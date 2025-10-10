Klucze Michelina dla hoteli na wzór gwiazdek dla restauracji. Wśród wyróżnionych 12 obiektów z Polski

Podczas gali w Muzeum Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu przewodnik Michelin pierwszy raz w historii zaprezentował najlepsze, wedle jego oceny, hotele na świecie, wyróżnione kluczami Michelina.

Reklama Reklama

Po ubiegłorocznym wprowadzeniu tych oznaczeń inspektorzy przewodnika odwiedzili ponad 7000 hoteli na całym świecie, ujętych w ich zestawieniu, wybierając te, które oferują najbardziej wyjątkowe doświadczenia.

2457 obiektów dostało jeden (1742), dwa (572) lub trzy (143) klucze Michelina. Wybrane hotele wyróżnia najwyższy poziom światowej gościnności i spełnianie rygorystycznych standardów jakości i obsługi przewodnika Michelin – czytamy w komunikacie.

Foto: Michelin

– Przewodnik Michelin, który powstał 125 lat temu jako wsparcie dla wymagających podróżnych, kolejny raz redefiniuje pojęcie doskonałości, tym razem w świecie hotelarstwa. Tak jak gwiazdki Michelina wyróżniają najbardziej wyjątkowe restauracje na świecie, klucze wskazują hotele oferujące naprawdę wyróżniające się standardy, w których design, obsługa i lokalizacja łączą się w jedno, tworząc wyjątkowe chwile. Wprowadzając te wyróżnienia, przewodnik ustanawia nowy, globalny i niezależny punkt odniesienia, doceniający najlepsze usługi hotelowe – mówi dyrektor międzynarodowa przewodnika Michelin Gwendal Poullennec, cytowana w komunikacie.