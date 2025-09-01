Reklama

Wakacje 2025 w Polsce. Mniej pobytów nad morzem i rekordowy sezon w górach

W minione wakacje Polacy zarezerwowali o 6 procent więcej noclegów niż w zeszłym roku. Największy wzrost liczby rezerwacji zanotowały miejscowości w górach, te nad morzem zaliczyły natomiast niewielki spadek – wynika z danych portalu Travelist.pl.

Publikacja: 01.09.2025 21:22

Wakacje 2025 w Polsce. Mniej pobytów nad morzem i rekordowy sezon w górach

Foto: Afa Pixx, Zenon Żyburtowicz

Nelly Kamińska

Choć pogoda była w kratkę, a ceny noclegów wzrosły, Polacy chętniej niż rok temu wypoczywali w wakacje w kraju – donosi portal rezerwacyjny Travelist.pl. W porównaniu z poprzednim sezonem jego użytkownicy zarezerwowali o 6 procent więcej noclegów. Co ciekawe, najbardziej zaważyły na tym wyniku kierunki górskie, notując 27-procentowy wzrost liczby rezerwacji, podczas gdy na wybrzeżu rezerwacje spadły o 4 procent względem roku ubiegłego.

Warto jednak podkreślić, że pobyty nad morzem – choć minimalnie – nadal dominowały nad pobytami w górach, a udział tych kierunków w rezerwacjach wyniósł odpowiednio 38 i 37 procent.

– Pierwszy raz od lat różnica jest tak mała. Jeszcze w 2024 roku wakacje nad Bałtykiem cieszyły się popularnością większą o 11 punktów procentowych od tych w południowych regionach Polski. Natomiast niesprzyjające warunki pogodowe w lipcu przy cenach noclegów w kurortach nadmorskich wyższych o średnio 14 procent sprawiły, że wiele osób elastycznie dostosowało swoje plany urlopowe i wybrało góry – wyjaśnia Eliza Maćkiewicz, dyrektor ds. handlowych w Travelist.pl.

Czytaj więcej

Badanie: Polacy oszczędzają na wakacje, ale w podróży tracą kontrolę nad wydatkami
Popularne Trendy
Badanie: Polacy oszczędzają na wakacje, ale w podróży tracą kontrolę nad wydatkami

Liczba rezerwacji nad kolejnymi w rankingu popularności jeziorami wzrosła o 4 punkty procentowe. Na przestrzeni ostatnich lat w okresie wakacyjnym pobyty nad nimi wybierał co dziesiąty użytkownik Travelist.pl (10 procent).

Reklama
Reklama

Tradycyjnie najmniejszy ruch między lipcem a sierpniem zanotowały miasta, odpowiadając za 6 procent rezerwacji. Co ciekawe, to właśnie zainteresowanie city breakami zmalało najbardziej – liczba transakcji była aż o jedną czwartą mniejsza.

Foto: Travelist.pl

Ile kosztował urlop w tym sezonie?

W wakacje turyści płacili za noclegi średnio 4 procent więcej niż w zeszłym roku. Ponownie najdroższe okazały się pobyty nad Bałtykiem, gdzie nocleg dla dwóch osób z wyżywieniem w hotelu o standardzie 4-5* lub równorzędnym kosztował około 760 złotych (o 3 procent więcej, licząc rok do roku).

Za nocleg nad jeziorami trzeba było zapłacić 720 złotych (plus 2 procent), a w górach prawie 670 złotych (plus 5 procent). Najmniej, bo około 500 złotych, kosztowały noclegi w miastach, mimo że rok do roku podrożały aż o 13 procent.

Wśród kurortów nadmorskich w tym roku królowały Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Pobierowo, a najatrakcyjniejsze ceny noclegów można było znaleźć w Międzyzdrojach i Kołobrzegu – około 700-710 złotych za noc z wyżywieniem. Najdroższe było Pobierowo ze średnią ceną 765 złotych za noc.

Natomiast w górach użytkownicy Travelist.pl najchętniej wybierali Szklarską Porębę, Świeradów-Zdrój, Szczyrk, Wisłę i Karpacz. Najmniej, bo średnio 540 złotych za noc, wydawali w Wiśle i Świeradowie-Zdroju, a najwięcej płacili w Szklarskiej Porębie – 650 złotych.

