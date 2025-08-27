Badanie: Polacy oszczędzają na wakacje, ale w podróży tracą kontrolę nad wydatkami

Aktualizacja: 27.08.2025 18:03 Publikacja: 27.08.2025 17:16
Foto: Avalon, Alessandro Serrano
Platforma finansowa Revolut sprawdziła, dokąd podróżowali Polacy od maja do sierpnia 2025 roku i co wpływa na ich wybór kierunku i sposobu spędzania urlopu. Revolut policzył też, ile pieniędzy zostawili, płacąc kartami Revoluta, turyści odwiedzający Polskę.
W badaniu Revolut Travel Report 48 procent Polaków wskazało, że finansuje swoje wakacje z regularnie odkładanych na ten cel pieniędzy. 30 procent korzysta z bieżących funduszy, 10 procent z karty kredytowej, a 8 procent z limitu na koncie.
W fazie przygotowań do wakacji wielu Polaków wykazuje się pragmatyzmem i systematycznością, ale z chwilą rozpoczęcia urlopu często przechodzi w „tryb spontaniczny”, co wpływa na koszty – konstatuje Revolut.
32 procent Polaków przyznaje, że zdarzyło im się zadłużyć lub wydać ponad miarę na wakacjach. 21 procent badanych było blisko takiej sytuacji, ale udało im się zaciągnąć „wydatkowy hamulec”.
Co sprawia, że Polacy tracą kontrolę nad kosztami urlopu? Najczęstsze przyczyny to „chęć życia w pełni każdą chwilą” (21 procent) i „nieoczekiwane sytuacje” (19 procent).
Tegoroczny sezon dla klientów Revoluta był rekordowy. Od maja do sierpnia ponad 1,5 miliona Polaków płaciło za granicą kartą Revoluta (wzrost o 26 procent w porównaniu z zeszłym rokiem), łącznie wydając w podróży ponad 3,8 miliarda złotych (wzrost o 28 procent). Średnie wydatki na osobę wyniosły w tym roku 2450 złotych (plus 2 procent).
Foto: Revolut
Czytaj więcej
Wartość rynku podróży o charakterze turystycznym na świecie wzrośnie do 2040 roku z obecnych 5 bi...
Polscy klienci Revoluta najchętniej podróżowali do Włoch (314 tysięcy, plus 32 procent), Hiszpanii (189 tysięcy, plus 26 procent), Chorwacji (139 tysięcy, plus 24 procent), Grecji (115 tysięcy, plus 22 procent) i Turcji (93 tysiące, plus 27 procent).
Popularność wśród turystów z Polski „dynamicznie zyskują wschodzące gwiazdy”: Malta (31 tysięcy, plus 63 procent), Egipt (24 tysiące, plus 72 procent), ZEA (23 tysiące, plus 58 procent), Japonia (17 tysięcy, plus 77 procent) i Gruzja (10 tysięcy, plus 85 procent).
Foto: Revolut
Od maja do sierpnia 929 tysięcy zagranicznych klientów Revoluta (o 33 procent więcej, licząc rok do roku) odwiedziło Polskę i zostawiło tu, płacąc kartami Revoluta, ponad 1,5 miliarda złotych (plus 31 procent). W tym badaniu Revolut wziął pod uwagę turystów z Europy, ponieważ tu ma najwięcej klientów.
Najliczniej Polskę odwiedzali Brytyjczycy (236 tysięcy, plus 20 procent), Czesi (87 tysięcy, plus 34 procent), Niemcy (80 tysięcy, plus 38 procent), Litwini (80 tysięcy, plus 33 procent) i Irlandczycy (57 tysięcy, plus 22 procent).
Foto: Revolut
Najwięcej wydali w Polsce klienci Revoluta z Wielkiej Brytanii (500 milionów złotych, plus 23 procent), Niemiec (142 miliony złotych, plus 44 procent), i Irlandii (111 milionów złotych, plus 27 procent). Tuż za podium znaleźli się Czesi (96 milionów złotych, plus 21 procent).
Foto: Revolut
Czytaj więcej
Zmiany klimatu sprawiają, że tradycyjny sezon wakacyjny się wydłuża. Coraz więcej osób wybiera bo...
Źródła:
1. Dane własne (fizyczne płatności kartą klientów z Polski za granicą i klientów zagranicznych w Polsce od 22 kwietnia do 22 sierpnia 2025 roku i od 22 kwietnia do 22 sierpnia 2024 roku).
2. Badanie Revolut Travel Report zlecone firmie badawczej Dynata objęło 20021 osób w 20 krajach (Szwajcaria, Niemcy, Włochy, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Francja, Belgia, Holandia, Szwecja, Finlandia, Polska, Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Irlandia i Wielka Brytania), w tym 1000 respondentów w Polsce (17 czerwca 2025 roku).
