Badanie: Polacy oszczędzają na wakacje, ale w podróży tracą kontrolę nad wydatkami

Platforma finansowa Revolut sprawdziła, dokąd podróżowali Polacy od maja do sierpnia 2025 roku i co wpływa na ich wybór kierunku i sposobu spędzania urlopu. Revolut policzył też, ile pieniędzy zostawili, płacąc kartami Revoluta, turyści odwiedzający Polskę.

Reklama Reklama

W badaniu Revolut Travel Report 48 procent Polaków wskazało, że finansuje swoje wakacje z regularnie odkładanych na ten cel pieniędzy. 30 procent korzysta z bieżących funduszy, 10 procent z karty kredytowej, a 8 procent z limitu na koncie.

W fazie przygotowań do wakacji wielu Polaków wykazuje się pragmatyzmem i systematycznością, ale z chwilą rozpoczęcia urlopu często przechodzi w „tryb spontaniczny”, co wpływa na koszty – konstatuje Revolut.

Beztroskie wydatki

32 procent Polaków przyznaje, że zdarzyło im się zadłużyć lub wydać ponad miarę na wakacjach. 21 procent badanych było blisko takiej sytuacji, ale udało im się zaciągnąć „wydatkowy hamulec”.

Co sprawia, że Polacy tracą kontrolę nad kosztami urlopu? Najczęstsze przyczyny to „chęć życia w pełni każdą chwilą” (21 procent) i „nieoczekiwane sytuacje” (19 procent).