Reklama
Reklama

Foto: Travelist.pl

Czytaj więcej

Hotelarze pozytywnie oceniają lipiec, mimo że był słabszy od zeszłorocznego
Hotele
Hotelarze pozytywnie oceniają lipiec, mimo że był słabszy od zeszłorocznego

Komfort i udogodnienia na pierwszym miejscu

Niezmiennie największą grupę podróżnych w czasie wakacji stanowiły rodziny z dziećmi, które zarezerwowały dwie trzecie wszystkich noclegów (64 procent), czyli o 2 punkty procentowe więcej niż w 2024 roku. Dla porównania, w czerwcu większość transakcji (57 procent) obejmowała wyjazdy bez dzieci, a obecnie, we wrześniu, udział takich rezerwacji sięga 78 procent.

Jeśli chodzi o wyżywienie w hotelach, Polacy pozostają wierni sprawdzonym rozwiązaniom. Najczęściej wybierali pobyty ze śniadaniem i obiadokolacją w cenie – w te wakacje stanowiły one niemal dwie trzecie wszystkich rezerwacji (65 procent). Kolejne 29 procent turystów zdecydowało się na same śniadania.

Z danych Travelist.pl wynika też, że długość wypoczynku stopniowo się skraca: w 2023 roku wakacyjny pobyt trwał średnio 4,1 nocy, podczas gdy w 2025 r. było to już 3,9 nocy.

– Dane potwierdzają, że coraz częściej to komfort jest najważniejszym czynnikiem w podróży. Zapewnione posiłki w hotelu pozwalają uzyskać stabilną cenę i łatwiej oszacować koszty całego wyjazdu. Natomiast nieco krótsze wakacje albo kilka wyjazdów zamiast jednego dłuższego to również możliwość utrzymania budżetu w ryzach przy jednoczesnym zachowaniu dobrego standardu noclegu. A ten jest bardzo istotny, na co wskazuje chociażby rosnące zainteresowanie obiektami oferującymi między innymi dostęp do basenów i stref spa. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza przy kapryśnej pogodzie, kiedy to dobry hotel staje się gwarancją udanego wypoczynku – zwraca uwagę Eliza Maćkiewicz.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Góry szlagierem długiego weekendu sierpniowego. Pierwszy raz wyprzedziły Bałtyk
Nowe Trendy
Góry szlagierem długiego weekendu sierpniowego. Pierwszy raz wyprzedziły Bałtyk

Raport obejmuje wszystkie rezerwacje hotelowe w Polsce od 27 czerwca do 31 sierpnia na Travelist.pl. Podane ceny noclegów to koszt jednej doby hotelowej z wyżywieniem – 99 procent rezerwacji zawierało co najmniej jeden posiłek w obiekcie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska wakacje Travelist.pl Bałtyk

Choć pogoda była w kratkę, a ceny noclegów wzrosły, Polacy chętniej niż rok temu wypoczywali w wakacje w kraju – donosi portal rezerwacyjny Travelist.pl. W porównaniu z poprzednim sezonem jego użytkownicy zarezerwowali o 6 procent więcej noclegów. Co ciekawe, najbardziej zaważyły na tym wyniku kierunki górskie, notując 27-procentowy wzrost liczby rezerwacji, podczas gdy na wybrzeżu rezerwacje spadły o 4 procent względem roku ubiegłego.

Pozostało jeszcze 91% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Padł rekord w chorwackiej turystyce - milion Polaków jeszcze przed końcem wakacji
Popularne Trendy
Padł rekord w chorwackiej turystyce - milion Polaków jeszcze przed końcem wakacji
Badanie: Polacy oszczędzają na wakacje, ale w podróży tracą kontrolę nad wydatkami
Popularne Trendy
Badanie: Polacy oszczędzają na wakacje, ale w podróży tracą kontrolę nad wydatkami
Dobry rok w turystyce Dominikany. „Absolutny rekord”
Popularne Trendy
Dobry rok w turystyce Dominikany. „Absolutny rekord”
„Pogoria” wróciła do Gdyni. Na co dzień promuje Polskę na Morzu Śródziemnym
Popularne Trendy
„Pogoria” wróciła do Gdyni. Na co dzień promuje Polskę na Morzu Śródziemnym
Reklama
Reklama
e-Wydanie