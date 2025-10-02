Miliony z Unii Europejskiej dla Arche na rewitalizację zabytkowej elektrociepłowni

Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu to jedno z najważniejszych dzieł przemysłowej architektury XX wieku w Europie – pisze Grupa Arche w komunikacie. Zaprojektowana przez berlińskich architektów Georga i Emila Zillmannów (autorów między innymi osiedla Nikiszowiec) przez dekady była fundamentem śląskiej energetyki i symbolem technicznej potęgi regionu. Po zakończeniu eksploatacji w 2011 roku zaczęła popadać w ruinę.

W 2021 roku Kongres Ochrony Zabytków wystosował do ówczesnego wicepremiera Piotra Glińskiego, wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka i marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego apel o ratowanie zabytku, pod którym podpisało się około 300 przedstawicieli różnych środowisk, w tym architekci, artyści i naukowcy.

Pisali w nim: „Na naszych oczach dokonuje się akt bezprecedensowego kulturobójstwa. Najwspanialsza katedra śląskiego przemysłu, EC Szombierki w Bytomiu, dogorywa, a rozbrzmiewające jeszcze dekadę temu dźwięki gali operowej czy koncertów zastąpił dźwięk pilarek oraz wywożonych na złom skrawków naszej historii. Mimo szeregu dyskusji, deklaracji i strategii postindustrialne dziedzictwo kulturowe jest nadal traktowane jako ciężar, choć w rzeczywistości jest szansą rozwojową, marką, potencjałem ekonomicznym miejscowości i regionów. Niejednokrotnie słyszeliśmy też z różnych stron, że przeszkodą w interwencji władz jest status własnościowy obiektów. Czas powiedzieć jednoznacznie, że dziedzictwo kulturowe nie jest prywatną własnością, nie jest niczyją prywatną sprawą – jest powierzonym nam, społeczeństwu, depozytem, jest powierzoną naszej opiece spuścizną i bogactwem, które stanowi o obecnym potencjale rozwojowym Polski, a także spadkiem, który przekażemy następnym pokoleniom”.

Kultura, edukacja i rekreacja w Elektrociepłowni Szombierki

Niszczejący obiekt postanowiła uratować doświadczona w tej materii Grupa Arche. Prace ruszyły w listopadzie 2024 roku i objęły głównie zabezpieczenie bezcennych elementów ruchomych, jak meble czy wyjątkowe lampy Barentsa, a także usunięcie, ze względów bezpieczeństwa, elementów wtórnych. W lipcu 2025 roku rozpoczęły się prace związane z wyburzaniem struktur niefunkcjonalnych i kolizyjnych.