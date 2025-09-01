Wakacje 2025 w Polsce. Mniej pobytów nad morzem i rekordowy sezon w górach

Choć pogoda była w kratkę, a ceny noclegów wzrosły, Polacy chętniej niż rok temu wypoczywali w wakacje w kraju – donosi portal rezerwacyjny Travelist.pl. W porównaniu z poprzednim sezonem jego użytkownicy zarezerwowali o 6 procent więcej noclegów. Co ciekawe, najbardziej zaważyły na tym wyniku kierunki górskie, notując 27-procentowy wzrost liczby rezerwacji, podczas gdy na wybrzeżu rezerwacje spadły o 4 procent względem roku ubiegłego.

Warto jednak podkreślić, że pobyty nad morzem – choć minimalnie – nadal dominowały nad pobytami w górach, a udział tych kierunków w rezerwacjach wyniósł odpowiednio 38 i 37 procent.

– Pierwszy raz od lat różnica jest tak mała. Jeszcze w 2024 roku wakacje nad Bałtykiem cieszyły się popularnością większą o 11 punktów procentowych od tych w południowych regionach Polski. Natomiast niesprzyjające warunki pogodowe w lipcu przy cenach noclegów w kurortach nadmorskich wyższych o średnio 14 procent sprawiły, że wiele osób elastycznie dostosowało swoje plany urlopowe i wybrało góry – wyjaśnia Eliza Maćkiewicz, dyrektor ds. handlowych w Travelist.pl.

Liczba rezerwacji nad kolejnymi w rankingu popularności jeziorami wzrosła o 4 punkty procentowe. Na przestrzeni ostatnich lat w okresie wakacyjnym pobyty nad nimi wybierał co dziesiąty użytkownik Travelist.pl (10 procent).