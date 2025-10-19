Reklama

Grecja: Nowe technologie pomogą wypromować naszą kulturę i historię

Sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość i interaktywne platformy cyfrowe stają się kluczem do promowania kultury i zachęcania turystów do odwiedzania Grecji. To nie tylko narzędzie marketingowe, ale także sposób na tworzenie miejsc pracy i rozwój lokalnych społeczności.

Publikacja: 19.10.2025 11:40

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Minister turystyki Grecji Olga Kefalogianni podczas 25. szczytu Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC) w Rzymie zwróciła uwagę na znaczenie nowoczesnych technologii w łączeniu turystyki z kulturą i tworzeniu bardziej autentycznych i zrównoważonych doświadczeń podróżników. Przydatne szczególnie są tu sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość i platformy internetowe wyspecjalizowane w promowaniu turystyki kulturowej.

Rozwój turystyki kulturowej to nie tylko kwestia przychodów – zaznacza minister, cytowana przez grecki portal branży turystycznej Greek Travel Pages. – To także tworzenie miejsc pracy i nowych możliwości biznesowych, zwłaszcza dla kobiet i młodych ludzi w różnych regionach Grecji.

Kultura jako motor rozwoju turystyki

Kefalogianni podkreśliła, że celem strategii promocyjnej resortu jest prezentowanie powiązań między dziedzictwem kulturowym a turystyką i przyciąganie nowych gości z rynków wschodzących. Inicjatywy te obejmują nowoczesne narzędzia komunikacyjne pozwalające zbliżyć greckie dziedzictwo do odwiedzających.

Dzięki aplikacjom rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, a także interaktywnym platformom, podróżni mogą korzystać z indywidualnie dopasowanych doświadczeń i zyskiwać dostęp do szczegółowych informacji o atrakcjach i wydarzeniach. – Nowe technologie, takie jak asystenci głosowi oparci na AI, automatyczne tłumaczenia i spersonalizowane rekomendacje zmieniają sposób, w jaki turyści poznają nowe miejsca – przekonywała Kefalogianni.

Zrównoważone zarządzanie i udział społeczności lokalnych

Minister wskazała również na znaczenie aktywnego włączania lokalnych społeczności w procesy rozwoju turystyki i rolę organizacji zarządzających kierunkami turystycznymi (Destination Management and Marketing Organizations, DMMO) w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju. Jej zdaniem ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego są kluczowe dla długoterminowej konkurencyjności Grecji na światowym rynku turystycznym.

Dzięki połączeniu tradycji z innowacją Grecja chce umocnić swój wizerunek nie tylko jako kraju pięknych plaż i wysp, ale również jako kierunku, który swoje dziedzictwo kulturowe i historyczne prezentuje w nowoczesny sposób.

Źródło: rp.pl

