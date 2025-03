Rusza nowy bon turystyczny. 400 złotych za odwiedziny na Podlasiu

Ruszył program wsparcia turystyki w województwie podlaskim - podlaski bon turystyczny. Przewiduje on dopłaty do noclegów w wysokości do 400 złotych. Skorzystają z nich turyści spoza województwa, którzy wykupią co najmniej dwa noclegi.