Fałszywe opinie o hotelach pod lupą Brukseli. Kodeks ma sprawić, żeby były uczciwe

Kodeks Postępowania w zakresie zasad publikowania ocen w internecie ma pomóc zbudować zaufanie konsumentów i przedsiębiorców do tych opinii. Przewiduje on m.in., że czytającym łatwiej będzie zrozumieć, która recenzja pochodzi od osób faktycznie korzystających z danej usługi, a która od pozostałych.

Reklama Reklama

Ma także wprowadzić mechanizmy zapobiegające nadużyciom i fałszywym wpisom. W efekcie turyści będą mogli podejmować bardziej świadome decyzje przy wyborze miejsc noclegowych, a branża zyska bardziej uczciwe i transparentne warunki konkurowania.

Wiarygodne opinie budują zaufanie

Kodeks został zainicjowany przez Komisję Europejską i był współtworzony przez szerokie grono interesariuszy – w tym dostawców usług noclegowych, platformy internetowe oraz organizacje branżowe.

– Wiarygodne recenzje online są kluczowe dla zaufania w turystyce – podkreślił Apostolos Tzitzikostas, komisarz ds. Zrównoważonego Transportu i Turystyki. – Dzięki temu kodeksowi podnosimy standardy w całej Europie. Tylko rzeczywiści goście będą mogli wystawiać opinie, co oznacza bardziej przejrzyste, sprawiedliwe i rzetelne informacje dla wszystkich. To korzyść zarówno dla podróżnych, jak i dla dostawców usług noclegowych, a także krok w stronę bardziej odpornego sektora turystycznego – dodaje.