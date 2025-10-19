Grecja: Nowe technologie pomogą wypromować naszą kulturę i historię

Minister turystyki Grecji Olga Kefalogianni podczas 25. szczytu Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC) w Rzymie zwróciła uwagę na znaczenie nowoczesnych technologii w łączeniu turystyki z kulturą i tworzeniu bardziej autentycznych i zrównoważonych doświadczeń podróżników. Przydatne szczególnie są tu sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość i platformy internetowe wyspecjalizowane w promowaniu turystyki kulturowej.

Reklama Reklama

Rozwój turystyki kulturowej to nie tylko kwestia przychodów – zaznacza minister, cytowana przez grecki portal branży turystycznej Greek Travel Pages. – To także tworzenie miejsc pracy i nowych możliwości biznesowych, zwłaszcza dla kobiet i młodych ludzi w różnych regionach Grecji.

Kultura jako motor rozwoju turystyki

Kefalogianni podkreśliła, że celem strategii promocyjnej resortu jest prezentowanie powiązań między dziedzictwem kulturowym a turystyką i przyciąganie nowych gości z rynków wschodzących. Inicjatywy te obejmują nowoczesne narzędzia komunikacyjne pozwalające zbliżyć greckie dziedzictwo do odwiedzających.

Dzięki aplikacjom rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, a także interaktywnym platformom, podróżni mogą korzystać z indywidualnie dopasowanych doświadczeń i zyskiwać dostęp do szczegółowych informacji o atrakcjach i wydarzeniach. – Nowe technologie, takie jak asystenci głosowi oparci na AI, automatyczne tłumaczenia i spersonalizowane rekomendacje zmieniają sposób, w jaki turyści poznają nowe miejsca – przekonywała Kefalogianni.