Fałszywe opinie o hotelach pod lupą Brukseli. Kodeks ma sprawić, żeby były uczciwe

Aktualizacja: 05.09.2025 09:29 Publikacja: 05.09.2025 08:46
Foto: Filip Frydrykiewicz
Kodeks Postępowania w zakresie zasad publikowania ocen w internecie ma pomóc zbudować zaufanie konsumentów i przedsiębiorców do tych opinii. Przewiduje on m.in., że czytającym łatwiej będzie zrozumieć, która recenzja pochodzi od osób faktycznie korzystających z danej usługi, a która od pozostałych.
Ma także wprowadzić mechanizmy zapobiegające nadużyciom i fałszywym wpisom. W efekcie turyści będą mogli podejmować bardziej świadome decyzje przy wyborze miejsc noclegowych, a branża zyska bardziej uczciwe i transparentne warunki konkurowania.
Czytaj więcej
Do 2028 roku w Hiszpanii inwestorzy zbudują lub odnowią 775 hoteli. To przełoży się na powstanie...
Kodeks został zainicjowany przez Komisję Europejską i był współtworzony przez szerokie grono interesariuszy – w tym dostawców usług noclegowych, platformy internetowe oraz organizacje branżowe.
– Wiarygodne recenzje online są kluczowe dla zaufania w turystyce – podkreślił Apostolos Tzitzikostas, komisarz ds. Zrównoważonego Transportu i Turystyki. – Dzięki temu kodeksowi podnosimy standardy w całej Europie. Tylko rzeczywiści goście będą mogli wystawiać opinie, co oznacza bardziej przejrzyste, sprawiedliwe i rzetelne informacje dla wszystkich. To korzyść zarówno dla podróżnych, jak i dla dostawców usług noclegowych, a także krok w stronę bardziej odpornego sektora turystycznego – dodaje.
Kodeks Postępowania jest otwarty dla szerokiego grona uczestników rynku turystycznego: operatorów obiektów noclegowych, stowarzyszeń branżowych, platform internetowych, organizacji konsumenckich oraz innych podmiotów aktywnie zaangażowanych w rozwój turystyki. Podpisanie dokumentu oznacza zobowiązanie się do działań na rzecz zapewnienia autentyczności i wiarygodności opinii publikowanych online.
Kodeks nie stanowi kodeksu postępowania w rozumieniu art. 45 Rozporządzenia (UE) 2022/2065 (Akt o Usługach Cyfrowych – Digital Services Act). Jest to dobrowolna inicjatywa, która ma wspierać uczciwość i transparentność rynku turystycznego, uzupełniając obowiązujące regulacje prawne – podkreśla Komisja Europejska..
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kodeks Postępowania w zakresie zasad publikowania ocen w internecie ma pomóc zbudować zaufanie konsumentów i przedsiębiorców do tych opinii. Przewiduje on m.in., że czytającym łatwiej będzie zrozumieć, która recenzja pochodzi od osób faktycznie korzystających z danej usługi, a która od pozostałych.
Ma także wprowadzić mechanizmy zapobiegające nadużyciom i fałszywym wpisom. W efekcie turyści będą mogli podejmować bardziej świadome decyzje przy wyborze miejsc noclegowych, a branża zyska bardziej uczciwe i transparentne warunki konkurowania.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Tegoroczne wakacje 2025 przyniosły wzrost liczby rezerwacji bezpośrednich online o 6,5 procent – wynika z danych...
Ponad połowa właścicieli obiektów noclegowych ocenia sezon letni jako zły lub bardzo zły, co czwarty uznaje go z...
Półmetek wakacji w hotelach wypada korzystnie. Wyniki lipca można uznać za dobre, mimo że okazały się wyraźnie s...
Na początku września otwarte zostaną dwa nowe hotele Grupy Arche - Arche Hotel Lotnisko Gdańsk i Arche Hotel Sie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas