Wakacyjne rezerwacje w hotelach w górę. Podlasie największym wygranym sezonu

Mimo kapryśnej pogody polska branża hotelarska może mówić o udanym sezonie letnim – pisze w komunikacie prasowym firma Profitroom, dostawca technologii rezerwacji dla hoteli.

Jak wynika z danych Profitroomu, liczba rezerwacji bezpośrednich online w czasie wakacji wzrosła o 6,5 procent w porównaniu z tym samym okresem 2024 roku, a liczba noclegów (pokojonocy) zwiększyła się o 7,4 procent.

Średnia cena rezerwacji wyniosła 820 złotych za noc i była o 2,3 procent wyższa niż rok wcześniej, a długość pobytu wzrosła do 3,1 dnia. Goście rezerwowali noclegi ze średnio 32-dniowym wyprzedzeniem.

Bon turystyczny przyciągnął turystów na Podlasie

Największym zwycięzcą wakacji okazało się Podlasie, które zanotowało imponujący wzrost rezerwacji o 39,3 procent, licząc rok do roku. Tak dynamiczny wynik można wiązać ze wsparciem w postaci Podlaskiego Bonu Turystycznego, czyli dofinansowaniem pobytów w podlaskich hotelach w kwocie od 200 do 400 złotych za minimum dwie doby. Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem i mógł być silnym impulsem do wyboru właśnie tej części Polski jako celu wakacyjnego wyjazdu – podkreśla Profitroom. Połączenie promocji regionalnej i finansowego wsparcia przełożyło się na widoczny skok popularności Podlasia.