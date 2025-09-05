Reklama

Fałszywe opinie o hotelach pod lupą Brukseli. Kodeks ma sprawić, żeby były uczciwe

Przedstawiciele europejskiej branży turystycznej podpisali Kodeks Postępowania dotyczący ocen i recenzji online obiektów noclegowych – podaje Komisja Europejska. To ważny krok do zapewnienia większej przejrzystości i wiarygodności opinii publikowanych w internecie.

Publikacja: 05.09.2025 08:46

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Kodeks Postępowania w zakresie zasad publikowania ocen w internecie ma pomóc zbudować zaufanie konsumentów i przedsiębiorców do tych opinii. Przewiduje on m.in., że czytającym łatwiej będzie zrozumieć, która recenzja pochodzi od osób faktycznie korzystających z danej usługi, a która od pozostałych.

Ma także wprowadzić mechanizmy zapobiegające nadużyciom i fałszywym wpisom. W efekcie turyści będą mogli podejmować bardziej świadome decyzje przy wyborze miejsc noclegowych, a branża zyska bardziej uczciwe i transparentne warunki konkurowania.

Wiarygodne opinie budują zaufanie

Kodeks został zainicjowany przez Komisję Europejską i był współtworzony przez szerokie grono interesariuszy – w tym dostawców usług noclegowych, platformy internetowe oraz organizacje branżowe.

Wiarygodne recenzje online są kluczowe dla zaufania w turystyce – podkreślił Apostolos Tzitzikostas, komisarz ds. Zrównoważonego Transportu i Turystyki. – Dzięki temu kodeksowi podnosimy standardy w całej Europie. Tylko rzeczywiści goście będą mogli wystawiać opinie, co oznacza bardziej przejrzyste, sprawiedliwe i rzetelne informacje dla wszystkich. To korzyść zarówno dla podróżnych, jak i dla dostawców usług noclegowych, a także krok w stronę bardziej odpornego sektora turystycznego – dodaje.

Każdy może działać na rzecz uczciwych opinii w internecie

Kodeks Postępowania jest otwarty dla szerokiego grona uczestników rynku turystycznego: operatorów obiektów noclegowych, stowarzyszeń branżowych, platform internetowych, organizacji konsumenckich oraz innych podmiotów aktywnie zaangażowanych w rozwój turystyki. Podpisanie dokumentu oznacza zobowiązanie się do działań na rzecz zapewnienia autentyczności i wiarygodności opinii publikowanych online.

Kodeks nie stanowi kodeksu postępowania w rozumieniu art. 45 Rozporządzenia (UE) 2022/2065 (Akt o Usługach Cyfrowych – Digital Services Act). Jest to dobrowolna inicjatywa, która ma wspierać uczciwość i transparentność rynku turystycznego, uzupełniając obowiązujące regulacje prawne – podkreśla Komisja Europejska..

Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Turystyka Hotele