1. Co jest dla ciebie najważniejszym celem podróży? (wielokrotny wybór, maksymalnie trzy odpowiedzi)
47 procent – poznawanie innych kultur
43 procent – relaks i „nicnierobienie”
13 procent – aktywności sportowe
49 procent – czas z rodziną
18 procent – odwiedzenie przyjaciół
2 procent – nauka i studia
2 procent - work&travel (workation, au pair, praca sezonowa)
18 procent – realizowanie hobby
6 procent – samotna wyprawa
20 procent – poznawanie nowych osób
7 procent – wychodzenie ze strefy komfortu
16 procent – wydarzenia kulturalne (festiwale, koncerty, dni mody, inne)
4 procent – zawody sportowe
9 procent – zdrowie i dobrostan (spa, uroda, zabiegi medyczne, joga)
2 procent – inne, jakie (pytanie otwarte)
4 procent – nie podróżuję (jednokrotny wybór)
Foto: Revolut
2. Czym kierujesz się, wybierając kierunek wyjazdu na tegoroczne wakacje? (wielokrotny wybór, maksymalnie trzy odpowiedzi)
9 procent – influencerzy/social media
20 procent – blogi podróżnicze
43 procent – rekomendacje rodziny i znajomych
21 procent – przewodniki turystyczne (TripAdvisor, Lonely Planet)
7 procent – pytam AI (ChatGPT, Perplexity, Gemini, DeepSeek, Claude)
7 procent – gazety i magazyny
36 procent – wracam do miejsc, które dobrze znam
32 procent – jadę tam, gdzie transport i pobyt są niedrogie
7 procent – jadę tam, gdzie kurs wymiany walut jest korzystny
3 procent – inne, jakie (pytanie otwarte)
5 procent – nie podróżuję (jednokrotny wybór)
Foto: Revolut
3. Jaka jest twoja największa obawa finansowa w trakcie zagranicznej podróży? (jednokrotny wybór)
15 procent – nieoczekiwany wydatek opróżni mój portfel
11 procent – ubezpieczyciel nie pokryje kosztów nagłej pomocy medycznej
5 procent – opłaty za przewalutowania uszczuplą mój budżet
10 procent – oszustwo, scam lub nieautoryzowana płatność popsuje mi wycieczkę
7 procent – mozolne budżetowanie i pokusa nadmiernych wydatków
3 procent – frustracja, że zmiany kursów walut obniżą moją siłę nabywczą
4 procent – strach, że opłaty za roaming podbiją rachunek za telefon
21 procent – kradzież fizyczna, która zostawi mnie bez środków
8 procent – moje konto lub karta zostaną zablokowane przez bank
6 procent – nie wiem
10 procent – nie mam obaw, nie podróżuję
4. Jak duże znaczenie mają dla ciebie benefity w podróży (na przykład saloniki lotniskowe, pierwszeństwo wejścia na pokład; jednokrotny wybór)
9 procent – konieczne – zawsze szukam takich udogodnień i nie podróżuję bez nich
16 procent – bardzo ważne – korzystam z takich udogodnień, ale umiem się bez nich obyć
27 procent – dość ważne – doceniam je, ale nie są dla mnie niezbędne w podróży
19 procent – niezbyt ważne
11 procent – nieważne – nie potrzebuję takich udogodnień podczas podróży
9 procent – nigdy nie myślałem o takich udogodnieniach w podróży
3 procent – nie wiem
6 procent – nie podróżuję
5. Jak finansujesz swoje podróże? (wielokrotny wybór, maksymalnie trzy odpowiedzi)
48 procent – mam osobny fundusz, gdzie regularnie odkładam na wakacje
13 procent – zbieram mile i punkty w programach lojalnościowych, by obniżyć koszty
10 procent – używam karty kredytowej, którą spłacam po wyjeździe
8 procent – korzystam z limitu w koncie (overdraft, debet odnawialny)
30 procent – nie odkładam na wakacje, płacę za nie z bieżących środków
1 procent – inny sposób, jaki (pytanie otwarte)
6 procent – nie podróżuję (jednokrotny wybór)
Foto: Revolut
6. Jaka jest przyczyna nadmiernych wydatków, gdy podróżujesz? (jednokrotny wybór)
21 procent – chcę żyć w pełni każdą chwilą
2 procent – chcę publikować atrakcyjne relacje w moich social mediach
14 procent – nie chcę, by coś ciekawego mnie ominęło
5 procent – chcę spróbować wszystkiego, o czym było w social mediach
6 procent – gdy inni w grupie wydają na atrakcje, nie chcę zostać z tyłu
14 procent – w trakcie podróży daję się porwać impulsywnym zakupom
19 procent – nieoczekiwane sytuacje powodują większe wydatki
15 procent – unikam nadmiernych wydatków w podróży
4 procent – nie podróżuję
Foto: Revolut
7. Czy zdarzyło ci się zadłużyć lub wydać ponad miarę na wakacje, na które brakowało ci pieniędzy? (jednokrotny wybór)
23 procent – tak, ale było warto
9 procent – tak, ale z perspektywy czasu to był błąd
21 procent – prawie, ale finalnie nie doszło do tego
45 procent – nie, nigdy nie wydaję ponad miarę na wakacje
2 procent – nie wiem
Foto: Revolut
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Platforma finansowa Revolut sprawdziła, dokąd podróżowali Polacy od maja do sierpnia 2025 roku i co wpływa na ich wybór kierunku i sposobu spędzania urlopu. Revolut policzył też, ile pieniędzy zostawili, płacąc kartami Revoluta, turyści odwiedzający Polskę.
W badaniu Revolut Travel Report 48 procent Polaków wskazało, że finansuje swoje wakacje z regularnie odkładanych na ten cel pieniędzy. 30 procent korzysta z bieżących funduszy, 10 procent z karty kredytowej, a 8 procent z limitu na koncie.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Turystyka w Dominikanie stale rośnie, a w pierwszych siedmiu miesiącach roku odnotowała rekordową liczbę gości....
STS „Pogoria” tylko raz do roku przypływa do Gdyni, swojego portu macierzystego, z Morza Śródziemnego, gdzie re...
Tajlandzka turystyka jest u szczytu. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku kraj odwiedziło ponad 20 milion...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Turcja rozważa zastąpienie szwedzkiego stołu w hotelach menu à la carte. Zdaniem ekspertów w obecnym systemie ma...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas