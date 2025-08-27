Reklama

Badanie: Polacy oszczędzają na wakacje, ale w podróży tracą kontrolę nad wydatkami

Od maja do sierpnia Polacy najchętniej podróżowali do Włoch, Hiszpanii i Chorwacji, ale na popularności najbardziej zyskały Gruzja, Japonia i Egipt – wynika z badania platformy finansowej Revolut. Niemal jedna trzecia badanych przyznaje, że na wakacjach zadłuża się lub wydaje ponad miarę.

Publikacja: 27.08.2025 17:16

Badanie: Polacy oszczędzają na wakacje, ale w podróży tracą kontrolę nad wydatkami

Foto: Avalon, Alessandro Serrano

Nelly Kamińska

Platforma finansowa Revolut sprawdziła, dokąd podróżowali Polacy od maja do sierpnia 2025 roku i co wpływa na ich wybór kierunku i sposobu spędzania urlopu. Revolut policzył też, ile pieniędzy zostawili, płacąc kartami Revoluta, turyści odwiedzający Polskę.

W badaniu Revolut Travel Report 48 procent Polaków wskazało, że finansuje swoje wakacje z regularnie odkładanych na ten cel pieniędzy. 30 procent korzysta z bieżących funduszy, 10 procent z karty kredytowej, a 8 procent z limitu na koncie.

W fazie przygotowań do wakacji wielu Polaków wykazuje się pragmatyzmem i systematycznością, ale z chwilą rozpoczęcia urlopu często przechodzi w „tryb spontaniczny”, co wpływa na koszty – konstatuje Revolut.

Beztroskie wydatki

32 procent Polaków przyznaje, że zdarzyło im się zadłużyć lub wydać ponad miarę na wakacjach. 21 procent badanych było blisko takiej sytuacji, ale udało im się zaciągnąć „wydatkowy hamulec”.

Co sprawia, że Polacy tracą kontrolę nad kosztami urlopu? Najczęstsze przyczyny to „chęć życia w pełni każdą chwilą” (21 procent) i „nieoczekiwane sytuacje” (19 procent).

Tegoroczny sezon dla klientów Revoluta był rekordowy. Od maja do sierpnia ponad 1,5 miliona Polaków płaciło za granicą kartą Revoluta (wzrost o 26 procent w porównaniu z zeszłym rokiem), łącznie wydając w podróży ponad 3,8 miliarda złotych (wzrost o 28 procent). Średnie wydatki na osobę wyniosły w tym roku 2450 złotych (plus 2 procent).

Foto: Revolut

Najpopularniejsze kierunki urlopowe

Polscy klienci Revoluta najchętniej podróżowali do Włoch (314 tysięcy, plus 32 procent), Hiszpanii (189 tysięcy, plus 26 procent), Chorwacji (139 tysięcy, plus 24 procent), Grecji (115 tysięcy, plus 22 procent) i Turcji (93 tysiące, plus 27 procent).

Popularność wśród turystów z Polski „dynamicznie zyskują wschodzące gwiazdy”: Malta (31 tysięcy, plus 63 procent), Egipt (24 tysiące, plus 72 procent), ZEA (23 tysiące, plus 58 procent), Japonia (17 tysięcy, plus 77 procent) i Gruzja (10 tysięcy, plus 85 procent).

Foto: Revolut

Zagraniczni turyści w Polsce

Od maja do sierpnia 929 tysięcy zagranicznych klientów Revoluta (o 33 procent więcej, licząc rok do roku) odwiedziło Polskę i zostawiło tu, płacąc kartami Revoluta, ponad 1,5 miliarda złotych (plus 31 procent). W tym badaniu Revolut wziął pod uwagę turystów z Europy, ponieważ tu ma najwięcej klientów.

Najliczniej Polskę odwiedzali Brytyjczycy (236 tysięcy, plus 20 procent), Czesi (87 tysięcy, plus 34 procent), Niemcy (80 tysięcy, plus 38 procent), Litwini (80 tysięcy, plus 33 procent) i Irlandczycy (57 tysięcy, plus 22 procent).

Foto: Revolut

Najwięcej wydali w Polsce klienci Revoluta z Wielkiej Brytanii (500 milionów złotych, plus 23 procent), Niemiec (142 miliony złotych, plus 44 procent), i Irlandii (111 milionów złotych, plus 27 procent). Tuż za podium znaleźli się Czesi (96 milionów złotych, plus 21 procent).

Foto: Revolut

Źródła:

1. Dane własne (fizyczne płatności kartą klientów z Polski za granicą i klientów zagranicznych w Polsce od 22 kwietnia do 22 sierpnia 2025 roku i od 22 kwietnia do 22 sierpnia 2024 roku).

2. Badanie Revolut Travel Report zlecone firmie badawczej Dynata objęło 20021 osób w 20 krajach (Szwajcaria, Niemcy, Włochy, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Francja, Belgia, Holandia, Szwecja, Finlandia, Polska, Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Irlandia i Wielka Brytania), w tym 1000 respondentów w Polsce (17 czerwca 2025 roku).

