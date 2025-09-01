Wakacje 2025 w Polsce. Mniej pobytów nad morzem i rekordowy sezon w górach

Aktualizacja: 02.09.2025 02:43 Publikacja: 01.09.2025 21:22
Foto: Afa Pixx, Zenon Żyburtowicz
Choć pogoda była w kratkę, a ceny noclegów wzrosły, Polacy chętniej niż rok temu wypoczywali w wakacje w kraju – donosi portal rezerwacyjny Travelist.pl. W porównaniu z poprzednim sezonem jego użytkownicy zarezerwowali o 6 procent więcej noclegów. Co ciekawe, najbardziej zaważyły na tym wyniku kierunki górskie, notując 27-procentowy wzrost liczby rezerwacji, podczas gdy na wybrzeżu rezerwacje spadły o 4 procent względem roku ubiegłego.
Warto jednak podkreślić, że pobyty nad morzem – choć minimalnie – nadal dominowały nad pobytami w górach, a udział tych kierunków w rezerwacjach wyniósł odpowiednio 38 i 37 procent.
– Pierwszy raz od lat różnica jest tak mała. Jeszcze w 2024 roku wakacje nad Bałtykiem cieszyły się popularnością większą o 11 punktów procentowych od tych w południowych regionach Polski. Natomiast niesprzyjające warunki pogodowe w lipcu przy cenach noclegów w kurortach nadmorskich wyższych o średnio 14 procent sprawiły, że wiele osób elastycznie dostosowało swoje plany urlopowe i wybrało góry – wyjaśnia Eliza Maćkiewicz, dyrektor ds. handlowych w Travelist.pl.
Czytaj więcej
Od maja do sierpnia Polacy najchętniej podróżowali do Włoch, Hiszpanii i Chorwacji, ale na popula...
Liczba rezerwacji nad kolejnymi w rankingu popularności jeziorami wzrosła o 4 punkty procentowe. Na przestrzeni ostatnich lat w okresie wakacyjnym pobyty nad nimi wybierał co dziesiąty użytkownik Travelist.pl (10 procent).
Tradycyjnie najmniejszy ruch między lipcem a sierpniem zanotowały miasta, odpowiadając za 6 procent rezerwacji. Co ciekawe, to właśnie zainteresowanie city breakami zmalało najbardziej – liczba transakcji była aż o jedną czwartą mniejsza.
Foto: Travelist.pl
W wakacje turyści płacili za noclegi średnio 4 procent więcej niż w zeszłym roku. Ponownie najdroższe okazały się pobyty nad Bałtykiem, gdzie nocleg dla dwóch osób z wyżywieniem w hotelu o standardzie 4-5* lub równorzędnym kosztował około 760 złotych (o 3 procent więcej, licząc rok do roku).
Za nocleg nad jeziorami trzeba było zapłacić 720 złotych (plus 2 procent), a w górach prawie 670 złotych (plus 5 procent). Najmniej, bo około 500 złotych, kosztowały noclegi w miastach, mimo że rok do roku podrożały aż o 13 procent.
Wśród kurortów nadmorskich w tym roku królowały Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Pobierowo, a najatrakcyjniejsze ceny noclegów można było znaleźć w Międzyzdrojach i Kołobrzegu – około 700-710 złotych za noc z wyżywieniem. Najdroższe było Pobierowo ze średnią ceną 765 złotych za noc.
Natomiast w górach użytkownicy Travelist.pl najchętniej wybierali Szklarską Porębę, Świeradów-Zdrój, Szczyrk, Wisłę i Karpacz. Najmniej, bo średnio 540 złotych za noc, wydawali w Wiśle i Świeradowie-Zdroju, a najwięcej płacili w Szklarskiej Porębie – 650 złotych.
Foto: Travelist.pl
Czytaj więcej
Półmetek wakacji w hotelach wypada korzystnie. Wyniki lipca można uznać za dobre, mimo że okazały...
Niezmiennie największą grupę podróżnych w czasie wakacji stanowiły rodziny z dziećmi, które zarezerwowały dwie trzecie wszystkich noclegów (64 procent), czyli o 2 punkty procentowe więcej niż w 2024 roku. Dla porównania, w czerwcu większość transakcji (57 procent) obejmowała wyjazdy bez dzieci, a obecnie, we wrześniu, udział takich rezerwacji sięga 78 procent.
Jeśli chodzi o wyżywienie w hotelach, Polacy pozostają wierni sprawdzonym rozwiązaniom. Najczęściej wybierali pobyty ze śniadaniem i obiadokolacją w cenie – w te wakacje stanowiły one niemal dwie trzecie wszystkich rezerwacji (65 procent). Kolejne 29 procent turystów zdecydowało się na same śniadania.
Z danych Travelist.pl wynika też, że długość wypoczynku stopniowo się skraca: w 2023 roku wakacyjny pobyt trwał średnio 4,1 nocy, podczas gdy w 2025 r. było to już 3,9 nocy.
– Dane potwierdzają, że coraz częściej to komfort jest najważniejszym czynnikiem w podróży. Zapewnione posiłki w hotelu pozwalają uzyskać stabilną cenę i łatwiej oszacować koszty całego wyjazdu. Natomiast nieco krótsze wakacje albo kilka wyjazdów zamiast jednego dłuższego to również możliwość utrzymania budżetu w ryzach przy jednoczesnym zachowaniu dobrego standardu noclegu. A ten jest bardzo istotny, na co wskazuje chociażby rosnące zainteresowanie obiektami oferującymi między innymi dostęp do basenów i stref spa. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza przy kapryśnej pogodzie, kiedy to dobry hotel staje się gwarancją udanego wypoczynku – zwraca uwagę Eliza Maćkiewicz.
Czytaj więcej
Górskie miejscowości pierwszy raz od lat wyprzedziły Bałtyk w rezerwacjach na sierpniowy długi we...
Raport obejmuje wszystkie rezerwacje hotelowe w Polsce od 27 czerwca do 31 sierpnia na Travelist.pl. Podane ceny noclegów to koszt jednej doby hotelowej z wyżywieniem – 99 procent rezerwacji zawierało co najmniej jeden posiłek w obiekcie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Choć pogoda była w kratkę, a ceny noclegów wzrosły, Polacy chętniej niż rok temu wypoczywali w wakacje w kraju – donosi portal rezerwacyjny Travelist.pl. W porównaniu z poprzednim sezonem jego użytkownicy zarezerwowali o 6 procent więcej noclegów. Co ciekawe, najbardziej zaważyły na tym wyniku kierunki górskie, notując 27-procentowy wzrost liczby rezerwacji, podczas gdy na wybrzeżu rezerwacje spadły o 4 procent względem roku ubiegłego.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Już 27 sierpnia, czyli tydzień wcześniej niż w zeszłym roku, liczba polskich turystów podróżujących do Chorwacji...
Od maja do sierpnia Polacy najchętniej podróżowali do Włoch, Hiszpanii i Chorwacji, ale na popularności najbardz...
Turystyka w Dominikanie stale rośnie, a w pierwszych siedmiu miesiącach roku odnotowała rekordową liczbę gości....
STS „Pogoria” tylko raz do roku przypływa do Gdyni, swojego portu macierzystego, z Morza Śródziemnego, gdzie re...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas