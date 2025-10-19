Grecja: Nowe technologie pomogą wypromować naszą kulturę i historię

Aktualizacja: 19.10.2025 13:20 Publikacja: 19.10.2025 11:40
Foto: Filip Frydrykiewicz
Minister turystyki Grecji Olga Kefalogianni podczas 25. szczytu Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC) w Rzymie zwróciła uwagę na znaczenie nowoczesnych technologii w łączeniu turystyki z kulturą i tworzeniu bardziej autentycznych i zrównoważonych doświadczeń podróżników. Przydatne szczególnie są tu sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość i platformy internetowe wyspecjalizowane w promowaniu turystyki kulturowej.
Czytaj więcej
Turystyka znalazła się na czele listy inwestycji w Grecji – w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy...
Rozwój turystyki kulturowej to nie tylko kwestia przychodów – zaznacza minister, cytowana przez grecki portal branży turystycznej Greek Travel Pages. – To także tworzenie miejsc pracy i nowych możliwości biznesowych, zwłaszcza dla kobiet i młodych ludzi w różnych regionach Grecji.
Kefalogianni podkreśliła, że celem strategii promocyjnej resortu jest prezentowanie powiązań między dziedzictwem kulturowym a turystyką i przyciąganie nowych gości z rynków wschodzących. Inicjatywy te obejmują nowoczesne narzędzia komunikacyjne pozwalające zbliżyć greckie dziedzictwo do odwiedzających.
Dzięki aplikacjom rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, a także interaktywnym platformom, podróżni mogą korzystać z indywidualnie dopasowanych doświadczeń i zyskiwać dostęp do szczegółowych informacji o atrakcjach i wydarzeniach. – Nowe technologie, takie jak asystenci głosowi oparci na AI, automatyczne tłumaczenia i spersonalizowane rekomendacje zmieniają sposób, w jaki turyści poznają nowe miejsca – przekonywała Kefalogianni.
Minister wskazała również na znaczenie aktywnego włączania lokalnych społeczności w procesy rozwoju turystyki i rolę organizacji zarządzających kierunkami turystycznymi (Destination Management and Marketing Organizations, DMMO) w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju. Jej zdaniem ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego są kluczowe dla długoterminowej konkurencyjności Grecji na światowym rynku turystycznym.
Czytaj więcej
Od stycznia do końca lipca zagraniczni turyści zasilili kasę Grecji rekordowymi 12,2 miliarda eur...
Dzięki połączeniu tradycji z innowacją Grecja chce umocnić swój wizerunek nie tylko jako kraju pięknych plaż i wysp, ale również jako kierunku, który swoje dziedzictwo kulturowe i historyczne prezentuje w nowoczesny sposób.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Minister turystyki Grecji Olga Kefalogianni podczas 25. szczytu Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC) w Rzymie zwróciła uwagę na znaczenie nowoczesnych technologii w łączeniu turystyki z kulturą i tworzeniu bardziej autentycznych i zrównoważonych doświadczeń podróżników. Przydatne szczególnie są tu sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość i platformy internetowe wyspecjalizowane w promowaniu turystyki kulturowej.
Rozwój turystyki kulturowej to nie tylko kwestia przychodów – zaznacza minister, cytowana przez grecki portal branży turystycznej Greek Travel Pages. – To także tworzenie miejsc pracy i nowych możliwości biznesowych, zwłaszcza dla kobiet i młodych ludzi w różnych regionach Grecji.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Hiszpańska organizacja branży turystycznej Exceltur ogłosiła, że po trzech latach wyjątkowo dynamicznego wzrostu...
Rząd Balearów zatwierdził największe od dekady poszerzenie sieci aptek na archipelagu. Decyzja obejmuje utworzen...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament współczesnego podróżowania. Korzystamy z nieg...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki odpowiedzialny za turystykę, Ireneusz Raś, zachęca branżę tur...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas