę spadła o prawie 15 procent, licząc rok do roku – z 103 złotych w 2024 roku do 88 złotych w 2025 roku. To może tłumaczyć rosnącą popularność city breaków w stolicy Małopolski. Dla porównania w Zakopanem średnia cena wzrosła o ponad 14 procent i wynosi 111 złotych.
Użytkownicy Nocowanie.pl najchętniej rezerwują apartamenty (33 procent) oraz pensjonaty i domy gościnne (24 procent). Przedkładają obiekty trzygwiazdkowe (68 procent rezerwacji) nad cztero- i pięciogwiazdkowe (kilka procent).
Podobnie jak rok temu dominują rezerwacje bez wyżywienia (90,5 procent).
Czytaj więcej
W minione wakacje Polacy zarezerwowali o 6 procent więcej noclegów niż w zeszłym roku. Największy...
Średnia wartość rezerwacji jesienią 2025 roku wynosi około 920 złotych i jest większa niż w 2024 roku (650 złotych). Wiąże się to z dłuższymi pobytami i większą liczbą osób w rezerwacjach.
Najwięcej rezerwacji mieści się w przedziale 801–1350 złotych (20,6 procent w 2025 roku vs 14 procent w 2024 roku). Jesień jest więc wciąż relatywnie przystępna cenowo, a jednocześnie turyści są skłonni wydać nieco więcej niż przed rokiem.
W górach średnia cena noclegu to 100 złotych od osoby za noc (najtańsze oferty w Tatrach, na przykład w Poroninie od 62 złotych).
Nad morzem ceny kwater prywatnych zaczynają się od 80 złotych (średnio 100 złotych; domek dla trzech osób 400 złotych).
City break w polskich miastach to wydatek rzędu 130–160 złotych od osoby za dobę.
– Jesień przynosi nie tylko spokojniejszą atmosferę i mniejszy tłok, ale także realne oszczędności dla turystów. To dobry moment na podróże – ceny noclegów w wielu lokalizacjach są nawet o 20 procent niższe niż latem, a dostępność miejsc wciąż bardzo duża – podkreśla Agnieszka Rzeszutek.
W 2025 roku Polacy rezerwują jesienne wyjazdy ze średnio ponad 53-dniowym wyprzedzeniem, podczas gdy w 2024 roku było to niecałe 19 dni. Może to być efekt większej świadomości cenowej i chęci wyboru najlepszych ofert – uważa Nocowanie.pl.
Czytaj więcej
Ponad połowa właścicieli obiektów noclegowych ocenia sezon letni jako zły lub bardzo zły, co czwa...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dane rezerwacyjne serwisu Nocowanie.pl pokazują, że średnia długość jesiennych wyjazdów wynosi 3,45 nocy, podczas gdy w 2024 roku było to 2,39 nocy. Oznacza to, że turyści coraz chętniej przedłużają wyjazdy o dodatkowy dzień – pisze Nocowanie.pl w komunikacie. Pobyty dwu- i trzydniowe stanowią ponad połowę wszystkich jesiennych rezerwacji w serwisie.
Średnia liczba osób w rezerwacji to 2,8 (częściej są to pary lub małe grupy znajomych niż rodziny z dziećmi), a to nieznacznie więcej niż w 2024 roku (2,6).
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Przedstawiciele europejskiej branży turystycznej podpisali Kodeks Postępowania dotyczący ocen i recenzji online...
Tegoroczne wakacje 2025 przyniosły wzrost liczby rezerwacji bezpośrednich online o 6,5 procent – wynika z danych...
Ponad połowa właścicieli obiektów noclegowych ocenia sezon letni jako zły lub bardzo zły, co czwarty uznaje go z...
Półmetek wakacji w hotelach wypada korzystnie. Wyniki lipca można uznać za dobre, mimo że okazały się wyraźnie s...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas