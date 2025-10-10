Reklama

Klucze Michelina dla hoteli na wzór gwiazdek dla restauracji. Wśród wyróżnionych 12 obiektów z Polski

Przewodnik Michelin, znany z przyznawania gwiazdek restauracjom, wprowadził wyróżnienia dla hoteli - klucze Michelina. Jeden, dwa lub trzy klucze dostało 2457 hoteli na całym świecie, w tym siedem w Polsce.

Publikacja: 10.10.2025 15:18

Podczas ceremonii w Paryżu przewodnik Michelin przyznał klucze najlepszym hotelom

Foto: Michelin

Nelly Kamińska

Podczas gali w Muzeum Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu przewodnik Michelin pierwszy raz w historii zaprezentował najlepsze, wedle jego oceny, hotele na świecie, wyróżnione kluczami Michelina.

Po ubiegłorocznym wprowadzeniu tych oznaczeń inspektorzy przewodnika odwiedzili ponad 7000 hoteli na całym świecie, ujętych w ich zestawieniu, wybierając te, które oferują najbardziej wyjątkowe doświadczenia.

2457 obiektów dostało jeden (1742), dwa (572) lub trzy (143) klucze Michelina. Wybrane hotele wyróżnia najwyższy poziom światowej gościnności i spełnianie rygorystycznych standardów jakości i obsługi przewodnika Michelin – czytamy w komunikacie.

Foto: Michelin

– Przewodnik Michelin, który powstał 125 lat temu jako wsparcie dla wymagających podróżnych, kolejny raz redefiniuje pojęcie doskonałości, tym razem w świecie hotelarstwa. Tak jak gwiazdki Michelina wyróżniają najbardziej wyjątkowe restauracje na świecie, klucze wskazują hotele oferujące naprawdę wyróżniające się standardy, w których design, obsługa i lokalizacja łączą się w jedno, tworząc wyjątkowe chwile. Wprowadzając te wyróżnienia, przewodnik ustanawia nowy, globalny i niezależny punkt odniesienia, doceniający najlepsze usługi hotelowe – mówi dyrektor międzynarodowa przewodnika Michelin Gwendal Poullennec, cytowana w komunikacie.

– Dzięki swojej wyjątkowej wiedzy i bezpośredniemu podejściu, inspektorzy przewodnika Michelin wybrali najlepsze obiekty z całego świata, odzwierciedlające różnorodność i doskonałość współczesnego hotelarstwa. Niezależnie, czy podróżni poszukują znanych kurortów, historycznych hoteli w centrach miast czy ukrytych perełek z dala od utartych szlaków, klucze Michelina stanowią godny zaufania przewodnik, który pomaga odkrywać, eksplorować i rezerwować naprawdę niezapomniane miejsca – dodaje.

Inspektorzy przewodnika Michelin oceniają obiekty na podstawie pięciu kryteriów. Biorą pod uwagę całokształt doświadczenia gościa, nie ograniczając się do pojedynczych udogodnień.

Jeden Klucz Michelin: szczególny pobyt

Obiekt wyróżniony jednym kluczem może wyróżniać się nieszablonowym podejściem, oferować coś wyjątkowego lub po prostu być jednym z najlepszych w swojej kategorii. Obsługa zawsze wychodzi poza standard, zapewniając znacznie więcej niż podobne obiekty.

Dwa klucze Michelin: wyjątkowy pobyt

Miejsce naprawdę unikalne i wyjątkowe pod każdym względem, gdzie niezapomniane wrażenia są zawsze gwarantowane. Hotel z charakterem, o wyrazistej tożsamości, prowadzony z dużą troską o każdy detal. Przyciągający wzrok design lub architektura i autentyczne odzwierciedlenie lokalnego klimatu sprawiają, że jest to wyjątkowe miejsce na pobyt.

Trzy Klucze Michelin: nadzwyczajny pobyt

Miejsce z trzema kluczami zachwyca i rozpieszcza gości. Oferuje najwyższy poziom komfortu, obsługi, stylu i elegancji. Jest jednym z najniezwyklejszych hoteli na świecie i celem życiowej podróży. Wszystkie elementy wyjątkowej gościnności łączą się tutaj, aby pobyt na długo pozostał w pamięci podróżnych.

Ponad tysiąc wyróżnień dla Europy

Wyróżnienia zostały zaktualizowane w dotychczasowych selekcjach w Austrii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, przy czym szczególnie zauważalne są awanse we Włoszech. Równocześnie inspektorzy przyznali setki nowych wyróżnień w całej Europie, w tym w Polsce.

Z ponad tysiącem wyróżnień Europa przewodzi w zestawieniu. Na jego czele znajdują się Francja z 203 wyróżnionymi hotelami, Włochy (188) i Niemcy (130).

Na liście jest także 12 hoteli z Polski. Dwa klucze dostały Relais & Châteaux Hotel Quadrille w Gdyni, Hotel Copernicus w Krakowie, Jaskółka Dom i Spa w Szklarskiej Porębie, Raffles Europejski w Warszawie i EN Hotel Zakopane.

Jednym kluczem wyróżniono Pałac Ciekocinko Hotel Resort & Wellness, H15 Luxury Palace oraz Stradom House w Krakowie, Zamek Łeba, Bristol w Warszawie, Altus Palace we Wrocławiu i Bachleda Residence Zakopane.

Wyróżnione obiekty to zarówno „klasyczne europejskie hotele typu grand”, jak i „kameralne posiadłości”.

Cztery nowe nagrody specjalne

Oprócz kluczy Michelin wprowadził cztery nagrody specjalne za „osiągnięcia wykraczające poza tradycyjne kategorie oraz doskonałość i unikalność w wybranych obszarach hotelarstwa”.

Nagrodą za architekturę i design wyróżnił hotel Atlantis The Royal w Dubaju, nagrodą wellness – Bürgenstock Resort Switzerland nad Jeziorem Czterech Kantonów, nagrodą Local Gateway (dla hoteli, które oferują gościom doświadczenia związane z otoczeniem, idealnie oddające charakter regionu) – La Fiermontina Ocean w Larache w Maroku, a nagrodą za otwarcie roku (dla nowo otwartych obiektów, które w pierwszym roku działalności wywarły wyjątkowy wpływ na branżę hotelarską) – The Burman Hotel w Tallinnie w Estonii.

Pełna lista rekomendowanych hoteli dostępna jest na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej Michelina.

 

Źródło: rp.pl

Firmy Michelin hotel

