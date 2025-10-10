Klucze Michelina dla hoteli na wzór gwiazdek dla restauracji. Wśród wyróżnionych 12 obiektów z Polski

Aktualizacja: 10.10.2025 15:24 Publikacja: 10.10.2025 15:18
Podczas ceremonii w Paryżu przewodnik Michelin przyznał klucze najlepszym hotelom
Foto: Michelin
Podczas gali w Muzeum Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu przewodnik Michelin pierwszy raz w historii zaprezentował najlepsze, wedle jego oceny, hotele na świecie, wyróżnione kluczami Michelina.
Po ubiegłorocznym wprowadzeniu tych oznaczeń inspektorzy przewodnika odwiedzili ponad 7000 hoteli na całym świecie, ujętych w ich zestawieniu, wybierając te, które oferują najbardziej wyjątkowe doświadczenia.
2457 obiektów dostało jeden (1742), dwa (572) lub trzy (143) klucze Michelina. Wybrane hotele wyróżnia najwyższy poziom światowej gościnności i spełnianie rygorystycznych standardów jakości i obsługi przewodnika Michelin – czytamy w komunikacie.
Foto: Michelin
– Przewodnik Michelin, który powstał 125 lat temu jako wsparcie dla wymagających podróżnych, kolejny raz redefiniuje pojęcie doskonałości, tym razem w świecie hotelarstwa. Tak jak gwiazdki Michelina wyróżniają najbardziej wyjątkowe restauracje na świecie, klucze wskazują hotele oferujące naprawdę wyróżniające się standardy, w których design, obsługa i lokalizacja łączą się w jedno, tworząc wyjątkowe chwile. Wprowadzając te wyróżnienia, przewodnik ustanawia nowy, globalny i niezależny punkt odniesienia, doceniający najlepsze usługi hotelowe – mówi dyrektor międzynarodowa przewodnika Michelin Gwendal Poullennec, cytowana w komunikacie.
– Dzięki swojej wyjątkowej wiedzy i bezpośredniemu podejściu, inspektorzy przewodnika Michelin wybrali najlepsze obiekty z całego świata, odzwierciedlające różnorodność i doskonałość współczesnego hotelarstwa. Niezależnie, czy podróżni poszukują znanych kurortów, historycznych hoteli w centrach miast czy ukrytych perełek z dala od utartych szlaków, klucze Michelina stanowią godny zaufania przewodnik, który pomaga odkrywać, eksplorować i rezerwować naprawdę niezapomniane miejsca – dodaje.
Inspektorzy przewodnika Michelin oceniają obiekty na podstawie pięciu kryteriów. Biorą pod uwagę całokształt doświadczenia gościa, nie ograniczając się do pojedynczych udogodnień.
Obiekt wyróżniony jednym kluczem może wyróżniać się nieszablonowym podejściem, oferować coś wyjątkowego lub po prostu być jednym z najlepszych w swojej kategorii. Obsługa zawsze wychodzi poza standard, zapewniając znacznie więcej niż podobne obiekty.
Miejsce naprawdę unikalne i wyjątkowe pod każdym względem, gdzie niezapomniane wrażenia są zawsze gwarantowane. Hotel z charakterem, o wyrazistej tożsamości, prowadzony z dużą troską o każdy detal. Przyciągający wzrok design lub architektura i autentyczne odzwierciedlenie lokalnego klimatu sprawiają, że jest to wyjątkowe miejsce na pobyt.
Miejsce z trzema kluczami zachwyca i rozpieszcza gości. Oferuje najwyższy poziom komfortu, obsługi, stylu i elegancji. Jest jednym z najniezwyklejszych hoteli na świecie i celem życiowej podróży. Wszystkie elementy wyjątkowej gościnności łączą się tutaj, aby pobyt na długo pozostał w pamięci podróżnych.
Wyróżnienia zostały zaktualizowane w dotychczasowych selekcjach w Austrii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, przy czym szczególnie zauważalne są awanse we Włoszech. Równocześnie inspektorzy przyznali setki nowych wyróżnień w całej Europie, w tym w Polsce.
Z ponad tysiącem wyróżnień Europa przewodzi w zestawieniu. Na jego czele znajdują się Francja z 203 wyróżnionymi hotelami, Włochy (188) i Niemcy (130).
Na liście jest także 12 hoteli z Polski. Dwa klucze dostały Relais & Châteaux Hotel Quadrille w Gdyni, Hotel Copernicus w Krakowie, Jaskółka Dom i Spa w Szklarskiej Porębie, Raffles Europejski w Warszawie i EN Hotel Zakopane.
Jednym kluczem wyróżniono Pałac Ciekocinko Hotel Resort & Wellness, H15 Luxury Palace oraz Stradom House w Krakowie, Zamek Łeba, Bristol w Warszawie, Altus Palace we Wrocławiu i Bachleda Residence Zakopane.
Wyróżnione obiekty to zarówno „klasyczne europejskie hotele typu grand”, jak i „kameralne posiadłości”.
Oprócz kluczy Michelin wprowadził cztery nagrody specjalne za „osiągnięcia wykraczające poza tradycyjne kategorie oraz doskonałość i unikalność w wybranych obszarach hotelarstwa”.
Nagrodą za architekturę i design wyróżnił hotel Atlantis The Royal w Dubaju, nagrodą wellness – Bürgenstock Resort Switzerland nad Jeziorem Czterech Kantonów, nagrodą Local Gateway (dla hoteli, które oferują gościom doświadczenia związane z otoczeniem, idealnie oddające charakter regionu) – La Fiermontina Ocean w Larache w Maroku, a nagrodą za otwarcie roku (dla nowo otwartych obiektów, które w pierwszym roku działalności wywarły wyjątkowy wpływ na branżę hotelarską) – The Burman Hotel w Tallinnie w Estonii.
Pełna lista rekomendowanych hoteli dostępna jest na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej Michelina.