Wyniki (Polska):

1. Co jest dla ciebie najważniejszym celem podróży? (wielokrotny wybór, maksymalnie trzy odpowiedzi)

47 procent – poznawanie innych kultur 

43 procent – relaks i „nicnierobienie”

13 procent – aktywności sportowe

49 procent – czas z rodziną

18 procent – odwiedzenie przyjaciół

2 procent – nauka i studia

2 procent - work&travel (workation, au pair, praca sezonowa)

18 procent – realizowanie hobby 

6 procent – samotna wyprawa 

20 procent – poznawanie nowych osób

7 procent – wychodzenie ze strefy komfortu

16 procent – wydarzenia kulturalne (festiwale, koncerty, dni mody, inne)

4 procent – zawody sportowe

9 procent – zdrowie i dobrostan (spa, uroda, zabiegi medyczne, joga)

2 procent – inne, jakie (pytanie otwarte)

4 procent – nie podróżuję (jednokrotny wybór)

Foto: Revolut

2. Czym kierujesz się, wybierając kierunek wyjazdu na tegoroczne wakacje? (wielokrotny wybór, maksymalnie trzy odpowiedzi)

9 procent – influencerzy/social media 

20 procent – blogi podróżnicze

43 procent – rekomendacje rodziny i znajomych

21 procent – przewodniki turystyczne (TripAdvisor, Lonely Planet)

7 procent – pytam AI (ChatGPT, Perplexity, Gemini, DeepSeek, Claude)

7 procent – gazety i magazyny

36 procent – wracam do miejsc, które dobrze znam

32 procent – jadę tam, gdzie transport i pobyt są niedrogie

7 procent – jadę tam, gdzie kurs wymiany walut jest korzystny

3 procent – inne, jakie (pytanie otwarte)

5 procent – nie podróżuję (jednokrotny wybór)

Foto: Revolut

3. Jaka jest twoja największa obawa finansowa w trakcie zagranicznej podróży? (jednokrotny wybór)

15 procent – nieoczekiwany wydatek opróżni mój portfel

11 procent – ubezpieczyciel nie pokryje kosztów nagłej pomocy medycznej  

5 procent – opłaty za przewalutowania uszczuplą mój budżet

10 procent – oszustwo, scam lub nieautoryzowana płatność popsuje mi wycieczkę

7 procent – mozolne budżetowanie i pokusa nadmiernych wydatków 

3 procent – frustracja, że zmiany kursów walut obniżą moją siłę nabywczą

4 procent – strach, że opłaty za roaming podbiją rachunek za telefon

21 procent – kradzież fizyczna, która zostawi mnie bez środków

8 procent – moje konto lub karta zostaną zablokowane przez bank

6 procent – nie wiem

10 procent – nie mam obaw, nie podróżuję

4. Jak duże znaczenie mają dla ciebie benefity w podróży (na przykład saloniki lotniskowe, pierwszeństwo wejścia na pokład; jednokrotny wybór)

9 procent – konieczne – zawsze szukam takich udogodnień i nie podróżuję bez nich

16 procent – bardzo ważne – korzystam z takich udogodnień, ale umiem się bez nich obyć

27 procent – dość ważne – doceniam je, ale nie są dla mnie niezbędne w podróży

19 procent – niezbyt ważne

11 procent – nieważne – nie potrzebuję takich udogodnień podczas podróży

9 procent – nigdy nie myślałem o takich udogodnieniach w podróży

3 procent – nie wiem

6 procent – nie podróżuję

5. Jak finansujesz swoje podróże? (wielokrotny wybór, maksymalnie trzy odpowiedzi)

48 procent – mam osobny fundusz, gdzie regularnie odkładam na wakacje 

13 procent – zbieram mile i punkty w programach lojalnościowych, by obniżyć koszty

10 procent – używam karty kredytowej, którą spłacam po wyjeździe

8 procent – korzystam z limitu w koncie (overdraft, debet odnawialny)

30 procent – nie odkładam na wakacje, płacę za nie z bieżących środków

1 procent – inny sposób, jaki (pytanie otwarte)

6 procent – nie podróżuję (jednokrotny wybór)

Foto: Revolut

6. Jaka jest przyczyna nadmiernych wydatków, gdy podróżujesz? (jednokrotny wybór)

21 procent – chcę żyć w pełni każdą chwilą

2 procent – chcę publikować atrakcyjne relacje w moich social mediach

14 procent – nie chcę, by coś ciekawego mnie ominęło

5 procent – chcę spróbować wszystkiego, o czym było w social mediach

6 procent – gdy inni w grupie wydają na atrakcje, nie chcę zostać z tyłu

14 procent – w trakcie podróży daję się porwać impulsywnym zakupom

19 procent – nieoczekiwane sytuacje powodują większe wydatki

15 procent – unikam nadmiernych wydatków w podróży

4 procent – nie podróżuję

Foto: Revolut

7. Czy zdarzyło ci się zadłużyć lub wydać ponad miarę na wakacje, na które brakowało ci pieniędzy? (jednokrotny wybór)

23 procent – tak, ale było warto

9 procent – tak, ale z perspektywy czasu to był błąd 

21 procent – prawie, ale finalnie nie doszło do tego 

45 procent – nie, nigdy nie wydaję ponad miarę na wakacje

2 procent – nie wiem

Foto: Revolut

Źródło: rp.pl

Miejsca Polska wakacje Revolut

